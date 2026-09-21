Китай нарастил закупки российской нефти на рекордные 40 с лишним процентов

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Китай нарастил закупки российской нефти на рекордные 40 с лишним процентов

На фоне того, что конгрессмены в США одобрили введение так называемых «адских санкций» за покупку российских энергоносителей, статистика из Китая говорит, что по поводу всего этого думает Пекин.

По данным Главного таможенного управления КНР, в августе 2026 года Китай увеличил импорт сырой нефти из России на 41 с лишним процент в годовом выражении и на 22,6% по сравнению с июлем. Это позволило Китаю доведя общий объём до 2,64 млн баррелей в сутки. Расходы Пекина на российскую нефть составили 6,47 млрд долларов. В сентябре ожидается отгрузка примерно в тех же параметрах.



Таким образом, Россия оказалась фактически единственным из ведущих поставщиков, кто в августе-сентябре смог нарастить отгрузки нефти в Китай. Закупки у других крупных экспортёров снизились - прежде всего у Саудовской Аравии. Эта структурная перемена свидетельствует о том, что перебои с ближневосточными поставками перекраивают карту китайского импорта сырой нефти. Ситуация на Ближнем Востоке продолжает нарушать региональные поставки, в частности саудовской нефти, вынуждая китайские НПЗ ускоренно переориентироваться на российские сорта, чтобы избежать нехватки сырья накануне зимнего сезона пикового спроса на топливо.
Что касается цен, то по состоянию на 21:00 мск 21 сентября российская нефть Urals торгуется по 113,41 доллара за баррель. За сутки она потеряла в цене порядка 6%, но всё равно это почти вдвое выше заложенных в бюджете показателей.

Смесь ESPO, поставляемая на китайский рынок, на прошлой неделе превысила 120 долларов за баррель - впервые с апреля. Ещё более показательно, что спотовая премия ESPO к эталону Brent поднялась до исторического максимума в 20–30 долларов за баррель, отражая крайнюю напряжённость с физическими поставками на азиатском рынке.

Структура рынка претерпела заметные изменения. Основной объём закупок взяли на себя китайские государственные энергокомпании, заранее забронировавшие большую часть поставок ESPO на ноябрь и декабрь. Традиционные крупные покупатели, независимые переработчики, получают меньше сырья и вынуждены обращаться к другим спотовым рынкам мира, что дополнительно толкает вверх мировые цены на нефть и так называемые региональные премии.
13 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 21:35
    Это хорошая новость, которая срывает планы мелких оппортунистов из северной части Меркосур.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Сегодня, 21:41
    Россия может все шёлковые пути Китая замкнуть на себе,ибо нет того товара на свете ,что бы могли другие государства предложить по качеству и цене лучше чем Россия! Единственно что нужно ,это поднять покупательную возможность простых россиян в тысячу раз больше чем сейчас и тогда российский рынок станет супер премиальным! . . . love
    1. ian Звание
      ian
      -4
      Сегодня, 21:46
      Цитата: андрей мартов
      Россия может все шёлковые пути Китая замкнуть на себе,ибо нет того товара на свете ,что бы могли другие государства предложить по качеству и цене лучше чем Россия!

      Мощный лозунг! good Жаль выборы кончились, вы бы уделали "Единую Россию". Как по лозунгам, так и по сказочности обещаний...
    2. андрей мартов Звание
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 21:48
      Я за то чтоб не только не простые россияне, но и простые россияне, имели все возможности по полному использованию ресурсов ,не то что Земли,но и всей Солнечной системы для полной ,счастливой,радостной жизни. . . love
    3. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 22:10
      Цитата: андрей мартов
      Единственно что нужно ,это поднять покупательную возможность простых россиян в тысячу раз больше чем сейчас

      Для этого придется поделить на всех доходы от нефте и газодобычи. В результате из-за этого у граждан России ухудшится такой показатель, как выживаемость. А на это правительство пойти никак не может. Оно у нас о народе сильно заботится.
    4. T-100 Звание
      T-100
      0
      Сегодня, 22:21
      нет того товара на свете ,что бы могли другие государства предложить по качеству и цене лучше чем Россия!

      -Фотолитографы
      -Гражданские автомобили
      -ВНЭУ
      -Военные суда океанской зоны (начиная от класса эсминец и далее по росту)
      -Роутеры, жк матрицы, фотоматрицы одним словом науко-трудоёмкая электроника
      -Марсоходы, луноходы возвращаемые ступени в общем наукоёмкая комическая техника
      - в общем-то можно продолжать и продолжать, каждый добавит своё
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:47
    Взял в руки куркулятор ,у меня получилось 81 $ за бочку .Какое горе у аппллогетов Россия чуть ли не доплачивает КНР за покупку её ресурсов.Кстати закупки ожидаемые .
    А таможня КНР не опубликовала цифры закупок нефти у Канады ,вот трамп обрадуется - его нефтью Карни торгует ,и с кем с КНР .Обломс будет . wassat
  4. михаилл Звание
    михаилл
    -2
    Сегодня, 21:53
    Что касается цен, то по состоянию на 21:00 мск 21 сентября российская нефть Urals торгуется по 113,41 доллара за баррель

    Кстати да, нефть Китай покупает у России за доллары? Или за рубли, или за юани, или за просто-так?
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 22:30
      Кстати да, нефть Китай покупает у России за доллары? Или за рубли, или за юани
      Основной объём торговли между странами идёт в национальных валютах. Зачем нам $, если за них мы мало что покупаем? Опять складывать их где-то там и ждать, когда их украдут? Основные закупки из Китая тоже идут в юанях.
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -1
    Сегодня, 21:55
    вдвое выше заложенных в бюджете показателей.

    Только народ никаких преференций от этого всё равно не получит. Скорее наоборот. Ждать осталось недолго, до 1 октября.
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 22:14
    Нефть-то как стоила так и стоит, а вот ноутбуки, к примеру, 15 лет назад стоили 20 т.р., а сейчас 150, 190. В ДНС недавно видел. Отчего бы и нам не предложить Китаю нефть по 1000 $ раз такое дело
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 22:20
      Техника по всему миру поднялась в цене из-за многократного подорожания оперативной памяти, а оперативная память подорожала из-за тотального внедрения искусственного "интеллекта", так что ни Россия, ни Китай, ни кто тут не причем. И нефть тут вообще ни с какого боку
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 22:28
        Рынок диктует правила наживы. Так почему же нам не воспользоваться ситуацией с проливами да и "придержать" нефть-то. Она тогда подорожает ещё больше чем техника, и те кто её нам продаёт с 10х наценкой, сами принесут по старым ценам. Без ноутбуков прожить можно, а вот без нефти сложнее