Темпы открытия новых месторождений нефти и газа упали до минимума 1980 года

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Темпы открытия новых месторождений нефти и газа упали до минимума 1980 года


В 2025 году в мире открыли меньше новых нефтегазовых месторождений, чем когда-либо за последние 45 лет. Одна из причин – резкое снижение финансирования разведки новых мест для добычи. Об этом пишут японские СМИ, опираясь на обобщённые данные мировой статистики.



По подсчётам издания, в 2025 году по всему миру нашли лишь 19 месторождений, которые можно считать промышленно значимыми. Настолько мало не было с 1980 года, а от пика 2013-го это меньше 10%.

В денежном выражении обнаруженные ресурсы тоже оказались крайне скудными: общий объём находок в 2025 году составил примерно 5,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Это уже четвёртый год падения подряд.

Издание объясняет снижение вложений в разведку новых месторождений в том числе тем, что ведущие нефтегазовые компании переключили усилия на разработку новых источников энергии.

Британская Shell, к примеру, в 2025 году потратила на разведку месторождений всего 1,1 млрд долларов – это лишь пятая часть того, что тратилось десять лет назад. В целом же мировые вложения в новые месторождения за 10 лет просели почти на 40%.

Ещё одна причина – перспективных участков на суше становится всё меньше. Поэтому искать новые месторождения приходится на континентальном шельфе, а то и глубже на морском дне, а это резко увеличивает расходы. Как оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА), с момента получения лицензии на участок до старта добычи в среднем проходит около 20 лет.

Согласно аналитике Westwood Global Energy Group, в 2025 году по миру пробурили всего 64 высокоэффективные разведочные скважины. Это на 17% меньше, чем годом ранее, и самый скромный результат с тех пор, как в 2008-м вообще начали вести такую статистику. Коммерческий успех сопутствовал только в каждом третьем случае. При этом на долю всего десяти открытий пришлось более половины всех ресурсов, найденных в 2025 году.

Самым крупным открытием 2025 года оказалось месторождение Bumerangue в бразильском бассейне Сантос – его нашла британская BP. Извлекаемые ресурсы там оценивают примерно в 8 млрд баррелей, причём извлекаемых не более 2,5 млрд. Для самой компании это самое значимое открытие за последние 25 лет.
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:46
    Какое горе ,дешёвой нефти в мире не осталось .А во всём виновата " зелёная повестка запада ".А как трамп её ненавидит ,аж кушать не может .
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:31
      Таки да... вроде как началось все с "зелёных дел", но это было только начало того бедлам а, который накрыл сейчас практически ВСЕХ!
  2. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 10:58
    . Извлекаемые ресурсы там оценивают примерно в 8 млрд баррелей, причём извлекаемых не более 2,5

    Извлекаемое неизвлекаемое???
  3. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 11:11
    Ищут меньше потому что не нужно. Нефтегазовые концерны сейчас предпочитают получать сверхприбыли из-за роста цен, а не из-за "альтернативных технологий" и прочей белиберды. Зачем напрягаться и тратиться, когда цены на бирже идут вверх из-за роста милитаризма во всём мире? Сиди ровно и считай прибыль.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:30
      Кстати, тоже вполне обоснованый вариант...
      Цена имеет значение и так... если и не всегда, то чаще всего... wink
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:28
    Так то некоторые утверждали, что спрос на углерода будет снижается, соответственно снизились инвестиции в разведку новых месторождений...
    Ну как, рыночек порешал и нефти всем хватает???
    Ах да, "избранные" влезли в расклады в одном из самых богатых регионов добычи нефти и... а потом туда же вляпались "исключительные" и ХОП... дефицит нефтепродуктов и похоже не мнимый, а реальный!
    Как оно дальше пойдёт, фиг её знает... request
  5. Evil Eye Звание
    Evil Eye
    0
    Сегодня, 11:42
    Нефтегаз - конечные ресурсы, так что ситуация ожидаемая и закономерная. Можно сколько угодно писать, что "нефть не нужна", но это из серии "зелен виноград".