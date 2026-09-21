Премьер Дании: Соглашение по Гренландии расширяет возможности НАТО в Арктике

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Премьер Дании: Соглашение по Гренландии расширяет возможности НАТО в Арктике

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что готовящееся соглашение США, Дании и Гренландии должно расширить возможности и роль НАТО в обеспечении безопасности в Арктике. Подписание документа ожидается во вторник, 22 сентября, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В интервью TV 2 Расмуссен сказал, что договорённость соблюдает «красные линии» Дании и Гренландии, а альянс в дальнейшем будет играть большую роль в арктической безопасности. Министр также отметил, что ответственность за безопасность региона не будет лежать только на Копенгагене и Вашингтоне.



Содержание соглашения публично не раскрывалось. Поэтому пока невозможно установить, какие именно полномочия, силы или механизмы координации получит НАТО и изменит ли документ действующий порядок военного присутствия США на острове.

Президент США Дональд Трамп описал будущую сделку иначе. В публикации в Truth Social он заявил, что она обеспечит Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и «всеми другими потребностями» Гренландии. Трамп также написал, что противники США не смогут создавать там базы, размещать военных или делать «чувствительные инвестиции» без письменного разрешения Соединённых Штатов.

В заявлениях датской и гренландской сторон акцент сделан на сохранении суверенитета и территориальной целостности королевства Дания, а также на праве жителей Гренландии на самоопределение. После подписания соглашению предстоит пройти необходимые парламентские процедуры в Копенгагене и Нууке.

Таким образом, через Гренландию НАТО продолжит свою военную экспансию на север - в Арктический регион.
12 комментариев
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 19:13
    Конечно, надо отдать Гренландию, раз Главный требует, но... как-нибудь эдак, необидно.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 19:18
      Ну так будет как обычно - расскажут своим что их на самом деле не поимели, после чего Трамп напишет в твиттере как натянул Данию bully
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +1
      Сегодня, 19:24
      Конечно, надо отдать Гренландию, раз Главный требует, но... как-нибудь эдак, необидно.

      Ага, типа так и сами хотели
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 19:17
    Ответственность на Дании и прочих, а все права - в кармане Вашингтона
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:29
      Цитата: alexoff
      Ответственность на Дании и прочих, а все права - в кармане Вашингтона

      Красиво Трамп нагнул датчан, так что те даже ему спасибо сказали, когда он их мордой в грязь макнул.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:51
        Ну и сейчас как обычно чтоб скомпенсировать унижения побегут деньги всукам отдавать и всячески нам гадить...
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 19:24
    Главное в этом споре не на какой стороне стоит чёрт,а за какую сторону стоит Бог! . . . soldier
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 19:45
      Бог стоит на стороне больших батальонов и дивизий.
  4. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +1
    Сегодня, 19:27
    Так вот как выглядит "расслабился и получает удовольствие". laughing
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    Сегодня, 19:34
    Еще полгода назад Метте Фредериксен блеяла в другом октавном регистре. Теперь же она почуствовала нож и заблеяла в ниской минорной тональности.
  6. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    0
    Сегодня, 19:36
    Сейчас американцы там начнут ловить рыбы,нефть с газом поищут,все нормально для датчан.Это,как аккумулятор отдать соседу.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 19:45
    Ой, а как дысали как дысали недовикинги. Вообще время, когда слушали мнение всяких "гордых и независимых" лимитрофов, начинает подходить к концу. Надеюсь окончательно.