Эрдоган предлагает реформировать ООН, лишив права вето постоянных членов Совбеза

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил за проведение масштабной реформы ООН, призвав в первую очередь отменить право вето в Совете безопасности.Эрдоган призывает лишить постоянных членов СБ ООН права вето, чтобы одно государство не могло блокировать «волю большинства». Именно это изменение должно стать ключевым элементом реформы, потому что простое увеличение постоянных членов СБ ООН не решит проблему концентрации власти в руках нескольких государств.Также турецкий лидер выступает за изменение принципа формирования СБ ООН, предлагая вообще отменить постоянных членов, а страны туда должны избираться Генассамблеей ООН на ротационной основе. Ну и заодно нужно расширить полномочия самой Генеральной Ассамблеи.Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбез ООН оказался парализован из-за геополитического раскола, что уже породило атмосферу безнаказанности, приведшую к многочисленным конфликтам.

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