Макрон запросил у Трампа защиту украинской энергетики от российских ударов

2 027 14
Макрон запросил у Трампа защиту украинской энергетики от российских ударов

Трамп согласился с инициативой Франции в вопросе помощи Украине по защите объектов энергетической инфраструктуры от российских ударов. Об этом заявил Макрон.

Президент Франции заявил, что обсудил с американским лидером инициативу Зеленского по введению моратория на удары по объектам энергетики, и Трамп якобы согласился с тем, что необходимо помочь Киеву укреплять оборону Украины. Также Макрон поднимал вопрос передачи Украине дополнительных ракет-перехватчиков к комплексам ПВО Patriot, способным бороться с российскими баллистическими ракетами.



У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости быстрее и решительнее помогать нашим украинским друзьям с ракетами-перехватчиками, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны.

По словам Макрона, защита украинской энергосистемы остаётся приоритетом для европейских союзников киевского режима. Поэтому данный вопрос будет поднят на полях Генассамблеи ООН, европейские лидеры надеются добиться прогресса после переговоров с Трампом.

Ранее ряд западных изданий писал, что Европа будет пытаться выклянчить для Киева дополнительные ракеты. Сам Зеленский заявил, что ему нужно не меньше 300 штук.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 09:39
    Это всё конечно замечательно, но остаётся один маленький вопросик. Таки в нужном количестве ракеты - эта вся шушера откель надыбать намеревается?
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +4
      Сегодня, 09:50
      Цитата: paul3390
      Это всё конечно замечательно, но остаётся один маленький вопросик.
      Неделю обратно вроде раструбили, что Трамп жаловался на удары по российским НПЗ, мол дизель вокруг дорожает. Зе & Ко. что сделали - послали на Трампа. А теперь обделались и уже макроны всякие выпрашивают пощады… страшно им…
      Очень надеюсь, что не в Белом доме будет решаться этот вопрос
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 10:17
        Куда фига туда дым..... wink
        hi
  2. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 09:39
    . Европа будет пытаться выклянчить для Киева дополнительные ракеты. Сам Зеленский заявил, что ему нужно не меньше 300 штук.

    Макрон, да отдай ты уже Зеле весь бюджет Франции. И будет всем хорошо.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 09:46
      Если позволите
      Цитата: ANB
      Макрон, да отдай ты уже Зеле весь бюджет Франции. И будет всем ...
      вам конкретно хорошо. Но не долго, пока очередная французская революция не сметет все к деревне фене….
      1. otempora o mores Звание
        otempora o mores
        0
        Сегодня, 10:15
        Si les français font une révolution ça ne dépassera pas le stade du jeu vidéo. Au delà il leur faudrait les couilles et le cerveau qu'ils n'ont plus.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 09:44
    . Также Макрон поднимал вопрос передачи Украине дополнительных ракет-перехватчиков к комплексам ПВО Patriot

    Так отдай все свои ракеты. А Донни соглашается со всем. Надо построить для Украины звезду смерти, Донни согласится и с этим.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:47
    Старый мультик... "Стремяшка и макрошка" laughing
    Кто там, под какой личной скрывается?
    Ах да... кто там сейчас, за лУбимую жену Донни играет.... не похоже, что кто то из гейропейских... они то хотят, да кто ж их возьмёт то, уж больно "девицы" потасканные, поднадоевшие tongue
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 10:07
      Цитата: rocket757
      кто там сейчас, за лУбимую жену Донни играет...

      Polska кurwа yes
  5. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:48
    У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости быстрее и решительнее помогать нашим украинским друзьям...

    А вот как же так получилось, что б/украина стала другом европе и сша, а для России - врагом? Как так получилось, что на землях б/украины проводятся нацистские шествия с факелами, а население в большинстве своем, одурманенное укро-нацизмом, люто ненавидит все русское и самих россиян? Как же так смогли "отравить" целый народ, почти всю страну, ранее процветающую и дружественную Украину? Конечно же, на каждый из этих вопросов можно дать ответы, найти причины, указать виноватых... Но если вдуматься - это же дикие, тектонические изменения в менталитете целого народа и всей страны, ранее называвшейся Украиной! И сейчас в конфликте речь скорее идет уже не о том, кому и какие земли б/украины будут принадлежать, а о том, какое устройство будет у страны, которая должна быть построена на месте б/украины....
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 10:19
      Вот так сидишь на бронепоезде единоличным хозяином, а тут снизу постучались.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:08
    Ответ Трампа Макрону .Да я согласен ,Макрон защищай украинскую энергетику .
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 10:13
    Макрон и Трамп провели заупокойную мессу. Ну не будет же Трамп себя к ТЭЦ цепями приковывать, как это делают зелёные.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:13
    Уверен ,что все из шоблы зеленского не туда обращаются.Кстати из КТК Новороссийск идут танкера зафрахтованные не только Шевроном но и Казахстаном ( зеля облажался и без всяких требований к России ) .