Украинская ПВО снова не сумела перехватить российскую «баллистику»
4 52212
ВС РФ в ночь с понедельника на вторник нанесли массированный удар высокоточным оружием, включая баллистические ракеты. Украина снова не сумела перехватить ни одной.
Согласно данным от военного ведомства, в ходе ночной атаки применялись ракеты наземного, морского и воздушного базирования, а также дроны-камикадзе типа «Герань». Основной удар наносился по Киеву, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областям. Били по металлургическим и химическим предприятиям, топливно-энергетическим и военно-промышленным объектам, портовой инфраструктуре и морским судам.
По данным Киева, украинская ПВО снова не сумела перехватить ни одной баллистической ракеты, а также гиперзвуковых «Цирконов», которые в Воздушных силах ВСУ окрестили «Ониксами». Это данные из официальной сводки Генштаба ВСУ на утро. Количество применённых Россией баллистических и гиперзвуковых ракет не указано.
Также подчёркивается, что через украинскую ПВО смогли прорваться три из четырёх запущенных «Калибров», перехвачен всего один. Зато отчитались о перехвате всех восьми крылатых ракет «Бандероль» или «Дань-Т» и 177 из 212 беспилотников всех типов. 35 дронов-камикадзе отработали по целям.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация