Мадьяр: Венгрия не допустит строительства у себя нефтехранилища для Украины

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Мадьяр: Венгрия не допустит строительства у себя нефтехранилища для Украины

Никакого украинского нефтехранилища на венгерской территории не будет, венгерские власти не допустят строительства такого объекта, заявил премьер-министр Венгрии.

Мадьяр выступил перед депутатами парламента, заявив, что Венгрия отказалась присоединяться к собранной Зеленским «Карпатской восьмёрке», хотя представители Украины очень настойчиво венгров в неё зазывали. Когда другие страны в Буковеле были представлены на высшем уровне, Будапешт представлял зампосла в Киеве. Причину такого отказа венгерский премьер не назвал.



Также Мадьяр заявил, что Венгрия не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины, а подписанный меморандум о взаимопонимании по данному вопросу не будет иметь продолжения. Премьер предупредил руководство венгерской компании MOL, что такие шаги необходимо согласовывать с правительством.

Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо ещё.

Ранее в Киеве объявили, что украинский «Нафтогаз» подписал с венгерской компанией меморандум о строительстве на территории Венгрии некоего хранилища для украинских нефтепродуктов. Таким способом бандеровский режим хотел обезопасить нефть от российских ударов.

Отношения Будапешта и Киева продолжают оставаться напряжёнными, в основном из-за притеснения на Украине венгерского нацменьшинства. Взятые на себя обязательства Киев выполнять не собирается.
12 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 20:30
    Похоже на спектакль. Ну или абсолютную тупость руководства MOL.
    Заявлять о масштабном строительстве стратегических хранилищ другой страны в собственной без согласования с правительством... Только по пьяни если ляпнули request
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:52
      ian
      Сегодня, 20:30

      hi Крупные и известные бизнесмены с большими капиталами редко бывают плохо мыслящими.
      Скорее всего просроченный ждонаркофюрер предложил личный интерес, от которого невозможно отказаться.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 20:30
    "Мутный тип" этот Мадьяр. Не понятно что он хочет, мечется, как одна субстанция в проруби.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 21:43
      Цитата: Южноукраинец
      "Мутный тип" этот Мадьяр. Не понятно что он хочет, мечется, как одна субстанция в проруби.

      У меня ощущение, что всё он понимает про интересы Венгрии. Но, в то же время, знает, что его не за тем "выбрали". Если всё делать так, как он понимает, то могут и "переизбрать" - не затем его вместо Орбана поставили. Вот и пытается "галсами" лавировать... Всегда рад рассказать о поддержке Украины, пока дело не касается денег или реального шанса огрести "за компанию".
  3. drags33 Звание
    drags33
    +2
    Сегодня, 20:43
    А новый премьер Венгрии был предельно чёток - просто послал укров ))))))
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +3
      Сегодня, 20:53
      Никакого украинского нефтехранилища на венгерской территории не будет, венгерские власти не допустят строительства такого объекта, заявил премьер-министр Венгрии.
      У Мадьяра есть чёткое понимание, что объекты, принадлежащие свинорейху, могут неожиданно стать целью ВКС РФ, поэтому от хххлов он решил держаться подальше! stop
  4. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    -1
    Сегодня, 20:47
    заявил, что Венгрия не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины

    Похоже на белый шум.... почему то складывается подозрение. что всуки на нашем соляре ездят... или навеяло?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:18
    Почему не было Мадьяра в Буковеле ,просто перед этим на празднике вина в Венгрии ему в лицо вылили бокал вина .Ему только и осталось сказать - сумасшедший испортил такое вино ,а вино было вкусным .Куда после такого " парафина " поедешь ,надо дать время чтобы забыли .
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 21:20
    Вот и правильно. С бандерлогами связываться, себе дороже выйдет. Через пару поколений там вырастут просветлённые бандерлоги, которые прочитают в учебниках про то, что эти ёмкости под соляру были установлены и использовались древними украми для хранения оливкового масла, а стало быть территория Венгрии это земля бандеровцев. Гоните их в шею и будет вам счастье.
  7. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 21:34
    из-за притеснения на Украине венгерского нацменьшинства.

    Хм... А там под 100.000 штыков наберётся. Ну, опополамим - 50.000 на родной местности. Чего-то не спешат воссоединиться, так сказать...
  8. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 21:50
    Видимо, хочет дать понять, что интересы бизнеса должны соответствовать государственным интересам.
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 22:06
    'Кто за девушку платит,тот девушку и танцует!"-древняя комсомольская поговорка. . .За более чем 4 года Зеленский присвоил столько миллиардов денег,что превратился в одного из могущественных олигархов планеты. И теперь мегаОллигарху Зеле вряд ли кто может против что сказать.Помните как Трамп в оральном кабинете перед Зелей испачкал штанишки. . .И от того Зеля окаянный может легко строить всех европейских политиков и требовать с них очередные миллиарды. . .В общем Планету Земля от окаянного Зели может спасти только Российская Армия возглавляемая Главнокомандующим Владимир Владимировичем! Слава Вооруженным Силам России! . . . soldier