«Герани» прорвали контуры ПВО на юге Украины, далее в ход пошли ракеты
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В ночь на 22 сентября новые БПЛА и ракеты были нацелены на объекты, контролируемые и используемые в военных и экономических целях противником. В частности, группа реактивных «Гераней» прорвала контуры ПВО на юге Украины, что привело к огневому поражению целого ряда целей.
Среди поражённых объектов – крупный складской комплекс в Усатово, северо-западном пригороде Одессы.
Ракетный удар пришёлся по целям в Днепропетровске. Поступают сообщения об огневом поражении пунктов дислокации личного состава ВСУ и НГУ в этом городе, а также о прилётах по топливным хранилищам, и складскими комплексам на территории промышленной зоны. Также ракетами поражались объекты в Кривом Роге, Павлограде Днепропетровщины и Кременчуге Полтавской области
Противник заявляет, что в общей сложности российские Вооружённые силы использовали несколько десятков ракет, в том числе ракеты ОТРК «Искандер».
Поступают сообщения о взрывах в Виннице и Киевской области. На месте прилётов, в том числе в ангарном комплексе в Броварах, вспыхнули пожары.
Боевая работа по нанесению ударов на большую глубину продолжается и в утренние часы, в том числе наносятся удары ФАБами с УМПК по целям в черте Запорожья.
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