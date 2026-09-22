Темпы открытия новых месторождений нефти и газа упали до минимума 1980 года

В 2025 году в мире открыли меньше новых нефтегазовых месторождений, чем когда-либо за последние 45 лет. Одна из причин – резкое снижение финансирования разведки новых мест для добычи. Об этом пишут японские СМИ, опираясь на обобщённые данные мировой статистики.По подсчётам издания, в 2025 году по всему миру нашли лишь 19 месторождений, которые можно считать промышленно значимыми. Настолько мало не было с 1980 года, а от пика 2013-го это меньше 10%.В денежном выражении обнаруженные ресурсы тоже оказались крайне скудными: общий объём находок в 2025 году составил примерно 5,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Это уже четвёртый год падения подряд.Издание объясняет снижение вложений в разведку новых месторождений в том числе тем, что ведущие нефтегазовые компании переключили усилия на разработку новых источников энергии.Британская Shell, к примеру, в 2025 году потратила на разведку месторождений всего 1,1 млрд долларов – это лишь пятая часть того, что тратилось десять лет назад. В целом же мировые вложения в новые месторождения за 10 лет просели почти на 40%.Ещё одна причина – перспективных участков на суше становится всё меньше. Поэтому искать новые месторождения приходится на континентальном шельфе, а то и глубже на морском дне, а это резко увеличивает расходы. Как оценивает Международное энергетическое агентство (МЭА), с момента получения лицензии на участок до старта добычи в среднем проходит около 20 лет.Согласно аналитике Westwood Global Energy Group, в 2025 году по миру пробурили всего 64 высокоэффективные разведочные скважины. Это на 17% меньше, чем годом ранее, и самый скромный результат с тех пор, как в 2008-м вообще начали вести такую статистику. Коммерческий успех сопутствовал только в каждом третьем случае. При этом на долю всего десяти открытий пришлось более половины всех ресурсов, найденных в 2025 году.Самым крупным открытием 2025 года оказалось месторождение Bumerangue в бразильском бассейне Сантос – его нашла британская BP. Извлекаемые ресурсы там оценивают примерно в 8 млрд баррелей, причём извлекаемых не более 2,5 млрд. Для самой компании это самое значимое открытие за последние 25 лет.