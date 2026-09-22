Американский сенатор: нужно ввести санкции против Трампа и Рубио

313 4
Американский сенатор: нужно ввести санкции против Трампа и Рубио

Сенатор-демократ Крис ван Холлен призвал европейские страны и других участников Международного уголовного суда (МУС) ввести санкции против президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио.

Ван Холлен связал свой призыв с действиями американской администрации, которые, по его мнению, препятствуют расследованиям предполагаемых военных преступлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



Заявление прозвучало на фоне публикаций о подготовке Вашингтоном масштабных санкций против МУС. Ранее санкции США ввели в отношении некоторых высших сотрудников МУС, включая Карима Хана.

По данным The Wall Street Journal, после переходного периода в шесть-семь месяцев США готовы запретить большинство операций с судом. Меры, как сообщается, будут направлены не только против отдельных должностных лиц, но и против самой организации; исключение предполагается для операций, связанных с коммуникационными услугами.

В августе в санкционный список были добавлены председатель суда Томоко Аканэ и старший судебный юрист Абдулайе Сейе.

Соединённые Штаты не являются участником МУС; Вашингтон заявляет, что суд выходит за пределы своих полномочий, расследуя действия представителей стран, не присоединившихся к нему.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта в ноябре 2024 года по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Израиль, как и США, не признаёт юрисдикцию суда. Сенатор считает, что за введение санкций против МУС под санкции должны попасть те, кто их инициировал. Он предлагает запретить Трампу и Рубио въезд в любую страну, находящуюся в юрисдикции МУС, а также заморозку счетов связанных с Трампом и его семьёй компаний в Европе.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:55
    ...так, глядишь, и до импичмента дойдут. самое интересное - заморозку счетов Дони предложил. какой смелый сенатор. laughing но скорее всего не сработает - Доня его просто раздавит.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:01
      Цитата: Nexcom
      заморозку счетов Дони предложил.

      На святое замахнулся!! Друга Нетаньяху не уважает. Вот Доня весь МУС в мусс превратит tongue
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 07:02
        Доня этого сенатора в наказание в Израиль отправит - пусть его кошерные сами там воспитывают... lol
  2. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 07:09
    Какие еще санкции, запрет на въезд в Европу и блокировка счетов? Педофил Доня одной только инсайдерской торговлей потенциально заработал себе в Штатах пожизненное.