Зеленский снова предложил перемирие по всему фронту для начала переговоров

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Зеленский снова предложил перемирие по всему фронту для начала переговоров

Зеленский снова предложил перемирие, причём без всяких условий. Об этом он заявил в очередном интервью иностранной прессе в преддверии встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Киев предлагает Москве полную остановку огня по всему фронту и перемирие без всяких условий, которое будет действовать, пока идут переговоры по заключению мирного соглашения. То есть Зеленский снова вернулся к тому предложению, которое неоднократно отклоняла Россия. По сути, это передышка, которая необходима бандеровскому режиму, чтобы привести в порядок ВСУ, получить новую помощь от союзников и потом со свежими силами продолжить воевать.



Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии. Если россияне готовы к прекращению огня – да, без условий, просто прекращению огня и переговоры.

Из этой же серии предложения по энергетическому и морскому (зерновому) перемирию, которые Зеленский будет пытаться всучить Трампу как вариант прекращения боевых действий и, самое главное, ударов по российским НПЗ, чего и хочет добиться президент США перед промежуточными выборами.

Россия на перемирие не пойдёт, ей необходимо долгосрочное мирное соглашение, а вести переговоры можно и не прекращая боевых действий. Кроме того, для начала переговоров Киев должен вывести войска из Донбасса, что сделать Зеленский отказывается.
5 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:18
    Лыко, мочало начинай сначала.
    Что скажут лохматый Джонсон и старушка Меркель?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:26
      Зеленский снова предложил перемирие, причём без всяких условий.
      А как же "40 дней принуждения к миру" ? Сдулся ? winked
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 06:32
        Сдулся ? winked

        Нет конечно...надел маску миротворца и думает что всех надует.
        Зелю свои нацики шлепнут если реально начнёт войска отводить.
        Ведь перемирие предлагает...не мир...лохотронщик.
  2. пылесос Звание
    пылесос
    +6
    Сегодня, 06:22
    "К лохматому не ходи" Останется км. 40 Донбасса, тогда зе выведет войска, а амеры будут кричать, что вот, то что требовала Россия выполнено за счет нас "амеров" и зе раструбит на весь мир. и как не странно подхватят.
  3. samaks Звание
    samaks
    0
    Сегодня, 07:14
    Заёрзала на горячей сковородке.......