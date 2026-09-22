В Польше снят с должности генерал, отвечавший за развитие беспилотных систем
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Генерал Мирослав Боднар, возглавляющий инспекционную комиссию беспилотных систем вооружения в Генеральном командовании Вооружённых сил Польши, покидает пост. Об этом сообщает польская пресса со ссылкой на несколько независимых источников в польском Минобороны.
По сведениям польских репортёров, Боднар останется на военной службе и получит новую должность в польском военном представительстве при НАТО и Европейском союзе в Брюсселе.
Польская пресса связывает снятие с должности руководителя с недовольством ведомства темпами внедрения беспилотных систем в армии. Они утверждают, что за время работы инспекции не была подготовлена комплексная концепция их развёртывания и что дроны пока недостаточно представлены в частях.
Инспекционная комиссия беспилотных систем была создана в структуре Генерального командования в начале 2025 года. В апреле того же года министр обороны Владислав Косиняк-Камыш называл развитие «армии дронов» одной из ключевых задач модернизации польских вооружённых сил: план предусматривал применение беспилотников и средств борьбы с ними во всех видах войск.
Ещё 19 сентября инспекция представила министру обороны концепцию внедрения беспилотных систем в вооружённых силах, сообщало издание Polska Zbrojna. Документ, по словам Боднара, включал возможные направления развития до 2039 года. В планах также были центр подготовки операторов с филиалами и расширение профильного обучения в военных вузах.
Таким образом, отставка затрагивает руководителя структуры, которая отвечает за координацию внедрения беспилотных и антидроновых технологий, подготовку кадров и формирование будущего компонента войск беспилотных систем.
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