Российское Минобороны подтвердило окружение крупной группировки противника в Доброполье. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.Согласно опубликованной информации, в Доброполье войсками группировки «Центр» завершено окружение крупного узла обороны ВСУ. В окружение попали формирования 4-й бригады оперативного назначения и 15-й бригады «Карат-Даг» Нацгвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала», известного своими скандалами. По общему количеству попавших в окружение украинских боевиков сведений пока нет.Как подчеркнули в Минобороны, сейчас ведётся уничтожение попавших в окружение формирований врага.Накануне сообщалось, что после охвата Доброполья штурмовые подразделения ВС РФ начали разрезать оборону противника. Однако речь шла только об оперативном окружении. Видимо, за последние сутки нашим удалось окончательно замкнуть кольцо вокруг города.

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