Новая партия комплексов ПВО «Зубр» для борьбы с БПЛА поставлена в зону СВО

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Новая партия комплексов ПВО «Зубр» для борьбы с БПЛА поставлена в зону СВО

Новейшие системы ПВО «Зубр» поставлены в войска, комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает «Ростех».

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска партию новейших комплексов ПВО «Зубр», параметры поставки не раскрываются. Данные системы предназначены для прикрытия объектов на ближнем рубеже обороны от низколетящих малоразмерных целей, включая барражирующие боеприпасы. Впервые в зону СВО данные комплексы были поставлены в начале этого года.



Как сообщили в холдинге, «Зубр» способен работать в круглосуточном режиме с автономным обнаружением и автоматическим сопровождением целей. При работе по цели способен создать плотную огневую завесу. Комплекс может работать как единичная самостоятельная огневая точка или в связке с другими ЗРК, входя в эшелонированную оборону.

В состав комплекса входит РЛС, способная обнаружить цель на дальности до 1,5 километров, а также кинетические средства поражения. В частности, пулеметы ПКТ калибра 7,62 мм или четырёхствольный авиационный пулемёт калибра ГШГ-7,62.

Эффективность «Зубра» подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей.
5 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 07:24
    это что за инсталляция такая монстроидальная?? belay там на фото сзади ещё и движитель на гусеничном ходу вроде проглядывает? или показалось? но если не показалось - как это по дорогам передвигаться будет с такими габаритами то? разборное что ли ?
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      0
      Сегодня, 07:33
      По виду он не шире платформы грузового автомобиля. 2,5 метра. Опоры складные (как у автокрана или подъемника). Черная рамка, под гос. номер???
    2. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      0
      Сегодня, 07:35
      В интернете миллион нормальных картинок зубра, обычный прицеп для легкового автомобиля.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 07:31
    Странное решение. Если оно стационарное - то почему бы просто например не взять башни от Шилок, которых у нас вроде до фига на хранении, поменяв на них электронику? Четыре ствола 23-мм уж всяко лучше? И явно обойдется дешевле.
  3. Пенза мстит
    Пенза мстит
    0
    Сегодня, 07:37
    А куда Шилки подевались? Эта поделка, только мух отстреливать, и название ей Муха wassat ни брони, ни камуфляжа, скоро на западных дронах пулеметы появятся и сво запылает новыми красками am