Вэнс: США ожидают «определённый прогресс» после переговоров Трампа с Зеленским
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Завершение войны на Украине является всего лишь вопросом времени. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей ди Вэнс.
Вэнс назвал конфликт на Украине самым сложным для урегулирования, но выразил уверенность, что завершение войны — это всего лишь вопрос времени. По его словам, в Вашингтоне ожидают «определённый» прогресс в вопросе урегулирования после встречи Дональда Трампа с Зеленским в Нью-Йорке.
Это самый сложный из международных конфликтов для разрешения. Я думаю, он встретится с президентом Зеленским либо завтра, либо послезавтра. Поэтому я уверен, что будет достигнут определенный прогресс. Но послушайте, решить этот вопрос было трудно, без сомнения. Мы продолжим пытаться ее решить. Просто это вопрос времени.
Ранее Трамп обещал остановить войну на Украине за один день, но потом признал, что сделать это оказалось невозможным из-за имеющихся разногласий между Москвой и Киевом. На данный момент президент США озабочен ростом цен на дизельное топливо, которые растут из-за ударов Украины по России, поэтому призывает как можно быстрее завершить конфликт или хотя бы остановить удары.
Переговоры Трампа и Зеленского пройдут завтра во второй половине дня.
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