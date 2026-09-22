Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии. Если россияне готовы к прекращению огня – да, без условий, просто прекращению огня и переговоры.

Зеленский снова предложил перемирие, причём без всяких условий. Об этом он заявил в очередном интервью иностранной прессе в преддверии встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Киев предлагает Москве полную остановку огня по всему фронту и перемирие без всяких условий, которое будет действовать, пока идут переговоры по заключению мирного соглашения. То есть Зеленский снова вернулся к тому предложению, которое неоднократно отклоняла Россия. По сути, это передышка, которая необходима бандеровскому режиму, чтобы привести в порядок ВСУ, получить новую помощь от союзников и потом со свежими силами продолжить воевать.Из этой же серии предложения по энергетическому и морскому (зерновому) перемирию, которые Зеленский будет пытаться всучить Трампу как вариант прекращения боевых действий и, самое главное, ударов по российским НПЗ, чего и хочет добиться президент США перед промежуточными выборами.Россия на перемирие не пойдёт, ей необходимо долгосрочное мирное соглашение, а вести переговоры можно и не прекращая боевых действий. Кроме того, для начала переговоров Киев должен вывести войска из Донбасса, что сделать Зеленский отказывается.