Достанет до Японии: в КНДР прошли испытания гиперзвукового ракетного комплекса

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Достанет до Японии: в КНДР прошли испытания гиперзвукового ракетного комплекса

Северная Корея продолжает демонстрацию возможностей своего ВПК. Главное управление ракетостроения КНДР 20 сентября провело успешные испытания новейшего вооружения, имеющего важнейшее значение в развитии технологии систем сдерживания.

Как всегда в столь важном событии принял личное участие генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью. Фоторепортаж с полигона опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).





На полигоне были осуществлены пуски из ракетного комплекса «Хвасонпхо-11Ма-1». Это модификация уже известного «Хвасонпхо-11Ма» с ракетой «Хвасон-11Ма». Впервые комплекс был показан на выставке в Пхеньяне в октябре 2025 года, а потом на параде в том же месяце. Тогда состоялись и его первые испытания. Новая модификация получила обновлённую ракету и пусковую установку.



Товарищ Ким Чен Ын назвал это испытание демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил. Северокорейский лидер подчеркнул, что обладание такой технологией имеет важное значение в готовности государства к войне и перспективном развитии вооруженных сил. И сказал: без объяснения враги лучше знают, что обозначает такое обновление в военно-техническом плане.



Подробные тактико-технические характеристики новейшего северокорейского ракетного комплекса не раскрываются. Известно лишь, что это баллистическая ракета с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками с дальностью поражения до 800 км. Этого достаточно, чтобы накрыть всю Южную Корею и небольшую часть Японии. Под удар, в частности, попадают крупные японские города – Фукуока, Хиросима, Окаяма, Осака. Расстояние от Северной Кореи до Токио, Саппоро, Сендай и Нагоя – уже чуть побольше: примерно 900-1000 км.

9 комментариев
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  1. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 10:34
    А перед Кимом электронная "карта". Куда пальцем в карту ткнул, туда ракеты и отправятся в полёт.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:34
    КНР и Россия отправили дипломатические ноты Японии ,товарищ Ким Чен Ын отправил Японии ракетную НОТУ .Как и ожидалось .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 10:55
      Хвасонпхо-11, баллистическая средней дальности, может нести планирующий гиперзвуковой модуль. Макс высота - 36 км при скорости 7 Мах, макс дальность до 900 км в зависимости от боеголовки. твердотопливная, допускает быстрый старт с шасси или ПЛ.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:39
    ...интересно, у самураев "булки" уже сжались ? или пока до Токио не достанет - тамошним и не страшно?
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Nexcom
      у самураев "булки" уже сжались ?

      Нет...они у них сразу раскрылись !
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 10:41
    Непременно достанет и не только до Японии. Пусковой многоосник несеет родовые черты :)
  5. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 10:57
    Значит до американских ракетных установок Тайфун на базе Ивакуни долетит нота КНДР?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:00
    Цитата: tralflot1832
    товарищ Ким Чен Ын отправил Японии ракетную НОТУ
    А там только такие ноты и понимают
  7. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:23
    Так! Стоп! Откуда? Откуда у самой гнобимой в мире страны технологии и материалы в достаточном количестве? По материалам СМИ и интернета КНДР оказывается богаче недрами чем Россия, богаче людьми чем Китай и богаче талантами чем Россия, Китай и США вместе взятые. Может быть 35 лет назад в Москве напрасно отказались от социализма?