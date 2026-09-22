«Всё производимое идёт на Украину»: норвежская оборонка работает «на износ»

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«Всё производимое идёт на Украину»: норвежская оборонка работает «на износ»

Мортен Брандтцег, генеральный директор норвежского оборонного концерна Nammo – одного из крупнейших европейских производителей боеприпасов и ракетных двигателей, заявил о работе мощностей «на износ» ради поставок для нужд ВСУ:

Европейские армии не могут пополнить свои запасы 155-мм снарядов, так как всё, что мы производим, идёт на Украину. Мы наращиваем объёмы работ повсюду.

Так, по его словам, к 2032 году планируется удвоить объёмы производства на заводе в Рауфоссе, являющегося основной площадкой концерна. Здесь уже запущена третья линия по изготовлению ракетных двигателей. В ближайших планах Nammo по наращиванию выпуска 155-мм снарядов значится открытие нового современного завода в конце года, а начало производства запланировано на 2027 год:



Строительство обойдётся в итоге в $180 млн, на это потребуется от 2 до 3 лет, а мощностей хватит всего на семь дней войны на Украине.

Производство на Nammo:



Как указывается в издании Breaking Defense, ряд британских экспертов высказываются против того, чтобы западные правительства одобряли новые заказы на 155-мм боеприпасы, если не удастся увеличить производство критически важных компонентов, таких как нитроцеллюлоза и азотная кислота:

Ситуация с сырьём для снарядов вызывает всё большее беспокойство из-за инфраструктурных препятствий.

Отмечается, что при отсутствии достаточного количества мощных взрывчатых веществ для наполнения снарядов, простое размещение новых заказов на калибр 155 мм не решит проблем.
11 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:23
    Как указывается в издании Breaking Defense, ряд британских экспертов высказываются против того, чтобы западные правительства одобряли новые заказы на 155-мм боеприпасы, если не удастся увеличить производство критически важных компонентов, таких как нитроцеллюлоза и азотная кислота:

    Так значит надо не дать увеличить такие производства
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 08:28
    Да ладно, производители вооружений зарабатывают бабки... правда за чей счёт банкет, это вопрос...
    Впрочем, это их дела... так и запишем... soldier
  3. axren1 Звание
    axren1
    +7
    Сегодня, 08:29
    Как когдато работали твари на фашистов так и работают...
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    -1
    Сегодня, 08:31
    «Всё производимое идёт на Украину»

    Стало быть, надо активней перекрывать пути доставки производимого, чтобы не доходило до адресата. Ждём активизации прилётов по сухопутной логистике поставок из Польши, Румынии и Молдовы в приграничных районах Украины.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 09:12
      Вот, тоже, так думаю. Ну не можем мы норвежцам нагадить( кстати, почему нет?) ну отследить партию снарядов и хренакнуть по ней по прибытии - это-то можно?
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 08:35
    Наша страна отдала норвегам Шпицберген, участок моря в 80 тысяч кв.км. Зачем?
    Норвегия теперь нам платит теперь чёрной неблагодарностью.
    Поразительно!!! am
  6. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +4
    Сегодня, 08:54
    Мало этих сук при Петре били! Почему они ловят рыбу в наших водах до-сих пор?
  7. Sergool Звание
    Sergool
    +5
    Сегодня, 09:02
    Какой износ? Гребут деньги лопатой как не в себя
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 09:10
    Можно пойти другим путём. Не нужно увеличивать количество беприпасов, нужно основательно сократить артиллерию, их потребляющую. В этом мы не откажемся помочь "брацкому" народу. Приложим посильное старание.
  9. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 09:13
    заявил о работе мощностей «на износ» ради поставок для нужд ВСУ:

    Автор сочиняет отсебятину на всю катушку. Они не на износ работают, а активно развиваются. Автор вообще статью читал?
    всё, что мы производим, идёт на Украину. Мы наращиваем объёмы работ повсюду.... к 2032 году планируется удвоить объёмы производства на заводе в Рауфоссе, являющегося основной площадкой концерна. Здесь уже запущена третья линия по изготовлению ракетных двигателей. В ближайших планах Nammo по наращиванию выпуска 155-мм снарядов значится открытие нового современного завода в конце года, а начало производства запланировано на 2027 год
  10. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 09:57
    Боюсь представить, сколько стоит 155мм снаряд производства Норвегии.