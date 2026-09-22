Британия поможет авиазаправщиком на Кипре воевать с хуситами принцу Салману
Премьер-министр Британии Энди Бёрнхэм прокомментировал саудовские запросы по поводу предоставления военной помощи в войне с хуситами.
Он заявил, что Соединённое королевство согласилось предоставить Саудовской Аравии «оборонительную» поддержку в виде дозаправки в воздухе для помощи в отражении недавних ракетных и беспилотных атак со стороны йеменской группировки. Это решение принято на фоне того, что президент США Дональд Трамп ранее отказал принцу бен Салману в прямой военной помощи.
Бёрнхэм сообщил сопровождающим журналистам на борту самолёта по пути на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, что одобрил запрос Саудовской Аравии о военной поддержке по рекомендации министра обороны Уэса Стритинга и министра иностранных дел Эда Милибэнда.
Согласно плану, ВВС Британии развернут один самолёт-заправщик «Voyager» на базе RAF Акротири на Кипре. Он будет обеспечивать дозаправку в воздухе саудовских истребителей, выполняющих, как он выразился, оборонительные задачи. Те самые «оборонительные» задачи по бомбардировке территории суверенного государства.
Как же быстро бомбардировки объектов в соседней стране в этом случае быстро превращаются в западной парадигме в оборонительные действия. Для этого достаточно всего одного условия - чтобы Запад в них участвовал или оказывал военную поддержку для атак чужими руками.
Ожидается, что такая поддержка начнётся в ближайшие дни, первоначальный срок - «несколько недель», однако британская сторона заявляет, что будет проводить регулярный пересмотр.
Напомним, что за последние шесть недель хуситы продвинулись и установили контроль примерно над 130 километрами вдоль побережья Йемена на Красном море, включая стратегически важный район Баб-эль-Мандебского пролива.
Баб-эль-Мандебский пролив — узкое место на юге Красного моря, через которое проходит около 30% мировых контейнерных перевозок и 8-10% торговли нефтью. Одновременно из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив серьёзно нарушено, что вынуждает Саудовскую Аравию в большей степени полагаться на экспортные маршруты через Красное море.
Экономические артерии Саудовской Аравии испытывают давление с нескольких сторон. Как сообщается, нефтепровод «Восток-Запад», соединяющий месторождения на востоке страны с портом Янбу на Красном море, был остановлен после атаки беспилотников 11 сентября, а в минувшие выходные хуситы нанесли ракетные удары по целям вблизи международного аэропорта Эр-Рияда и по объектам Saudi Aramco в том же Янбу.
Конечно, британцы вступили бы в войну более активно, но, во-первых, они уже ведут войну против России, во-вторых, опасаются гнева хуситов в виде потопленных британских контейнеровозов и других коммерческих и военных кораблей.
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