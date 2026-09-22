G7 обратилась к хуситам с требованием «немедленно прекратить атаки»

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G7 обратилась к хуситам с требованием «немедленно прекратить атаки»

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедленно прекратить военные действия, угрозы и атаки на гражданское судоходство. Немедленно...

В МИД стран так называемой Большой семёрки также обратились к Ирану с требованием прекратить вооружать и поддерживать хуситов.



Заявление было сделано по итогам встречи министров иностранных дел Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Участники G7 осудили продолжающиеся удары хуситов в Йемене и по территории Саудовской Аравии.

Министры заявили, что поддержка хуситов со стороны Ирана, по их оценке, представляет собой «опасную модель эскалации», способную подорвать международную торговлю и глобальную стабильность.

G7 также призвала хуситов вернуться к политическому процессу и участвовать в нём добросовестно. Отдельно упомянуты угрозы и нападения на гражданские суда: безопасность морских перевозок стала одним из центральных пунктов обращения министров.

По оценочным данным, численность вооружённых сил группировки хуситов составляет от 80 до 105 тысяч человек, что в десятки раз меньше совокупной численности армий стран G7. Бюджет группировки около 100 млн долларов, что в 9,5 тысяч раз меньше военного бюджета США. При этом хуситы являются примером того, как ограниченными средствами можно добиваться значительных военных результатов, причём таких, которые оказывают влияние на богатейшие страны мира.
45 комментариев
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  1. KCA Звание
    KCA
    +13
    Сегодня, 08:41
    У хуситов есть такой большой-большой метиз - болт, и они его кладут на любые заявления и требования
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +6
      Сегодня, 09:11
      Это заявление, больше похожее на истерику - останется без ответа. Плевать Персы и Хуситы хотели на «большую» семёрку в целом, и всех его чЕленов по отдельности yes
      Эскалация в ближневосточным регионе будет только усиливаться. Зря еврейцы и США разбередили регион… теперь мир будет получать последствия от их действий, радует что вся эта движуха нам только на руку.
      Вангую: хуситы по серьёзному нагнут саудитов, для начала!
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +3
        Сегодня, 09:26
        Перед саудитами возникла дилемма выбора между 2 вариантами: или послать США и создать с Глобальным югом союз, или запросить у США больше помощи, особенно военной. С большой вероятностью их поторопили США с этим, пока БРИКС, ШОС и другие БВ союзы не укрепились. И сейчас саудиты вероятнее всего запросят у США больше военной помощи и за все заплатят, что Трампу и его команде очень нужно. Беднеющую Европу доить не сильно хорошо получается, она еще не созрела до риска "угрозы жизни".
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 09:27
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        ...... Эскалация в ближневосточным регионе будет только усиливаться. Зря еврейцы и США разбередили .......... радует что вся эта движуха нам только на руку.
        Вангую: хуситы по серьёзному нагнут саудитов, для начала!

        США ничего не могут против хуситов, а уж гейропейцы lol ....... Интересно, в своём немедленном требовании гейропейцы пояснили, что иначе им, гейропейцам , будет ещё хуже? wassat
        ,
      3. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 09:44
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Плевать Персы и Хуситы хотели на «большую» семёрку в целом, и всех его чЕленов по отдельности

        Это особенности национального менталитета . Тут интересней другое - неужели евро-лимитрофы решатся ввязаться в ближневосточный конфликт ? Ведь они так упорно от него уворачивались . А если решатся , то ближневостойной нефти и газа европам и соседке точно не видать . И это - хорошо .
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        хуситы по серьёзному нагнут саудитов, для начала!

        Уже нагибают , но думаю что в перспективе может исчезнуть такое государство как КСА и появится ... Большой Йемен .
        Тяжелые времена рождают сильных людей . Которые забирают всё у слабых .
      4. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        Сегодня, 10:27
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Это заявление, больше похожее на истерику - останется без ответа.

        Но до чего же оно похоже на кремлёвские заявления в отношении сша и Евросоюза (НАТО), прямо аки в зеркальном отражении ... winked
        В МИД стран так называемой Большой семёрки также обратились к Ирану с требованием прекратить вооружать и поддерживать хуситов.
        lol даже слезу выбивает, как они похожи, на кремль -
        Министры заявили, что поддержка хуситов со стороны Ирана, по их оценке, представляет собой «опасную модель эскалации» ...
        winked
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +8
    Сегодня, 08:42
    Этот призыв стран G7 прямо по Высоцкому. Заканчивается словами:
    С уваженьем. Дата, подпись…
    Отвечайте нам, а то,
    если вы не отзоветесь
    мы напишем в «Спортлото».
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +10
    Сегодня, 08:42
    Вот уж действительно, логичный вопрос со стороны хуситов... А ТО, ЧТО???
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +4
      Сегодня, 08:55
      А то Макрон расстроится и подавится своим утренним круассаном...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 09:00
        Что для подобных балаболов характерно... они особо не парятся, что вокруг них происходит...
        Брякнул глупость, запустил мульку и... пошёл пить кофе с круассаном... делов то... wink
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 09:31
          Цитата: rocket757
          Что для подобных балаболов характерно... ...... Брякнул глупость, запустил мульку и... пошёл пить кофе с круассаном... делов то... wink
          Конечно, могли пояснить ---- а то гейропа будет мерзнуть crying зима близко crying
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 09:40
            Да ладно, выключает пару тройку предприятий, тогда "газу лишнего прибудет"... laughing
            А так, какая зима будет, не известно... а как известно, у природы нет плохой погоды!!!
            Ах да, народец с закрытых предприятий... пустой холодильник, это не причина ругать гейропейских чиновников/политиков/рулящих руководящие... ведь так же, али нет? wink
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Сегодня, 10:22
              Виктор, я рад, если в ЕС проблемы wassat Если по классику ---
              чума на оба ваших дома am

              Но ведь и проблемы могут преувеличивать request когда узнаем recourse неизвестно
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 09:14
        А Мерц - вечерней сосиской... Бяда..
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 09:08
      Цитата: rocket757
      Вот уж действительно, логичный вопрос со стороны хуситов... А ТО, ЧТО???

      Возможно, первым вопросом хуситов про G7 был: "А хто это?.."
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 09:17
        Есть такая милая история про Фредди Меркьюри. Он должен был выступать на ТВ, и ему объясняли правила, и в том числе, что нельзя хлопать по колену ведущего. Как только была включена камера, Фредди хлопнул ведущего по колену со словами - " Что вы там говорили нельзя делать? "....
        Навеяло...
        1. mann Звание
          mann
          0
          Сегодня, 10:16
          Слышал эту историю, но в ней был не ведущий, а ведущая. И хлопнул Меркьюри не по колену, а по заднице smile
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:35
        Как Сатановский говорил про всяких напыщеных идиЁтов, которые говорили "я/мы и весь мир"... а ХТО это и с чем их едят? И тут же незабвенное от товарища Сталина ... про "важное государство Ватикан" ... а сколько у них дивизий???
        Как то так... soldier
  4. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 08:42
    Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедленно прекратить военные действия, угрозы и атаки на гражданское судоходство. Немедленно...

    СВО не прошла даром. У нас научились рисовать красные линии
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +6
    Сегодня, 08:49
    К переговорному процессу призывают страны которые сами ни когда эти процессы добросовестно не исполняли? laughing
    Иран на примере хуситов показал всему миру, что ранее использованный ещё А.В.Суворовым метод
    Воевать не числом, а умением.
    работает и приносит отличные результаты.
  6. Перейра Звание
    Перейра
    +4
    Сегодня, 08:58
    Хуситы знают о призыве? Им сообщили?
  7. Radio Звание
    Radio
    +1
    Сегодня, 09:01
    "G7 также призвала хуситов вернуться к политическому процессу и участвовать в нём добросовестно. " это они явно не по адресу.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +2
      Сегодня, 09:06
      Ага,про добросовестность заявили те,кто этих хуситов считает людьми третьего сорта и никогда не будет исполнять свои обязательства перед ними.
    2. JcVai Звание
      JcVai
      +1
      Сегодня, 09:42
      Ну почему же, у США и Израиля в современной истории уже несколько раз подряд срабатывало: вызвать верхушку противников на переговоры и убить. Вот и действуют "по накатанной".
      Хочется верить, что в данном случае не купятся: с лживыми лицемерными гнидами можно вести переговоры только крепко ухватив их пассатижами за тестикулы. У хуситов таких сил пока нет - только возможность больно бить молотком по загребущим лапкам из-за угла.
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 09:04
    Меня вот последнее время мучает один вопрос. Когда я был молод - вокруг были в подавляющей массе хорошие, честные и умные люди. И даже наши враги - хоть и являлись изрядными упырями и поганцами, но вот глупыми их назвать было точно нельзя. Откуда же тогда всего за пару десятилетий взялось вот всё ЭТО??? Клиническое отсутствие даже признаков разумности.. Причём как внутри страны так и снаружи. И с каждым годом - по настоящему умных людей всё меньше и меньше.. Про хороших и честных уж вообще молчу. Может и правда существуют какие-то башни-излучатели, стремительно меняющие в худшую сторону мыслительные способности человечества? Иначе - чем объяснить подобное массовое отупение?

    Остановите планету - я сойду здесь...
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 09:19
      Цитата: paul3390
      Откуда же тогда всего за пару десятилетий взялось вот всё ЭТО???

      Лет так 150 назад один британский политический деятель описал политическую систему США и объяснил, почему часто президентами становятся недалекие люди. Партийные боссы старались остаться в тени, а в руководство отправляли тупых, но послушных. Если что, всю вину можно было свалить на них, поменять марионетку, но самим остаться у рычагов ...
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 09:21
      Иначе - чем объяснить подобное массовое отупение?

      если коротко - кому то нужен отрицательный отбор...
    3. Aggle Звание
      Aggle
      +2
      Сегодня, 09:39
      Павел, созвучно мыслим! Добавлю, что поганцев и упырей прошлых времён можно было как минимум уважать, даром, что вражины. Но эти, нынешние, кроме брезгливости не вызывают ничего. Как будто сошли со страниц диссертации, посвящённой инцесту и его последствиям для фенотипа.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 09:43
        Временами так вот отрываешься иногда от заедающей привычной текучки, оглядываешься вокруг - и прошибает холодным потом, такое ощущение что это какой-то кошмарный сон.. Особенно вспоминая прежние годы.. Как я сюда попал-то, ядрёна кочерыжка??? Ведь я же родился в нормальной, хорошей стране!! Ещё ж помню! Что мы сделали с тем миром?
        1. Aggle Звание
          Aggle
          +1
          Сегодня, 10:12
          Уверен, что если даже лет ещё пять назад начать озвучивать заголовки нынешних новостей, за тобой приехали бы крепкие заботливые ребята и поместили в комнату с мягкими стенками, на целебные аминазин, галоперидол и питание через "кишку".
          А сейчас это реальность.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 10:14
            Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... (с)

            А теперь - во власти рождённые чтобы сделать былью самые страшные кошмары..
            1. Aggle Звание
              Aggle
              +1
              Сегодня, 10:15
              Чтоб Кафку сделать былью.
    4. Juan Звание
      Juan
      +1
      Сегодня, 09:43
      Chissà, forse esistono veramente queste torri di radiazioni . Una cosa è certa, hanno passato anni e anni seduti sul sofà a giocare con i videogiochi dove tutte le situazioni assurde erano possibili e hanno finito con il crederci davvero. Solo così si spiega come una nullità come la Kallas possa permettersi di minacciare la Russia, la più grande potenza nucleare del pianeta. O come quel tale debosciato in Polonia che ha dichiarato di poter distruggere la Federazione russa in 42 giorni! Adesso poverini vogliono imporre agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi alle navi di Israele!
    5. JcVai Звание
      JcVai
      +1
      Сегодня, 09:48
      Мне в этом плане нравится не совсем корректный по фактической логике, но красивый афоризм: "количество разума на планете - величина постоянная, а население растет..."

      А по фактуре - это лишь следствие воспитательной работы "бабло - всё" и "сила решает", на мораль и этику ссылаются исключительно в рамках выгоды, а не долга. Разумность - это не только эрудиция и умение применять знания. Плюс, если "тупым" быть выгодно, проще и безопасней...
    6. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 09:54
      Цитата: paul3390
      Иначе - чем объяснить подобное массовое отупение?

      И это только начало. Скоро ИИ превратит 99% двуногих, прямоходящих, даже не могу подобрать слово, в кого.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 09:59
        Угу.. Особенно если учесть что ентот самый ИИ никаким интеллектом отнюдь не является..
  9. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:12
    Скорее всего, на это послание хуситы положат свою тапочку )))))
  10. ian Звание
    ian
    -1
    Сегодня, 09:17
    Цитата: paul3390
    Откуда же тогда всего за пару десятилетий взялось вот всё ЭТО???

    От избыточной сытости и довольства. Вспомните распад Рима. hi
    Новое поколение лидеров просто не в состоянии действовать. В интриги и разговоры они умеют, а противостоять делом новым "тупым воинственным германцам" увы.... request
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:18
    Не зачёт ,не было 8 го - Гуттериша .Он в курсе кто он?.Так дело дойдёт ,что G7 будет просить и каяться,каяться и просить.А то требуют ,требуют .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:28
      Эти падлы из G7 что могут требовать от " помощников Аллаха ( бога ) " (перевод с арабского Ансар Аллах).
  12. kamakama Звание
    kamakama
    0
    Сегодня, 09:31
    из G7 больше половины участников - ЕС. У ЕС плохо с энергетикой, совсем. Они и заинтересованы в этом. США стоит особняком - они и сами добывают, но и потребляют много. Поэтому им нужен баланс. Ничего удивительного в этом вяканье нет, другое дело, что на евро рынке приключился прям "идеальный энергетический шторм"
  13. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 09:31
    В МИД стран так называемой Большой семёрки также обратились к Ирану с требованием прекратить вооружать и поддерживать хуситов.

    А так нельзя делать? Что ли?
  14. Aggle Звание
    Aggle
    0
    Сегодня, 09:35
    Интересно, у них там в G7 опытные толмачи есть, для перевода сложных идиоматических выражений?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 09:50
      Увы - дело в том, что скажем многие русские непечатные оскорбления нонешними тамошними персонажами могут быть восприняты как комплимент...
      1. Aggle Звание
        Aggle
        0
        Сегодня, 10:09
        Арабские, скорее. Те, которые запрещены в РФ и которые все мы категорически осуждаем.