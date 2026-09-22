США восстановят две военные базы времён холодной войны

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США восстановят две военные базы времён холодной войны

США приняли решение вернуться на две военные базы времён холодной войны. Речь идёт о Гренландии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным британского агентства, во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, Дания и Гренландия подпишут документ, дающий американцам право размещать своих военных на территории самого большого острова в мире в рамках соглашения по Арктике.



Предварительно, в рамках «укрепления безопасности в высоких широтах» США намерены вернуться на военную базу Bluie West One в населённом пункте Нарсарсуак на юге западной Гренландии. Данную базу американцы покинули в 50-х годах, после чего население Нарсарсуака сократилось до нескольких десятков человек. Предполагается, что появление американских военных «вдохнёт жизнь» в данный регион.

Вторая военная база будет открыта на восточном побережье Гренландии, где сейчас находится военный пост Местерсвиг, который используют военнослужащие датского спецподразделения «Сириус», патрулирующие побережье на собачьих упряжках.

Во время холодной войны на территории Гренландии располагалось 17 военных объектов США.
11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:30
    Да это вообще курорт летом, как Флориде ,есть море .Желающих там служить будет очередь. wassatРыбалка ,охота на белых медведей .Но с белыми медведями есть нюансы- кто на кого будет охотится.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:41
      Цитата: tralflot1832
      Но с белыми медведями есть нюансы- кто на кого будет охотится.

      У американцев с этим проблем не будет, они привыкли убивать.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:46
        Не будет помоек ,не будет белых медведей .Не знаю как мы решаем эту проблему в Арктический гарнизонах.Фото и видео полно ,как они ходят толпами .
        1. Chersky Звание
          Chersky
          +1
          Сегодня, 09:02
          Не знаю как сейчас, но раньше их категорически запрещали стрелять (краснокнижные как никак). И они откровенно борзели. Практически ничего не боятся.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 09:14
            Воспоминания на всю жизнь у детей .А так как обычно - борзеют.
          2. ЛМН Звание
            ЛМН
            0
            Сегодня, 10:00
            Цитата: Chersky
            Не знаю как сейчас, но раньше их категорически запрещали стрелять (краснокнижные как никак). И они откровенно борзели. Практически ничего не боятся.

            Из пятилистника до подсобных помещений ходит урал-кунга.30 сек.ехать.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:33
    Предполагается, что появление американских военных «вдохнёт жизнь» в данный регион.
    все дамы с низкой социальной, соберутся в одном месте, в двух местах.... впрочем, не только дамы... fool
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 08:39
    Предполагается, что появление американских военных «вдохнёт жизнь» в данный регион.
    Куда ступает нога американца, жизнь прекращается.
  4. Хорон Звание
    Хорон
    +1
    Сегодня, 08:53
    ...в рамках «укрепления безопасности в высоких широтах» США...

    В Орузском проливе сша уже "обеспечили" безопасность и свободное судоходство.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:59
    Нам по ушам трут Гренландия камень и лёд ,это не совсем так юг Гренландии очень красив летом .На последнем фото Гренландский мёд ,пчелы мигрировать самолётом из Швеции.С американцами может быть и хана этой красоте ,вместе с пчёлами ..
    1. solar Звание
      solar
      +2
      Сегодня, 09:09
      США приняли решение вернуться на две военные базы времён холодной войны. Речь идёт о Гренландии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

      Они оттуда и не уходили. :((