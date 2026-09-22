Польша и Латвия одновременно подняли боевую авиацию из-за «угрозы БПЛА»

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Польша и Латвия одновременно подняли боевую авиацию из-за «угрозы БПЛА»


Вечером 21 сентября Латвия и Польша подняли в воздух боевые самолёты. Причиной назвали «угрозу с воздуха». Официально поводом стала масштабная атака российских дронов на Украину. Об этом заявили армия Латвии и Государственный центр безопасности Польши.



В 22:09 Латвия сообщила, что «российская угроза» нависла над Краславским районом. Этот муниципалитет находится у границы с Беларусью. Военные обратились к жителям и пояснили: пока от людей никаких дополнительных шагов не требуется. Если обстановка изменится, их об этом известят. Также было сказано, что в воздух подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

В Польше о возможной угрозе для Люблинского воеводства объявили в 22:49. Оно также граничит с Беларусью. Государственный центр безопасности Польши сообщил, что польская авиация действует в воздушном пространстве и следит за обстановкой. Людей призвали дождаться новых сообщений.

Похожие случаи, когда в Польше и Латвии поднимали авиацию, бывали и раньше. 17 сентября польский премьер Дональд Туск сообщил, что якобы российский ударный дрон упал рядом с украинско-польской границей, в Волынской области, недалеко от пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск». В Минобороны Польши заявили, что у военных был приказ сбить дрон, если бы тот залетел в польское воздушное пространство.

Отметим, что в последние годы власти и военные руководители европейских стран не раз говорили об угрозе «российского нападения». Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия якобы может напасть на НАТО в 2029 году. А генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер не исключал, что это случится ещё раньше.

При этом в России не раз заявляли, что никаких планов нападать на страны альянса нет. Владимир Путин называл такие утверждения лживыми.
14 комментариев
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  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +1
    Сегодня, 09:43
    Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия якобы может напасть на НАТО в 2029 году. А генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер не исключал, что это случится ещё раньше.
    Ну сколько можно? Ну допроситесь же сами, никто за язык не тянул! am
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:57
      Так то и шнапса можно перебрать... хотя, они и пивом умудряются надратся до состояния... нестояния... drinks
  2. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 09:43
    Вот прям Фу-16 перехватит "Герань-5", да вылет истребителей ПВО НАТы стоит в 100500 раз дороже, чем одна геранька и возможный нанесённый ей урон
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:56
      На счёт урона, все не так однозначно...
      Хотя, случайно залетело, грохнулось не туда и... стоп, а чего там в прибалтийских такого дорогого, ценного, вообще есть то??? request
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        0
        Сегодня, 09:59
        Кроме шпрот - ничего, да и тех всё меньше... request
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 10:03
          А когда том и академии наук, республиканских имелось... плавали, знаем...
          Из витрины социализма, превратится в задворки гейропы, а по факту, в перспективе, хуторские вымираты...
          Их выбор... fool
  3. Crazy Pilot Звание
    Crazy Pilot
    +3
    Сегодня, 09:44
    у Латвии есть боевая авиация?)
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:53
      Как бы "силы натошки" там дежурят, постоянно...
      мелкие только тявкают, прикрывают их другие...
      1. Crazy Pilot Звание
        Crazy Pilot
        0
        Сегодня, 10:06
        уф...аж отлегло... перепугали заголовком до смерти)
    2. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 10:02
      Да, помнится старое: со стороны прибалтики в учениях НАТО выступили Военно-морской плот и Военно-воздушный змей.
      У Латвии в собственности, по-моему, только несколько старых вертолетов и транспортников, но им то боевая авиация и не нужна, их роль - территория и обслуживание.
      Но так то да, текст новости вводит в заблуждение: корректней было б НАТО подняло авиацию в Польше и Латвии.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:52
    То же вариант, как и прежде... ничего и никак предотвратить не смогут, если оно прилетит... хотя б "разгреются"... заодно обывателя "взбодрят или обнадежат", один фиг...
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 09:57
    Раньше польский президент торговал женщинами, а теперь принялся продавать самого себя. 100 тысяч долларов за ужин с президентом — пропорция соблюдена, ведь «оранжевый Трамп» берет 5 миллионов; коррупция процветает.
  6. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    0
    Сегодня, 09:57
    Вот стесняюсь спросить: а латвия какую авиацию поднимала? Последний живой L-410 или Wilgu? Неужели Aн-2… а он дрон догонит…
    Господи, пошли им малость разума и научи слушать ВГК: он с ‘15 года регулярно говорит,
    что никаких планов нападать на страны альянса нет.

    А то они со страха обделаются так, что весь Северо запад Страны проветривать придется…
  7. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    0
    Сегодня, 10:07
    Справка.
    Координация воздушных сил Балтии осуществляется через Объединенный центр воздушных операций НАТО (CAOC) в Удеме (Германия) и через региональные центры управления и оповещения (Control and Reporting Centres) в самих странах Балтии, где офицеры стран-союзников (включая Польшу) несут совместное дежурство. То-есть, решение на взлет, принимают там. Итак, ФРГ!
    Далее, растояние по прямой между Польшей и Латвией составляет 610 км.
    Увидеть, что почувствовали боевые латыши, уж точно нельзя. Разница между полученной информацией, о том что почувствовали (а визуальнл так и не увидели), латыши и поляки 40 минут. Это время для принятия решения и реагирования дежурной пары самолетов НАТО.
    Вывод. Это запланированное решение НАТО на действие войск БПС СВ России.
    И это будет теперь, видимо, всегда.
    Между тем, подтверждённых фактов или официальных данных о том, что Вооружённые силы России осуществляют запуск беспилотников по Украине с территории Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, в открытых источниках нет. Да и быть не может, для чего столь долгий и тернистый путь?
    Поэтому, это провокация НАТО и действия ГРУ Украины.
    Далее, через территорию Белоруссии стали регулярно залеты Украинских дронов, о чем неоднократно информировало МО и Президент Беларуси. Их сбивают расчёты ПВО.
    Надо заканчивать уговоры и предупреждения Западу, а давить этих партнеров с максимально-возможным эффектом.
    Керосин авиационный у них есть, надо сделать так, чтобы его не было.