«Всё производимое идёт на Украину»: норвежская оборонка работает «на износ»

Европейские армии не могут пополнить свои запасы 155-мм снарядов, так как всё, что мы производим, идёт на Украину. Мы наращиваем объёмы работ повсюду.

Строительство обойдётся в итоге в $180 млн, на это потребуется от 2 до 3 лет, а мощностей хватит всего на семь дней войны на Украине.

Ситуация с сырьём для снарядов вызывает всё большее беспокойство из-за инфраструктурных препятствий.