Командование украинской группировки в Харьковской области готовит прорыв окружения в районе так называемого «Резниковского выступа», на направление прибыл главком ВСУ Драпатый.Генерал Драпатый отправился на Харьковское направление, которое ему прекрасно знакомо, для координации действий при возможном прорыве окружения украинских формирований на северо-востоке области в районе Резниково. Совещание с командирами частей и соединений прошло в Харькове, что там решили — неизвестно, но в город начали перебрасывать иностранных наёмников, в основном колумбийцев. Видимо, они составят основную ударную силу.Между тем подразделения группировки войск «Север» продолжают уничтожать врага внутри образовавшегося котла. Давление идёт с двух сторон: условно от Волчанска и Великого Бурлука. На Волчанском участке российские штурмовики продолжают расширение зоны контроля и оттесняют украинские формирования к центру котла. На Великобурлукском в восточной части наши продолжают формировать мини-котлы для ВСУ, разрезая оборону противника, после чего идёт уничтожение.Противник предпринимает попытки прорыва из окружения, в основном с внешней стороны котла, но в последние сутки серьёзных угроз не было.

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