Эрдоган предлагает реформировать ООН, лишив права вето постоянных членов Совбеза

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Эрдоган предлагает реформировать ООН, лишив права вето постоянных членов Совбеза

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил за проведение масштабной реформы ООН, призвав в первую очередь отменить право вето в Совете безопасности.

Эрдоган призывает лишить постоянных членов СБ ООН права вето, чтобы одно государство не могло блокировать «волю большинства». Именно это изменение должно стать ключевым элементом реформы, потому что простое увеличение постоянных членов СБ ООН не решит проблему концентрации власти в руках нескольких государств.



Совет Безопасности ООН по-прежнему отражает структуру послевоенной эпохи, но более эффективный, справедливый и подотчетный подход к представительству стал крайне необходимым.

Также турецкий лидер выступает за изменение принципа формирования СБ ООН, предлагая вообще отменить постоянных членов, а страны туда должны избираться Генассамблеей ООН на ротационной основе. Ну и заодно нужно расширить полномочия самой Генеральной Ассамблеи.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совбез ООН оказался парализован из-за геополитического раскола, что уже породило атмосферу безнаказанности, приведшую к многочисленным конфликтам.
30 комментариев
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  1. Don Karleone Звание
    Don Karleone
    +9
    Сегодня, 10:41
    Помидор объелся ??? Человеком себя почувствовал
  2. faiver Звание
    faiver
    +10
    Сегодня, 10:44
    членам Совбеза проще отменить Эрдогана.........
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 10:46
    В первую очередь на это не пойдут Франция и Британия, во вторую РФ. А странам типа КНР и США - пофиг.
    1. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 11:23
      что значит пофиг, США считают себя гегемоном, КНР мировая мастерская, это умаление их достоинства если вместо них будет в совбезе сидеть к примеру Перу или Уганда, нафига им такая организация тогда вообще сдалась? По факту в совбезе должны сидеть те кто держит эту планету и это явно не Турция, туда наверно надо включить Индию и подумать на счет Бразилии или может быть постоянное место для представителя Южной Америки и представителя от Африки с правом вето, так будет честнее
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 11:27
        Ну право вето что означает? Его же не просто так дали только некоторым странам?
        Ну не послушается кто то права вето США? Что будет? Приплывет к вам АУГ -1,2,3 и обложат санкциями. Поэтому право вето от США любая из стран будет слушать внимательно.

        РФ может что то в мировом масштабе только в радиусе своих границ.Но границы большие. А что могут Франция и Британия?
      2. Гурьев Звание
        Гурьев
        0
        Сегодня, 11:28
        Так это уже будет БРИКС будет называться .... wink
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:00
      чтобы одно государство не могло блокировать «волю большинства».

      Теперь стоит определить, кто входит в это "большинство". Это страны с совокупным народонаселением или европейские карлики и их вассалы, пособники Гитлера. И во вторых, это будет пересмотром послевоенного мира, за который заплачено миллионами жизней, в отличии от этих недопартнеров.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +7
    Сегодня, 10:47
    Был бы Эрдоган постоянным членом Совбеза ООН,то он бы так не говорил wink
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:02
      Schneeberg
      Был бы Эрдоган постоянным членом Совбеза ООН

      Это исключено. Турция была союзником фашистской Германии.
  5. Azim77 Звание
    Azim77
    +7
    Сегодня, 10:47
    страны туда должны избираться Генассамблеей ООН на ротационной основе.

    А давайте еще предложим на ротационной основе народы непризнанных государств включать - курдов например. Турция согласна? Или только то, что Турция не в Совбезе не устраивает?
  6. Almeka Звание
    Almeka
    +5
    Сегодня, 10:49
    ООН в нынешнем виде что с вето, что без вето просто говорильня. Мы это уже проходили. Когда основные игроки перестают соблюдать ими же придуманные правила, организация перестает работать. Примером является развал Лиги наций.
    1. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      +1
      Сегодня, 11:16
      ООН так и не стала работающим международным органом, по ряду причин. Она была бы работоспособна если бы в то время не началась холодная война, то есть, "объединенные нации", выросшие из антигитлеровской коалиции не разделились бы на врагов, тогда это был бы международный орган нескольких наиболее сильных стран, не позволяющим никому в мире вести войны и даже начинать их, но для этого надо чтобы сами эти наиболее сильные страны между собой не имели противоречий и не находились в состоянии конфронтации, а так не получилось тогда и не получается до сих пор
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Almeka
      ООН в нынешнем виде что с вето, что без вето просто говорильня. Мы это уже проходили. Когда основные игроки перестают соблюдать ими же придуманные правила, организация перестает работать. Примером является развал Лиги наций.

      ООН нуждается в реформировании, базару нет, но не Эрдогану про это чирикать. Организация и её устав инициированы и разработаны странами победителями во второй мировой войне к числу которых Турция не относится.
      По идее решения ООН принимаются коллегиально, а право вето применяется в случае когда консенсус не достигнут и есть ущемление прав и интересов какой то из сторон, что в принципе нормально. Не нормально, это когда право вето применяется огульно исходя из политических предпочтений не смотря на целесообразность.
      Лига наций и ООН хороши, но каждая для своего времени. В принципе реформа ООН должна была пройти ещё в 90-е годы в связи с распадом СССР т.к. изменения миропорядка начались в связке с этим процессом и будут продолжаться до установления нового миропорядка и перераспределения планеты и её ресурсов на новые зоны влияния между признанными лидерами которые, по ходу дела, определятся только в ходе новой, третьей мировой, войне к которой сейчас весь мир и движется.
      Происходящее сегодня это только присказка, сказка впереди.
  7. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 10:50
    Вот, морда наглая... Ещё равных прав себе пожелай и членство в ЕС
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 10:53
      Вообще этот ООН взять и отменить......
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:10
        ...а куда потом списывать всяких батутчиц и прочих калласих ? laughing
        Привет Василий hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 11:13
          Если прямым текстом... то в сортир смыть.... wink
          hi
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 11:17
            сортир жалко - засорится же. lol
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +3
              Сегодня, 11:20
              Да ладно... Скользкие, просочится, где надо и не надо..... И без мыла.... wassat
      2. Грац Звание
        Грац
        0
        Сегодня, 11:26
        ООН должна заниматься только оказанием гуманитарной помощи, всё, совбез должен быть отделен как и вся политика,это должно быть отдельной организацией
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 10:52
    Султан бы лучше проблемами занялся - там у них неизвестный расстрелял школьников возле лицея из охотничего ружья. Турки в шоке.
  9. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    0
    Сегодня, 10:59
    Ему нужен Караван-сарай, где Турция будет вешать лапшу лохам и забалтывать посетителей.

    Будьте бдительны, Эрдоган это не самый худший вариант того, что там может быть, после его кончины.
    В руках фанатика и экстремиста Турция будет хуже, чем: Украина, Афганистан, Ирак, Иран, Сирия - вместе взятые.
    И стоит она так выгодно для этих целей.
  10. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 11:03
    Султан в своём стиле, где он столько стульев находит!?)))
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 11:03
    Правильно и справедливо, только работать не будет, против ядерных держав все равно "силы ООН" не пойдут. Это бы работало именно так как он говорит, но... в доядерную эру, до середины 20 в. В войнах доядерной эры мелкие и средние страны, собравшись в коалицию еще имели бы какой-то шанс хотя бы защититься от крупных держав, не позволить им сожрать мелких, но как бы это выглядело сейчас? Даже и обладая некоторым ядерным арсеналом, средние страны все равно против даже одного кого-то из "большой тройки" не пойдут. Или таки осмелятся? Эрдоган решил возглавить некое такое движение средних стран, набирающих мощь, против старых тигров? Это возврат к Лиге Наций межвоенного периода?
  12. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:14
    Эрдоган прост как палка. Не можешь быть главным - объяви всех равными.
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 11:15
    ООН надо отменять, Она изжила себя подобно Лиге наций, придя ей на смену после очередной мировой войны, которую ЛН должна была предотвратить, но не сделала. Сейчас идет третья мировая, пока относительно вяло, но градус растет и будет расти дальше. Человечество увы даже инстинкт самосохранения растеряло.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:23
    Чепушило ООН создан по итогам второй мировой войны- Победителями .На чьей стороне была Турция во второй мировой войне ?
  15. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 11:43
    ну этот только спит и видит как продвигать свою османскую ересь .
    если бы на Китай и РФ то без их вето в этой клоаке уже давно был бы беспредел
  16. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 11:51
    Черножопым слова не давали, ООН он задумал реформировать, ишь ты, турецкая курва...
  17. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 12:00
    чтобы одно государство не могло блокировать «волю большинства»

    А "большинство" - это кто? Те же, кто называет себя "цивилизованным мЫром"? То есть пиндocы и их шестерки?