Генсек ООН: Сверхдержавы ведут войны, средние державы думают, что и им можно всё
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с рядом жёстких предупреждений относительно текущей ситуации в мире. Многим и без Гуттериша стало понятно, что прежняя система мироустройства фактически перестала существовать, а новая ещё не сформировалась. Но генсек ООН всё решил расставить точки над i.
Он заявил, что мир сталкивается с «драматическим геополитическим расколом», который парализует Совет Безопасности ООН.
Антониу Гуттериш:
Сами сверхдержавы ведут войны, в некоторых случаях вопреки международному праву. Это создаёт атмосферу безнаказанности, в которой средние державы считают, что могут в свою очередь делать всё, что захотят, поскольку с ними ничего не произойдёт. И войны множатся и становятся всё более сложными.
Заявления Гутерриша созвучны последним событиям на мировой арене. Вполне очевидно, что крупные конфликты на разных континентах превратились в арену стратегического противостояния великих держав, которые взаимно переплетаются и втягивают в себя множество связанных государств.
Россия и США напрямую не вступили в бой, но фактически уже «помогают заряжать боеприпасы и наводить орудия».
На этом Гутерриш за всё хорошее, против всего плохого. Он призывал стороны конфликтов к сдержанности. Однако в качестве весомой и уважаемой фигуры в политике генсека ООН уже мало кто воспринимает.
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