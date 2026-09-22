Макрон запросил у Трампа защиту украинской энергетики от российских ударов
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Трамп согласился с инициативой Франции в вопросе помощи Украине по защите объектов энергетической инфраструктуры от российских ударов. Об этом заявил Макрон.
Президент Франции заявил, что обсудил с американским лидером инициативу Зеленского по введению моратория на удары по объектам энергетики, и Трамп якобы согласился с тем, что необходимо помочь Киеву укреплять оборону Украины. Также Макрон поднимал вопрос передачи Украине дополнительных ракет-перехватчиков к комплексам ПВО Patriot, способным бороться с российскими баллистическими ракетами.
У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости быстрее и решительнее помогать нашим украинским друзьям с ракетами-перехватчиками, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны.
По словам Макрона, защита украинской энергосистемы остаётся приоритетом для европейских союзников киевского режима. Поэтому данный вопрос будет поднят на полях Генассамблеи ООН, европейские лидеры надеются добиться прогресса после переговоров с Трампом.
Ранее ряд западных изданий писал, что Европа будет пытаться выклянчить для Киева дополнительные ракеты. Сам Зеленский заявил, что ему нужно не меньше 300 штук.
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