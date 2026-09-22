Больше кораблей и самолётов: Каллас призвала ЕС наступать на хуситов

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Больше кораблей и самолётов: Каллас призвала ЕС наступать на хуситов

Европа сталкивается с нарастающим по своим последствиям для экономики топливным кризисом. Отказавшись от энергоносителей из России (как минимум официально), в том числе и покрывательством реальных диверсантов, погубивших «Северные потоки», Евросоюз окунулся в суровую реальность. Поставки нефти и газа из стран Ближнего Востока за последнее время существенно снизились. В связи с чем «в наступление» пошла Кая Каллас.

Глава евродипломатии призвала государства ЕС фактически наступать на хуситов, направив дополнительные военно-морские и авиационные средства в регион. Официально - для проведения операции ASPIDES, которая, по замыслу её авторов, должна защищать торговое судоходство в Красном море. Об этом она заявила журналистам в Нью-Йорке после встречи министров иностранных дел ЕС на полях Генеральной Ассамблеи ООН.



По словам Каллас, нынешних ресурсов операции недостаточно на фоне возросших угроз в районе Баб-эль-Мандебского пролива со стороны хуситов. Она также сказала, что при создании ASPIDES ориентиром называлось не менее десяти кораблей, а текущая обстановка стала «ещё более серьёзной».

Чёрное море, Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив - три критически важных морских узких места, сбои в работе которых распространяются далеко за пределы региона.

Так Каллас связала безопасность маршрута через Красное море с более широкой нестабильностью на ключевых торговых путях. Только забыла упомянуть, что не в последнюю очередь её собственная политика (если, конечно, собственная политика у Каллас существует) и привела к усугублению кризиса.

Операция EUNAVFOR ASPIDES началась ещё в 2024 году для защиты судов в Красном море на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В феврале Совет ЕС продлил её мандат до 28 февраля 2027 года. Не помогает.
17 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 10:07
    Глава евродипломатии призвала государства ЕС фактически наступать на хуситов...

    ну пусть в первых шеренгах атаку возглавит лично....
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:14
      Смело мы в бой пойдём
      И я за вами.
      И как один умрём
      Я не туда попала.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:18
        Кая рулит как звезда,
        Но в политике — тра-та-та в рифму!

        (всё, молчу а то опять "звезду" привесят.... hi wassat )
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Nexcom
      ну пусть в первых шеренгах атаку возглавит лично....

      если без косметики, то это военное преступление, её роду модно считать оружием массового поражения, там все с перепугу перемрут
    3. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 10:24
      ну пусть в первых шеренгах атаку возглавит лично....

      Дмитрий hi Чувствуется прибалтийкая школа. Кроме визга ничего дельного
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:25
        Эээстонская школа, тезка hi
        Так то даже сами прибалты малость на эээстонцами прикалываются. yes
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Nexcom
      Глава евродипломатии призвала государства ЕС фактически наступать на хуситов...

      ну пусть в первых шеренгах атаку возглавит лично

      Может сработать - хуситы от смеха попадают. wink
  2. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +3
    Сегодня, 10:09
    Каллас призвала ЕС наступать на хуситов
    То на русских призывает наступать, то на хуситов...
    "Наступалка"-то не треснет до самого копчика? hi
  3. Aggle Звание
    Aggle
    +1
    Сегодня, 10:14
    Каечка хочет потерять как можно больше кораблей и самолётов? Флаг в руки и барабан через плечо, "верной дорогой идёте, граждане" (нам они не товарищи).
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 10:16
    Глава евродипломатии призвала государства ЕС фактически наступать на хуситов, направив дополнительные военно-морские и авиационные средства в регион.

    Кая стала разбираться в стратегических вопросах? Выдать ей военную форму на время публичных выступлений, для солидности! Да она и без формы ого-го как внушительно может выглядеть. lol 👇
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:21
      ...тааак, танкистка уже одна была (каталась с флагом). теперь гранатомётчица появилась.... lol
      ну надо теперь Борьку Джонсонюка на дрон минированный посадить и отправить прокатится.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 10:25
      судя по тому что сзади стоит мужик, на плече у неё макет, иначе бы не рискнул так встать
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:27
        ну так там эээстонец стоит же! опять же он наверно сообразил что Кая не додумается где там на спуск нажать. хотя - я бы всё равно не рискнул.

        зы кстати, она его так "держит" что... ну если бы реально стрелять - скорее всего его бы с рук вырвало бы при таком удержании....
  5. Зодиак Звание
    Зодиак
    0
    Сегодня, 10:16
    Поставки нефти и газа из стран Ближнего Востока за последнее время существенно снизились. В связи с чем «в наступление» пошла Кая Каллас.


    Кисо обиделась.
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 10:18
    В конфликте Штатов с Ираном Европа долго твердо держалась нейтралитета, но, кажется, действия хуситов сыграли в пользу Трампа- Европа начала втягиваться в войну, так и до Бури в пустыне 2.0 недалеко:((...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:20
    Хватит уже смешить ,мне сегодня медкомиссию проходить .Кайю ещё назначили ещё ведущим специалистом по какому-то новому торговому союзу ЕС .Вот её сегодня и понесло. wassat
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:24
    Когда Лавров зайдёт в ООН все эти Кайи и примкнувшие к ней попрячутся ,чтобы не попасть в кадр с ним .Наверно у них не только словесный понос ,но и энурез.