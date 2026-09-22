Новая партия комплексов ПВО «Зубр» для борьбы с БПЛА поставлена в зону СВО
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Новейшие системы ПВО «Зубр» поставлены в войска, комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает «Ростех».
Российский холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска партию новейших комплексов ПВО «Зубр», параметры поставки не раскрываются. Данные системы предназначены для прикрытия объектов на ближнем рубеже обороны от низколетящих малоразмерных целей, включая барражирующие боеприпасы. Впервые в зону СВО данные комплексы были поставлены в начале этого года.
Как сообщили в холдинге, «Зубр» способен работать в круглосуточном режиме с автономным обнаружением и автоматическим сопровождением целей. При работе по цели способен создать плотную огневую завесу. Комплекс может работать как единичная самостоятельная огневая точка или в связке с другими ЗРК, входя в эшелонированную оборону.
В состав комплекса входит РЛС, способная обнаружить цель на дальности до 1,5 километров, а также кинетические средства поражения. В частности, пулеметы ПКТ калибра 7,62 мм или четырёхствольный авиационный пулемёт калибра ГШГ-7,62.
Эффективность «Зубра» подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей.
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