Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Доброполье

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Крупная группировка ВСУ попала в окружение в Доброполье

Российское Минобороны подтвердило окружение крупной группировки противника в Доброполье. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.

Согласно опубликованной информации, в Доброполье войсками группировки «Центр» завершено окружение крупного узла обороны ВСУ. В окружение попали формирования 4-й бригады оперативного назначения и 15-й бригады «Карат-Даг» Нацгвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала», известного своими скандалами. По общему количеству попавших в окружение украинских боевиков сведений пока нет.



Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье Донецкой Народной Республики и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

Как подчеркнули в Минобороны, сейчас ведётся уничтожение попавших в окружение формирований врага.



Накануне сообщалось, что после охвата Доброполья штурмовые подразделения ВС РФ начали разрезать оборону противника. Однако речь шла только об оперативном окружении. Видимо, за последние сутки нашим удалось окончательно замкнуть кольцо вокруг города.
6 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:02
    ...и ещё один котелок - прекрасно! смешать их там всех с землей чтобы не валандаться....
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Nexcom
      ..и ещё один котелок

      Дай Бог, чтоб так и было. В последнее время что-то зачастили авансовые сообщения впереди паровоза. Пока ни одна онлайн-карта не показала этого полного окружения, только охват.
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +1
    Сегодня, 10:05
    ВСУ стали регулярно попадать в котлы, и это не может не радовать. Видимо наша армия освоила новые тактические приёмы ведения наступательных действий.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 10:12
      Ничуть не пытаясь оспорить тезис о новых приёмах - мне таки кажется что основную роль в происходящем играет резкое снижение качества пехоты укровермахта... Как следствие тотальных потерь самых упоротых и обученных. Нахватать на улицах мяса можно - а вот толк от него...
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        +1
        Сегодня, 10:25
        Цитата: paul3390
        Ничуть не пытаясь оспорить тезис о новых приёмах - мне таки кажется что основную роль в происходящем играет резкое снижение качества пехоты укровермахта... Как следствие тотальных потерь самых упоротых и обученных. Нахватать на улицах мяса можно - а вот толк от него...



        Если бы от этого "мяса" не было толку, то они бы давно уже оставили свои позиции и в окружение не попадали. А так они наоборот упорно обороняются.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 10:29
          А никто и не говорит, что толку нет вообще. Просто постепенно проблемы накапливаются, сливаясь в большие. Как показывает мировая практика войн - фронт всегда падает внезапно. Вот казалось бы - держится, трещит, гнётся - но держится. А в какой-то момент ррррраз - и рухнул. Причём этот момент - не предсказуем. Слишком много факторов должно сойтись. Вот они - постепенно у них и накапливаются. И качество пехоты - один из них. В общем-то - они сами признают, что если бы не революция дронов, кардинально поменявших поле боя, всё бы давно закончилось..