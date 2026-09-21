Китай нарастил закупки российской нефти на рекордные 40 с лишним процентов
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На фоне того, что конгрессмены в США одобрили введение так называемых «адских санкций» за покупку российских энергоносителей, статистика из Китая говорит, что по поводу всего этого думает Пекин.
По данным Главного таможенного управления КНР, в августе 2026 года Китай увеличил импорт сырой нефти из России на 41 с лишним процент в годовом выражении и на 22,6% по сравнению с июлем. Это позволило Китаю доведя общий объём до 2,64 млн баррелей в сутки. Расходы Пекина на российскую нефть составили 6,47 млрд долларов. В сентябре ожидается отгрузка примерно в тех же параметрах.
Таким образом, Россия оказалась фактически единственным из ведущих поставщиков, кто в августе-сентябре смог нарастить отгрузки нефти в Китай. Закупки у других крупных экспортёров снизились - прежде всего у Саудовской Аравии. Эта структурная перемена свидетельствует о том, что перебои с ближневосточными поставками перекраивают карту китайского импорта сырой нефти. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает нарушать региональные поставки, в частности саудовской нефти, вынуждая китайские НПЗ ускоренно переориентироваться на российские сорта, чтобы избежать нехватки сырья накануне зимнего сезона пикового спроса на топливо. Что касается цен, то по состоянию на 21:00 мск 21 сентября российская нефть Urals торгуется по 113,41 доллара за баррель. За сутки она потеряла в цене порядка 6%, но всё равно это почти вдвое выше заложенных в бюджете показателей.
Смесь ESPO, поставляемая на китайский рынок, на прошлой неделе превысила 120 долларов за баррель - впервые с апреля. Ещё более показательно, что спотовая премия ESPO к эталону Brent поднялась до исторического максимума в 20–30 долларов за баррель, отражая крайнюю напряжённость с физическими поставками на азиатском рынке.
Структура рынка претерпела заметные изменения. Основной объём закупок взяли на себя китайские государственные энергокомпании, заранее забронировавшие большую часть поставок ESPO на ноябрь и декабрь. Традиционные крупные покупатели, независимые переработчики, получают меньше сырья и вынуждены обращаться к другим спотовым рынкам мира, что дополнительно толкает вверх мировые цены на нефть и так называемые региональные премии.
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