ВСУ готовят прорыв окружения в Харьковской области, из Киева прибыл Драпатый

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ВСУ готовят прорыв окружения в Харьковской области, из Киева прибыл Драпатый

Командование украинской группировки в Харьковской области готовит прорыв окружения в районе так называемого «Резниковского выступа», на направление прибыл главком ВСУ Драпатый.

Генерал Драпатый отправился на Харьковское направление, которое ему прекрасно знакомо, для координации действий при возможном прорыве окружения украинских формирований на северо-востоке области в районе Резниково. Совещание с командирами частей и соединений прошло в Харькове, что там решили — неизвестно, но в город начали перебрасывать иностранных наёмников, в основном колумбийцев. Видимо, они составят основную ударную силу.



Между тем подразделения группировки войск «Север» продолжают уничтожать врага внутри образовавшегося котла. Давление идёт с двух сторон: условно от Волчанска и Великого Бурлука. На Волчанском участке российские штурмовики продолжают расширение зоны контроля и оттесняют украинские формирования к центру котла. На Великобурлукском в восточной части наши продолжают формировать мини-котлы для ВСУ, разрезая оборону противника, после чего идёт уничтожение.

Противник предпринимает попытки прорыва из окружения, в основном с внешней стороны котла, но в последние сутки серьёзных угроз не было.
8 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:12
    в город начали перебрасывать иностранных наёмников, в основном колумбийцев.

    Свои "негры" уже закончились. Только вот откуда деньги на колумбийцев взялись?
    1. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      +1
      Сегодня, 07:18
      Оттуда же откуда на всё остальное - США и ЕС дали.
  2. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 07:14
    Если украинцы в окружении, то они должны уже давно кончиться. без еды. топлива. снарядов. а они еще бегают, дронами на такое кол-во армии не обеспечишь. еда ладно, а топливо. снаряды. боеприпасы.?
  3. красноярск Звание
    красноярск
    +2
    Сегодня, 07:16
    Если Драпатому это удастся, то это ляжет позором для нашего командования направлением.
    Все, кто внутри котла, должны либо удобрить землю, либо быть в плену. Второе предпочтительней.
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 07:22
      Все, кто внутри котла, должны либо удобрить землю, либо быть в плену. Второе предпочтительней.

      Уточнение: второе предпочтительно только для мобилизованных. Все отпетые нацики должны сразу отправляться в АД к своему главному побратиму бандере.
  4. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 07:20
    Совещание с командирами частей и соединений прошло в Харькове
    Эх, какая жирная цель была бы! Не то, что рядовых скакуасов по кустам гонять.
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 07:20
    Цитата: красноярск
    Если Драпатому это удастся, то это ляжет позором для нашего командования направлением.
    Все, кто внутри котла, должны либо удобрить землю, либо быть в плену. Второе предпочтительней.

    Им не привыкать позориться.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:28
    Надеюсь, наши военные не забыли такие слова, как Корсунь-Шевченковский, ну и конечно Сталинград.

    В обоих случаях командующим войсками, которые пытались деблокировать окруженных в котлах, был Эрих фон Манштейн.
    А теперь Драпатый.