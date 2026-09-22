Польша и Латвия одновременно подняли боевую авиацию из-за «угрозы БПЛА»
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Вечером 21 сентября Латвия и Польша подняли в воздух боевые самолёты. Причиной назвали «угрозу с воздуха». Официально поводом стала масштабная атака российских дронов на Украину. Об этом заявили армия Латвии и Государственный центр безопасности Польши.
В 22:09 Латвия сообщила, что «российская угроза» нависла над Краславским районом. Этот муниципалитет находится у границы с Беларусью. Военные обратились к жителям и пояснили: пока от людей никаких дополнительных шагов не требуется. Если обстановка изменится, их об этом известят. Также было сказано, что в воздух подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
В Польше о возможной угрозе для Люблинского воеводства объявили в 22:49. Оно также граничит с Беларусью. Государственный центр безопасности Польши сообщил, что польская авиация действует в воздушном пространстве и следит за обстановкой. Людей призвали дождаться новых сообщений.
Похожие случаи, когда в Польше и Латвии поднимали авиацию, бывали и раньше. 17 сентября польский премьер Дональд Туск сообщил, что якобы российский ударный дрон упал рядом с украинско-польской границей, в Волынской области, недалеко от пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск». В Минобороны Польши заявили, что у военных был приказ сбить дрон, если бы тот залетел в польское воздушное пространство.
Отметим, что в последние годы власти и военные руководители европейских стран не раз говорили об угрозе «российского нападения». Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия якобы может напасть на НАТО в 2029 году. А генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер не исключал, что это случится ещё раньше.
При этом в России не раз заявляли, что никаких планов нападать на страны альянса нет. Владимир Путин называл такие утверждения лживыми.
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