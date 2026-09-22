СМИ: Трамп разрешит Киеву бить по России, но только «не по дизелю»

1 531 11
СМИ: Трамп разрешит Киеву бить по России, но только «не по дизелю»

США разрешат Украине бить по любым целям на территории России, но только не по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом в преддверии личной встречи Трампа и Зеленского пишет The Guardian.

По данным британского издания, Дональд Трамп в ходе переговоров с Зеленским займёт «жёсткую позицию» и будет давить на «нелегитимного» с целью заставить его отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре России. При этом не исключено, что в качестве пряника американский лидер даст Украине разрешение атаковать любые другие цели на российской территории, но только «не дизель». В то же время Киев хочет добиться взаимного прекращения огня, так как впереди зима, а энергетика Украины находится в крайне плачевном состоянии.



Трамп на этой неделе в ходе личной встречи с Зеленским окажет давление на главу киевского режима, чтобы тот поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

Трамп считает, что именно удары Украины по российским НПЗ привели к росту мировых цен на дизельное топливо. Он уже неоднократно настоятельно советовал Зеленскому прекратить такие удары, но тот или игнорирует просьбы президента США, или просто не контролирует атаки на Россию.

Россия являлась главным поставщиком дизельного топлива на мировой рынок, но после ударов по НПЗ прекратила экспорт.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 06:44
    Дональд Трамп в ходе переговоров с Зеленским займёт «жёсткую позицию» и будет давить на «нелегитимного» с целью заставить его отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре России

    Буквально сегодня Зеленский его "послушался"... УГУ...
    Бешеных собак стрелять надо, а не уговаривать...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:57
      Цитата: Zoldat_A
      Буквально сегодня Зеленский его "послушался"... УГУ...

      Да Зеля уже понял, что Британия ему ближе. Да и охрана оттуда же....Но прокатиться в США всегда готов. Авось не достанут ракетой в Киеве.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 07:00
        Цитата: Егоза
        Цитата: Zoldat_A
        Буквально сегодня Зеленский его "послушался"... УГУ...

        Да Зеля уже понял, что Британия ему ближе. Да и охрана оттуда же....Но прокатиться в США всегда готов. Авось не достанут ракетой в Киеве.

        Да ему и в Киеве безопасно, у него индульгенция от нашего дедушки.
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:26
        Покормят, опять же... lol
        ,..........
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:58
      ..здесь бьём, а здесь не бьём. а здесь что? а здесь - договариваемся. (перефраз)
      А Иран ? А Иран уже 10 раз победили - всё им мало... laughing Придётся 11й раз побеждать. lol
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 06:44
    Слушать оранжевого писдиллера ну прям как комментировать новости из дома где содержат людей с отклонениями психики … Тем более что коричневой киевской дворняжке на его мнение плевать … он не раз ему шторы в белом доме марал)))
    1. MetalDesign Звание
      MetalDesign
      +1
      Сегодня, 07:00
      Цитата: silberwolf88
      Слушать оранжевого писдиллера ну прям как комментировать новости из дома где содержат людей с отклонениями психики … Тем более что коричневой киевской дворняжке на его мнение плевать … он не раз ему шторы в белом доме марал)))

      Наркофюреру глубоко не плевать, просто это публичное мыло, по факту США инициаторы и исполнители этих ударов. И раз они продолжаются, это их устраивает.
  3. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    0
    Сегодня, 06:57
    Всё это бла-бла-бла, если бы Трамп реально хотел прекратить удары по нашим НПЗ, достаточно не выдавать развед данные по нашим пво, ну и заблокировать доступ к Старлинк. Но этого не происходит, а мы делаем вид, по крайней мере публично, что матрасники не при делах.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 07:00
    Хм... Значит - и у нас есть средства давления на Запад, в виде хоть и невольного - но эмбарго на определенные группы товаров? А чего ж тогда раньше не использовали? Или личная корысть аллигаторов перевешивает любые государственные соображения?
  5. Энный Звание
    Энный
    -2
    Сегодня, 07:02
    Сегодня прикурили самарский нпз. Кто эти новости придумывает
  6. Chersky Звание
    Chersky
    0
    Сегодня, 07:25
    Какой-то сюр... Один долбень говорит другому что делать, что не делать. ГовноСМИ все это транслируют на весь мир.
    Хочется уже проснуться, но нифига не получается.