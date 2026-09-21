Генсек ООН: Сверхдержавы ведут войны, средние державы думают, что и им можно всё

Сами сверхдержавы ведут войны, в некоторых случаях вопреки международному праву. Это создаёт атмосферу безнаказанности, в которой средние державы считают, что могут в свою очередь делать всё, что захотят, поскольку с ними ничего не произойдёт. И войны множатся и становятся всё более сложными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с рядом жёстких предупреждений относительно текущей ситуации в мире. Многим и без Гуттериша стало понятно, что прежняя система мироустройства фактически перестала существовать, а новая ещё не сформировалась. Но генсек ООН всё решил расставить точки над i.Он заявил, что мир сталкивается с «драматическим геополитическим расколом», который парализует Совет Безопасности ООН.Антониу Гуттериш:Заявления Гутерриша созвучны последним событиям на мировой арене. Вполне очевидно, что крупные конфликты на разных континентах превратились в арену стратегического противостояния великих держав, которые взаимно переплетаются и втягивают в себя множество связанных государств.Россия и США напрямую не вступили в бой, но фактически уже «помогают заряжать боеприпасы и наводить орудия».На этом Гутерриш за всё хорошее, против всего плохого. Он призывал стороны конфликтов к сдержанности. Однако в качестве весомой и уважаемой фигуры в политике генсека ООН уже мало кто воспринимает.