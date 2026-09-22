Эр-Рияд испугался США, выйдя из альтернативной доллару платёжной системы mBridge
Центральный банк Саудовской Аравии (SAMA) подтвердил, что отныне не является участником проекта mBridge. Речь о многосторонней платформе цифровых валют центральных банков, которую рассматривают как альтернативу традиционной платёжной системе, доминирующей в долларе США.
По данным SAMA, регулятор участвовал в проекте только в рамках ограниченного доказательства концепции, которое было успешно завершено 13 мая прошлого года, после чего «больше участвовать в mBridge не намерен». Саудовский регулятор подчёркивает, что выход был «естественным завершением запланированного этапа, а не внезапной сменой политики». Конечно, лукавит.
mBridge был запущен в 2021 году Центром инноваций Банка международных расчётов совместно с Институтом цифровых валют Народного банка Китая, Управлением денежного обращения Гонконга, центральными банками Таиланда и ОАЭ. Платформа использует технологию распределённого реестра, позволяя центральным банкам проводить трансграничные расчёты напрямую в собственных цифровых валютах, в обход клиринговой сети, построенной вокруг доллара США. Саудовская Аравия стала официальным участником в 2024 году. Тогда это вызвало негодование в США. И в Эр-Рияд посыпались американские ноты с фактическими угрозами в виде санкций.
Маттео Джованнини, старший финансовый менеджер Промышленного и коммерческого банка Китая, указал, что выход Эр-Рияда не стоит переоценивать. А никто и не переоценивает. В принципе, все понимают, почему саудовская монархия испугалась продолжить уход от долларовой системы.
Примечательно, что Банк международных расчётов вышел из mBridge в октябре 2024 года. Ранее сообщалось, что Вашингтон оказывал давление на BIS с целью выхода из проекта, однако тогда его генеральный директор Агустин Карстенс отрицал политические мотивы. В настоящее время mBridge продолжают развивать центральные банки Китая, Гонконга, Таиланда и ОАЭ; в 2026 году к проекту присоединилось Управление денежного обращения Макао.
Ситуация подчёркивает давление, с которым сталкиваются страны, оказавшиеся между влиянием США и альтернативами платёжной инфраструктуре на основе доллара. Однако сам процесс уже запущен. И в любом случае, экономика, в которой доллар безальтернативен, не имеет шансов в будущем, особенно когда тот же доллар уже откровенно используется как оружие.
Информация