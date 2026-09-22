«Всё производимое идёт на Украину»: норвежская оборонка работает «на износ»
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Мортен Брандтцег, генеральный директор норвежского оборонного концерна Nammo – одного из крупнейших европейских производителей боеприпасов и ракетных двигателей, заявил о работе мощностей «на износ» ради поставок для нужд ВСУ:
Европейские армии не могут пополнить свои запасы 155-мм снарядов, так как всё, что мы производим, идёт на Украину. Мы наращиваем объёмы работ повсюду.
Так, по его словам, к 2032 году планируется удвоить объёмы производства на заводе в Рауфоссе, являющегося основной площадкой концерна. Здесь уже запущена третья линия по изготовлению ракетных двигателей. В ближайших планах Nammo по наращиванию выпуска 155-мм снарядов значится открытие нового современного завода в конце года, а начало производства запланировано на 2027 год:
Строительство обойдётся в итоге в $180 млн, на это потребуется от 2 до 3 лет, а мощностей хватит всего на семь дней войны на Украине.
Производство на Nammo:
Как указывается в издании Breaking Defense, ряд британских экспертов высказываются против того, чтобы западные правительства одобряли новые заказы на 155-мм боеприпасы, если не удастся увеличить производство критически важных компонентов, таких как нитроцеллюлоза и азотная кислота:
Ситуация с сырьём для снарядов вызывает всё большее беспокойство из-за инфраструктурных препятствий.
Отмечается, что при отсутствии достаточного количества мощных взрывчатых веществ для наполнения снарядов, простое размещение новых заказов на калибр 155 мм не решит проблем.
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