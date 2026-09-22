Британия поможет авиазаправщиком на Кипре воевать с хуситами принцу Салману

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Британия поможет авиазаправщиком на Кипре воевать с хуситами принцу Салману

Премьер-министр Британии Энди Бёрнхэм прокомментировал саудовские запросы по поводу предоставления военной помощи в войне с хуситами.

Он заявил, что Соединённое королевство согласилось предоставить Саудовской Аравии «оборонительную» поддержку в виде дозаправки в воздухе для помощи в отражении недавних ракетных и беспилотных атак со стороны йеменской группировки. Это решение принято на фоне того, что президент США Дональд Трамп ранее отказал принцу бен Салману в прямой военной помощи.

Бёрнхэм сообщил сопровождающим журналистам на борту самолёта по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, что одобрил запрос Саудовской Аравии о военной поддержке по рекомендации министра обороны Уэса Стритинга и министра иностранных дел Эда Милибэнда.

Согласно плану, ВВС Британии развернут один самолёт-заправщик «Voyager» на базе RAF Акротири на Кипре. Он будет обеспечивать дозаправку в воздухе саудовских истребителей, выполняющих, как он выразился, оборонительные задачи. Те самые «оборонительные» задачи по бомбардировке территории суверенного государства.

Как же быстро бомбардировки объектов в соседней стране в этом случае быстро превращаются в западной парадигме в оборонительные действия. Для этого достаточно всего одного условия - чтобы Запад в них участвовал или оказывал военную поддержку для атак чужими руками.

Ожидается, что такая поддержка начнётся в ближайшие дни, первоначальный срок - «несколько недель», однако британская сторона заявляет, что будет проводить регулярный пересмотр.

Напомним, что за последние шесть недель хуситы продвинулись и установили контроль примерно над 130 километрами вдоль побережья Йемена на Красном море, включая стратегически важный район Баб-эль-Мандебского пролива.

Баб-эль-Мандебский пролив — узкое место на юге Красного моря, через которое проходит около 30% мировых контейнерных перевозок и 8-10% торговли нефтью. Одновременно из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив серьёзно нарушено, что вынуждает Саудовскую Аравию в большей степени полагаться на экспортные маршруты через Красное море.

Экономические артерии Саудовской Аравии испытывают давление с нескольких сторон. Как сообщается, нефтепровод «Восток-Запад», соединяющий месторождения на востоке страны с портом Янбу на Красном море, был остановлен после атаки беспилотников 11 сентября, а в минувшие выходные хуситы нанесли ракетные удары по целям вблизи международного аэропорта Эр-Рияда и по объектам Saudi Aramco в том же Янбу.

Конечно, британцы вступили бы в войну более активно, но, во-первых, они уже ведут войну против России, во-вторых, опасаются гнева хуситов в виде потопленных британских контейнеровозов и других коммерческих и военных кораблей.
12 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 06:42
    Британия поможет одним (Карл всего одним) с Кипра (ну типа туда ракетами не достанут) … звучит просто как «сочувствую но ничем помочь не могу» … а что ещё ожидать от островитян разоружившихся до исподнего … им и свои Мальвины не вернуть в случае наката Аргентины … а тут чуждые арабы
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 06:59
      Цитата: silberwolf88
      Британия поможет одним (Карл всего одним) с Кипра (ну типа туда ракетами не достанут) … звучит просто как «сочувствую но ничем помочь не могу» …

      бритты вобще большие затейники по части помощи.
      Вспомнился скандал 2013-го года с кониной вместо говядины - в самой Британии к ней относятся примерно как у нас к собачатине, а французам, которым её впарили, она "напоминает тяжёлое время гитлеровской оккупации и вызывает этим моральные страдания".
      Кроме того, совсем "вчера" сказали Трампу, что с радостью помогут ему с "освобождением" Ормузского пролива, но после того, как Трамп его сам освободит и сам уничтожит всю военную активность Ирана.
      Помогли Дании, отправив ОДНОГО военнослужащего защищать Гренландию от Трампа...

      Теперь вот саудитам "помогают"...
      Не пойму - это тонкий английский юмор или новейшие изыскания "британских учёных" в сфере троллинга?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:15
        ..интересно, Салману бритосы тоже предложат опу целовать? what
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 07:20
          Дмитрий, hi!
          Цитата: Nexcom
          ..интересно, Салману бритосы тоже предложат опу целовать?

          Возможно... Она ведь у них уже голая. feel Правда, с целованием это никак не связано. Само по себе так вышло...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 07:23
            Игорь hi
            Ну голая или нет - несколько наверно спорный вопрос - пока что они там у себя не бедствуют совсем то уж так....
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:18
        С другой стороны - помогать охреневшим от денег арабам, которые уверовали в силу золота и ожидаемо получили по хлебалам - и впрямь, не Комильфо. Ибо нехрен.
        Наше вам hi
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 07:31
          Роман, hi!
          Цитата: роман66
          помогать охреневшим от денег арабам, которые уверовали в силу золота и ожидаемо получили по хлебалам - и впрямь, не Комильфо

          Для меня, например, в любом ноже главным всегда является сталь, из которой он сделан. На втором месте - материал и форма рукоятки.
          Для арабов первым и единственным фактором качества ножа считается количество камушков, инкрустированных в рукоять и ножны.
          Это, про нож, и в прямом, и в переносном смысле работает. Арабы ввалили дофигаллион денег в американское оружие, в американские обещания "защиты" - а теперь удивляются, почему ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ это не работает?

          Помнится, бен Салман с нашим Верховным ручкался. Ещё бы немного - и "дружба навек, бхай-бхай". Думаю, для него дружить с нами было бы и дешевле, и безопаснее, чем с Америкой... Вон, Кимы знают...
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 07:35
            Про нож( и вообще оружие) - прям, в точку, сам делаю. А про помощь и дружбу - дело даже не в негодяйстве штатов, а в том, что влезать в межарабские разборки - дело тухлое изначально
      3. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 07:30
        Отправили ОДНОГО военного в Гренландию - это значит, что британцы просто супервояки. Куда там всяким Рэмбам. Может, зря мы их не боимся?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:03

      silberwolf88
      Сегодня, 06:42
      им и свои Мальвины не вернуть в случае наката Аргентины … а тут чуждые арабы

      hi Арабские страны мелко бритам далеко не чуждые, поскольку находятся с давних колониальных времён в зоне их интересов, к тому же страны БВ поделены с 3,14индосниками на зоны влияния.
  2. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +1
    Сегодня, 06:49
    Сразу напомнило

    <Я бы с удовольствием ограничился одной картинкой, но по мнению администрации сайта, это недопустимо>
  3. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 06:54
    во-вторых, опасаются гнева хуситов в виде потопленных британских контейнеровозов и других коммерческих и военных кораблей.

    Своя рубашка к телу ближе. laughing