Больше кораблей и самолётов: Каллас призвала ЕС наступать на хуситов
1 00917
Европа сталкивается с нарастающим по своим последствиям для экономики топливным кризисом. Отказавшись от энергоносителей из России (как минимум официально), в том числе и покрывательством реальных диверсантов, погубивших «Северные потоки», Евросоюз окунулся в суровую реальность. Поставки нефти и газа из стран Ближнего Востока за последнее время существенно снизились. В связи с чем «в наступление» пошла Кая Каллас.
Глава евродипломатии призвала государства ЕС фактически наступать на хуситов, направив дополнительные военно-морские и авиационные средства в регион. Официально - для проведения операции ASPIDES, которая, по замыслу её авторов, должна защищать торговое судоходство в Красном море. Об этом она заявила журналистам в Нью-Йорке после встречи министров иностранных дел ЕС на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам Каллас, нынешних ресурсов операции недостаточно на фоне возросших угроз в районе Баб-эль-Мандебского пролива со стороны хуситов. Она также сказала, что при создании ASPIDES ориентиром называлось не менее десяти кораблей, а текущая обстановка стала «ещё более серьёзной».
Чёрное море, Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив - три критически важных морских узких места, сбои в работе которых распространяются далеко за пределы региона.
Так Каллас связала безопасность маршрута через Красное море с более широкой нестабильностью на ключевых торговых путях. Только забыла упомянуть, что не в последнюю очередь её собственная политика (если, конечно, собственная политика у Каллас существует) и привела к усугублению кризиса.
Операция EUNAVFOR ASPIDES началась ещё в 2024 году для защиты судов в Красном море на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В феврале Совет ЕС продлил её мандат до 28 февраля 2027 года. Не помогает.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация