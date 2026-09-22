Модернизированный Як-130М научили перехватывать малоскоростные цели

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Модернизированный Як-130М научили перехватывать малоскоростные цели

Модернизированный Як-130М научили перехватывать малоскоростные цели, превратив в полноценный боевой самолёт. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Новейший Як-130М получил продвинутый радар, способный видеть воздушные и наземные цели, считывает рельеф и метеообстановку. В паре с ним работает подвесной тепловизор, позволяющий наблюдать цели в плохую погоду и в ночных условиях. Благодаря увеличенной боевой мощи и маневренности, новый самолёт способен сбивать малоскоростные цели типа ударных беспилотников.



В ходе модернизации самолет превратился из «летающей парты» в полноценного бойца. Мы серьезно прокачали его боевые возможности. Добавились четырехтрубные пусковые установки, которые увеличили ударную мощь. Благодаря тому, что сам самолет очень маневренный и послушный на самых разных скоростях, мы научили его эффективно охотиться на малоскоростные цели, например ударные БПЛА противника.


Як-130М — это модернизированный самолёт с расширенными возможностями, созданный на базе учебно-боевого Як-130. Предварительные характеристики: экипаж — 2 человека; максимальная взлётная масса — 10 290 кг; максимальная боевая нагрузка — 2 500 кг; количество точек подвески — 9; силовая установка — два двигателя АИ-222-25; тяга одного двигателя — 2 500 кгс; максимальная суммарная тяга — 5 000 кгс; максимальная скорость без внешних подвесок — 960 км/ч; практический потолок — 12 500 м; максимальная дальность — 1 610 км; дальность с двумя подвесными баками по 450 литров — 2 265 км.
2 комментария
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  1. ohka Звание
    ohka
    -1
    Сегодня, 10:22
    Арифметика не очень получается. Для перехвата 100 БПЛА нужно 12 Як-130. А если их 200...300 и более?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 10:26
      Ну - это ж не единственное наше средство поражения.. Ещё одно полезное дополнение.