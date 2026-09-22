Достанет до Японии: в КНДР прошли испытания гиперзвукового ракетного комплекса
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Северная Корея продолжает демонстрацию возможностей своего ВПК. Главное управление ракетостроения КНДР 20 сентября провело успешные испытания новейшего вооружения, имеющего важнейшее значение в развитии технологии систем сдерживания.
Как всегда в столь важном событии принял личное участие генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью. Фоторепортаж с полигона опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На полигоне были осуществлены пуски из ракетного комплекса «Хвасонпхо-11Ма-1». Это модификация уже известного «Хвасонпхо-11Ма» с ракетой «Хвасон-11Ма». Впервые комплекс был показан на выставке в Пхеньяне в октябре 2025 года, а потом на параде в том же месяце. Тогда состоялись и его первые испытания. Новая модификация получила обновлённую ракету и пусковую установку.
Товарищ Ким Чен Ын назвал это испытание демонстрацией несомненного сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметным обновлением в модернизации вооруженных сил. Северокорейский лидер подчеркнул, что обладание такой технологией имеет важное значение в готовности государства к войне и перспективном развитии вооруженных сил. И сказал: без объяснения враги лучше знают, что обозначает такое обновление в военно-техническом плане.
Подробные тактико-технические характеристики новейшего северокорейского ракетного комплекса не раскрываются. Известно лишь, что это баллистическая ракета с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками с дальностью поражения до 800 км. Этого достаточно, чтобы накрыть всю Южную Корею и небольшую часть Японии. Под удар, в частности, попадают крупные японские города – Фукуока, Хиросима, Окаяма, Осака. Расстояние от Северной Кореи до Токио, Саппоро, Сендай и Нагоя – уже чуть побольше: примерно 900-1000 км.
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