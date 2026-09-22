Ормуз «съедает» миллиарды: западные СМИ рассказали о расходах ВМС США на блокаду

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Ормуз «съедает» миллиарды: западные СМИ рассказали о расходах ВМС США на блокаду


Как сообщает Bloomberg, Соединённые Штаты каждый день тратят на блокаду Ормузского пролива больше 30 миллионов долларов. Из-за таких трат бюджет ВМС США трещит по швам, на матросов ложится непосильный груз, а боеспособность флота по всему миру падает. С января, когда военно-морскую группировку начали наращивать, общие траты одних только ВМС перевалили за 7,1 млрд долларов.

В операции занято свыше 22 кораблей – это больше 30% всего корабельного состава американских ВМС. Причём некоторые из них провели в море почти столько же времени, сколько авианосец «Авраам Линкольн», который недавно закончил самый долгий поход со времён войны во Вьетнаме.

Бюджетное управление конгресса подсчитало: к 1 августа общие расходы на войну дошли примерно до 38 млрд долларов. Если конфликт будет идти в относительно вялом темпе, траты могут составлять от 2 до 3 млрд долларов в месяц.

Начальник штаба ВМС рассказал, что в этом году в бюджете флота может образоваться дыра в 8 млрд долларов. Закрывать её придётся за счёт денег, заложенных на ремонт зданий и сооружений. Миллиарды долларов уже перекидывают из других статей, включая научно-исследовательские работы.

Блокада ещё и «выедает» запасы высокоточного оружия. Бюджетное управление конгресса подсчитало: с июня 2025 года США потратили две трети всех ракет-перехватчиков ПРО. В докладе отмечается, что такая нехватка станет особенно болезненной, если начнётся конфликт с противником, у которого в арсенале много баллистических и крылатых ракет.

Вдобавок некоторые ключевые базы США в регионе, включая пункт тылового обеспечения ВМС в Бахрейне, сильно пострадали от иранских ударов и сейчас использовать их нельзя.

Самые тяжёлые последствия, как считают источники, ждут в кадровой сфере. Из-за затяжных морских походов нарушаются графики ремонта и обслуживания, которые расписаны на годы вперёд. Один из собеседников издания полагает, что проблемы с боеготовностью ВМС начнутся уже в ближайшие два года.

Хотя флоту приходится несладко, в администрации США утверждают, что блокаду смогут держать столько, сколько понадобится.
6 комментариев
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  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:58
    Помнится, Трамп обещал экономить бюджет. А задолженность-то все растет и растет...........
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 11:03
      Ввязался, по семейным обстоятельствам...
  2. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 11:05
    Если в "451 градус по Фаренгейту" было показано развитие любой буржуазной демократии, а в "1984" было рассказано к чему придёт в итоге британская буржуазная демократия, то "Звёздный десант" - путь развития американской буржуазной демократии.
  3. PASus Звание
    PASus
    +3
    Сегодня, 11:25
    Втягивание и раздергивание пен дос ов на различные задачи требующие больших трат это прямо то что доктор прописал. Отлично.
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 12:17
    В операции занято свыше 22 кораблей – это больше 30% всего корабельного состава американских ВМС.

    Хотите сказать, что в составе ВМС США всего 60-70 единиц?
    А как насчет того что в состав полной АУГ может входить до 20 кораблей?
    Вообще то ВМС США включает без малого 300 кораблей.
  5. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 12:27
    Цитата: olbop

    Хотите сказать, что в составе ВМС США всего 60-70 единиц?
    А как насчет того что в состав полной АУГ может входить до 20 кораблей?
    Вообще то ВМС США включает без малого 300 кораблей.

    Это вопрос терминологии. Есть мнение, что корабль это только боевое судно. А не боевое это просто судно, не корабль. В этом смысле всякие транспортники, вспомогательные и техобслуга не корабли и тогда в АУГ намного меньше 20 кораблей.