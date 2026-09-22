G7 обратилась к хуситам с требованием «немедленно прекратить атаки»

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедленно прекратить военные действия, угрозы и атаки на гражданское судоходство. Немедленно...В МИД стран так называемой Большой семёрки также обратились к Ирану с требованием прекратить вооружать и поддерживать хуситов.Заявление было сделано по итогам встречи министров иностранных дел Британии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Участники G7 осудили продолжающиеся удары хуситов в Йемене и по территории Саудовской Аравии.Министры заявили, что поддержка хуситов со стороны Ирана, по их оценке, представляет собой «опасную модель эскалации», способную подорвать международную торговлю и глобальную стабильность.G7 также призвала хуситов вернуться к политическому процессу и участвовать в нём добросовестно. Отдельно упомянуты угрозы и нападения на гражданские суда: безопасность морских перевозок стала одним из центральных пунктов обращения министров.По оценочным данным, численность вооружённых сил группировки хуситов составляет от 80 до 105 тысяч человек, что в десятки раз меньше совокупной численности армий стран G7. Бюджет группировки около 100 млн долларов, что в 9,5 тысяч раз меньше военного бюджета США. При этом хуситы являются примером того, как ограниченными средствами можно добиваться значительных военных результатов, причём таких, которые оказывают влияние на богатейшие страны мира.

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