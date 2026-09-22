«Герани» прорвали контуры ПВО на юге Украины, далее в ход пошли ракеты

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«Герани» прорвали контуры ПВО на юге Украины, далее в ход пошли ракеты

В ночь на 22 сентября новые БПЛА и ракеты были нацелены на объекты, контролируемые и используемые в военных и экономических целях противником. В частности, группа реактивных «Гераней» прорвала контуры ПВО на юге Украины, что привело к огневому поражению целого ряда целей.

Среди поражённых объектов – крупный складской комплекс в Усатово, северо-западном пригороде Одессы.



Ракетный удар пришёлся по целям в Днепропетровске. Поступают сообщения об огневом поражении пунктов дислокации личного состава ВСУ и НГУ в этом городе, а также о прилётах по топливным хранилищам, и складскими комплексам на территории промышленной зоны. Также ракетами поражались объекты в Кривом Роге, Павлограде Днепропетровщины и Кременчуге Полтавской области

Противник заявляет, что в общей сложности российские Вооружённые силы использовали несколько десятков ракет, в том числе ракеты ОТРК «Искандер».



Поступают сообщения о взрывах в Виннице и Киевской области. На месте прилётов, в том числе в ангарном комплексе в Броварах, вспыхнули пожары.

Боевая работа по нанесению ударов на большую глубину продолжается и в утренние часы, в том числе наносятся удары ФАБами с УМПК по целям в черте Запорожья.
5 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 06:30
    «Герани» прорвали контуры ПВО на юге Украины, далее в ход пошли ракеты
    А, вот почему Зеля запрсил перемирие !
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:48
      Цитата: Uncle Lee
      А, вот почему Зеля запрсил перемирие !

      Еще бы по сходняку в Карпатах ударили, но увы! Дали возможность "общаться"
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 07:15
      Цитата: Uncle Lee
      «Герани» прорвали контуры ПВО на юге Украины, далее в ход пошли ракеты
      А, вот почему Зеля запрсил перемирие !


      Плохо что потом эти БПЛА попадают в руки ВСУ.

      . В этом видеорепортаже от противника мы можем впервые ознакомиться с элементной базой новейших российских БПЛА-«камикадзе» «Герань-4 Seeker», включая MESH-модем для формирования командно-телеметрических каналов и видеолинков с эффективной дальностью до 300 км с ретрансляцией. Как видим, имеются и вспомогательные 4G-модули в случае нестабильности MESH-канала, которые могут обеспечить передачу видеоизображения с турельной оптико-электронной ГСН.

      Естественно, имеется и инерциально-навигационный блок с GPS-/ГЛОНАСС-коррекцией. Именно «Герани-4 Seeker» накануне поразили логистически важный мост противника в Маяках (Одесская область).


      https://max.ru/RussianArms/AaDDPg33L9g

      Видео по ссылке.

      Небольшой обзор принимающей стороны на «СуперГерберу» или «Герберу-2».


      https://max.ru/Warhronika/AaC_-eHbGVg

      А так роботы уже сейчас выполняют функции человека.Видео по ссылке.

      .Робот уничтожил бойца ММА во время первого в истории поединка бездушной железяки и человека в Сан-Франциско. Двухметровый терминатор отправил в нокаут Джона Коннора ударом ноги в корпус.



      https://max.ru/mash/AaDDmNT1XkM
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 06:30
    Поступают сообщения о взрывах в Виннице и Киевской области. На месте прилётов, в том числе в ангарном комплексе в Броварах, вспыхнули пожары.

    Судя по фоткам хорошо горит good drinks
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +3
    Сегодня, 06:35
    Нужно кошмарить эту чумную территорию нон-стоп 24/7 пока вся инфраструктура благополучия скакунов в кастрюлях с печенкой за щекой не будет разнесена в хлам