Украинская ПВО снова не сумела перехватить российскую «баллистику»

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Украинская ПВО снова не сумела перехватить российскую «баллистику»

ВС РФ в ночь с понедельника на вторник нанесли массированный удар высокоточным оружием, включая баллистические ракеты. Украина снова не сумела перехватить ни одной.

Согласно данным от военного ведомства, в ходе ночной атаки применялись ракеты наземного, морского и воздушного базирования, а также дроны-камикадзе типа «Герань». Основной удар наносился по Киеву, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областям. Били по металлургическим и химическим предприятиям, топливно-энергетическим и военно-промышленным объектам, портовой инфраструктуре и морским судам.



По данным Киева, украинская ПВО снова не сумела перехватить ни одной баллистической ракеты, а также гиперзвуковых «Цирконов», которые в Воздушных силах ВСУ окрестили «Ониксами». Это данные из официальной сводки Генштаба ВСУ на утро. Количество применённых Россией баллистических и гиперзвуковых ракет не указано.

Также подчёркивается, что через украинскую ПВО смогли прорваться три из четырёх запущенных «Калибров», перехвачен всего один. Зато отчитались о перехвате всех восьми крылатых ракет «Бандероль» или «Дань-Т» и 177 из 212 беспилотников всех типов. 35 дронов-камикадзе отработали по целям.
12 комментариев
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  1. KCA Звание
    KCA
    +2
    Сегодня, 08:48
    Да лохлам всё равно, что сверхзвуковой "Оникс", что гиперзвуковой "Циркон" или "Кинжал", монопенисуально перехватить не могут, да и нечем
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:48
    Украина снова не сумела перехватить ни одной.
    . Ну и правильно, больше никаких "в ответ на... за Москву"
    Просто, понятно... идёт такая работа, потому что по другому не получилось... теперь так... soldier
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:02
    Вчера какое-то западное сми намекало у нас с баллистическими ракетами проблема .Похоже выпросили баллистику на бошки бандеровцев.
  4. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 09:05
    Интересно а как они цирконы пытались перехватить? Даже наша система ПВО-ПРО этого не может сделать.
    1. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      0
      Сегодня, 09:22
      Просто много перехватчиков запускают в каждую отдельную цель, если повезёт - будет сбитие. Это в принципе работает, но стоимость такого подхода - сотни миллионов и миллиарды, именно этим и объясняется глобальный дефицит перехватчиков к патриотам - производство не успевает за расходом.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 09:25
        Прекрасная идея - стрелять ракетами-перехватчиками очередями. При достаточной скорострельности и впрямь есть шанс
        1. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 09:31
          только их надо сотни, и далеко не факт что они смогут хоть одну сбить.
  5. u4gr8Kk6p8 Звание
    u4gr8Kk6p8
    -1
    Сегодня, 09:38
    Абсолютно плевать, что может и что не может перехватить Украинская ПВО, вопрос для умственно одаренных, насколько наша российская ПВО ПРО сможет перехватить Украинскую баллистику.
    1. Leontrotsky
      Leontrotsky
      0
      Сегодня, 10:12
      Ну С-300, С-400 и С-500 с этой задачей должны справляться. А как будет обстоять дело покажет практика.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 09:42
    Результаты некоторых прилётов. Слева направо - ночью в Днепропетровске, утреннее небо над Одессой, ночью в Харьковской области, последствия прилёта по складу в Запорожской области
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 10:03
      Скакуасы сообщают:
      Київщина: упродовж дня ворог безперестанно атакує область
      Куевщина. За последние сутки в области поражены 34 объекта.
      Последствия зафиксированы в Бучанском, Обуховском, Броварском и Белоцерковском районах.
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 09:49
    Я понимаю, наверное, это звучит по детски, но тем не менее, очень нужно "причесать" тот "петушинный угол" откуда лезут бандеры, Львов, Ровно, Тернополь.