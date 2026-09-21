Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо ещё.

Никакого украинского нефтехранилища на венгерской территории не будет, венгерские власти не допустят строительства такого объекта, заявил премьер-министр Венгрии.Мадьяр выступил перед депутатами парламента, заявив, что Венгрия отказалась присоединяться к собранной Зеленским «Карпатской восьмёрке», хотя представители Украины очень настойчиво венгров в неё зазывали. Когда другие страны в Буковеле были представлены на высшем уровне, Будапешт представлял зампосла в Киеве. Причину такого отказа венгерский премьер не назвал.Также Мадьяр заявил, что Венгрия не допустит строительства на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины, а подписанный меморандум о взаимопонимании по данному вопросу не будет иметь продолжения. Премьер предупредил руководство венгерской компании MOL, что такие шаги необходимо согласовывать с правительством.Ранее в Киеве объявили, что украинский «Нафтогаз» подписал с венгерской компанией меморандум о строительстве на территории Венгрии некоего хранилища для украинских нефтепродуктов. Таким способом бандеровский режим хотел обезопасить нефть от российских ударов.Отношения Будапешта и Киева продолжают оставаться напряжёнными, в основном из-за притеснения на Украине венгерского нацменьшинства. Взятые на себя обязательства Киев выполнять не собирается.