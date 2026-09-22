Трамп на этой неделе в ходе личной встречи с Зеленским окажет давление на главу киевского режима, чтобы тот поддержал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

США разрешат Украине бить по любым целям на территории России, но только не по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом в преддверии личной встречи Трампа и Зеленского пишет The Guardian.По данным британского издания, Дональд Трамп в ходе переговоров с Зеленским займёт «жёсткую позицию» и будет давить на «нелегитимного» с целью заставить его отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре России. При этом не исключено, что в качестве пряника американский лидер даст Украине разрешение атаковать любые другие цели на российской территории, но только «не дизель». В то же время Киев хочет добиться взаимного прекращения огня, так как впереди зима, а энергетика Украины находится в крайне плачевном состоянии.Трамп считает, что именно удары Украины по российским НПЗ привели к росту мировых цен на дизельное топливо. Он уже неоднократно настоятельно советовал Зеленскому прекратить такие удары, но тот или игнорирует просьбы президента США, или просто не контролирует атаки на Россию.Россия являлась главным поставщиком дизельного топлива на мировой рынок, но после ударов по НПЗ прекратила экспорт.