США восстановят две военные базы времён холодной войны

США приняли решение вернуться на две военные базы времён холодной войны. Речь идёт о Гренландии, пишет Reuters со ссылкой на источники.По данным британского агентства, во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, Дания и Гренландия подпишут документ, дающий американцам право размещать своих военных на территории самого большого острова в мире в рамках соглашения по Арктике.Предварительно, в рамках «укрепления безопасности в высоких широтах» США намерены вернуться на военную базу Bluie West One в населённом пункте Нарсарсуак на юге западной Гренландии. Данную базу американцы покинули в 50-х годах, после чего население Нарсарсуака сократилось до нескольких десятков человек. Предполагается, что появление американских военных «вдохнёт жизнь» в данный регион.Вторая военная база будет открыта на восточном побережье Гренландии, где сейчас находится военный пост Местерсвиг, который используют военнослужащие датского спецподразделения «Сириус», патрулирующие побережье на собачьих упряжках.Во время холодной войны на территории Гренландии располагалось 17 военных объектов США.

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