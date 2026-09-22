Сибига о решении Будапешта: Орбан ушёл, а его политика в отношении Украины - нет
Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на слова венгерского премьера Петера Мадьяра. Тот заявил, что общий стратегический запас топлива создать невозможно, и Сибига назвал это безосновательно конфронтационным. По его словам, непонятно, почему Будапешт отказывается. Сибигу также озадачило, что венгерский премьер усомнился в сотрудничестве энергетических компаний двух стран.
Сибига отметил, что у него создаётся ощущение, что Виктор Орбан уже ушёл, но его линия на блокирование и изоляцию по-прежнему живёт.
До этого, в понедельник, Петер Мадьяр выступал в парламенте. Он заявил, что Венгрия не позволит построить на своей земле хранилище нефтепродуктов для Украины ни у венгерско-украинской границы, ни в каком-либо другом месте.
Мадьяр также предъявил претензии Жолту Эрнади, который возглавляет правление и занимает пост генерального директора MOL. По словам премьера, тот вёл переговоры по меморандуму, не получив на это согласия правительства, хотя государство контролирует 25% компании. Мадьяр назвал это недопустимым и заявил, что отныне ждёт от национальных компаний действий, согласованных с новым правительством страны.
MOL также выступила с заявлением. В нём подчёркивается, что договорённость с «Нафтогазом» пока предварительная и носит исследовательский характер. В компании пояснили, что с украинскими партнёрами условились рассмотреть такую возможность, поскольку у энергетического сотрудничества двух стран есть потенциал. И добавили, что на этом этапе привлекать правительство к подготовительной работе необходимости не было.
Меморандум между «Нафтогазом» и MOL подписали в воскресенье, когда в Буковеле на западе Украины шёл саммит «Карпатской восьмёрки». Врио главы правления НАК «Нафтогаз» рассказывал, что речь шла о создании мощностей для хранения нефтепродуктов на венгерской территории рядом с украинско-венгерской границей.
Как итог, «грандиозные» планы Киева держать резервные запасы топлива за границей, чтобы уберечь их от российских ударов, упёрлись в отказ Будапешта. Теперь Украине придётся хранить топливо у себя – прямо под ударами российских ракет и дронов.
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