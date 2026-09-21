Вэнс: США ожидают «определённый прогресс» после переговоров Трампа с Зеленским

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Вэнс: США ожидают «определённый прогресс» после переговоров Трампа с Зеленским

Завершение войны на Украине является всего лишь вопросом времени. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей ди Вэнс.

Вэнс назвал конфликт на Украине самым сложным для урегулирования, но выразил уверенность, что завершение войны — это всего лишь вопрос времени. По его словам, в Вашингтоне ожидают «определённый» прогресс в вопросе урегулирования после встречи Дональда Трампа с Зеленским в Нью-Йорке.



Это самый сложный из международных конфликтов для разрешения. Я думаю, он встретится с президентом Зеленским либо завтра, либо послезавтра. Поэтому я уверен, что будет достигнут определенный прогресс. Но послушайте, решить этот вопрос было трудно, без сомнения. Мы продолжим пытаться ее решить. Просто это вопрос времени.

Ранее Трамп обещал остановить войну на Украине за один день, но потом признал, что сделать это оказалось невозможным из-за имеющихся разногласий между Москвой и Киевом. На данный момент президент США озабочен ростом цен на дизельное топливо, которые растут из-за ударов Украины по России, поэтому призывает как можно быстрее завершить конфликт или хотя бы остановить удары.

Переговоры Трампа и Зеленского пройдут завтра во второй половине дня.
6 комментариев
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  1. самый главный Звание
    самый главный
    +1
    Сегодня, 19:37
    Без полного разгрома ВСУ и воссоединения с Россией всей Украины конфликт будет длиться вечно. Можно заключить сто договоров, но это будет только передышкой перед новой войной на более плохих условиях для России.
  2. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 19:41
    "...является лишь вопросом времени." И вопрос здесь в том - сколько времени? Расскажи нам, Вэнс!
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:46
    США ожидают «определённый прогресс»
    с этого много анекдотов получится и прочего, веселенького!
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 19:48
    Trump s klaunem nebudou řešit mír, ale Klauna bude zajímat, jestli ho po válce legálně umístí CIA do USA nebo Anglie. Trumpa též nezajímá mír, ale nerostné bohatství Ukrajiny, aby všechno nespadlo do Ruských rukou, proto spěchají s ukončením. Pokud Rusko bude denacifikovat Ukrajinu, nepotřebuje k tomu nikoho ze západu.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 19:48
      Трамп и клоун не будут обсуждать мир, но клоуна будет интересовать, сможет ли ЦРУ легально разместить его в США или Англии после войны. Трампа также не интересует мир, а минеральные богатства Украины, чтобы всё не попало в руки России, поэтому они и спешат положить этому конец. Если Россия собирается денацифицировать Украину, ей не нужен для этого никто с Запада.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 19:51
    Ранее Трамп обещал остановить войну на Украине за один день, но потом признал, что сделать это оказалось невозможным из-за имеющихся разногласий между Москвой и Киевом

    Смешно... Кто пытается внушить кому то, что хвост, полностью, с потрохами подконтрольный и находящийся на обеспечении собаки, может реально вилять ей, тот либо глупец полнейший, либо лжец.., ибо это противоречит ЗАКОНАМ природы... Верующий в такое противоестественное - точно слабоумен...
    Ни Трамп, ни стоящие за ним хозяева запада, не хотят окончания развязанной ими бойни, в которой пытаются "уничтожить" Россию и делают все, чтобы эта бойня продолжалась..., в том числе, с помощью постоянно передаваемых инструкций, которые зеля и ко, получает от марионетки Сэма - трампа и ко.., в следствии постоянно осуществляемых визитов сэмовских собак в укру и компании зели в Вашингтон....