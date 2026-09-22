Ормуз «съедает» миллиарды: западные СМИ рассказали о расходах ВМС США на блокаду
Как сообщает Bloomberg, Соединённые Штаты каждый день тратят на блокаду Ормузского пролива больше 30 миллионов долларов. Из-за таких трат бюджет ВМС США трещит по швам, на матросов ложится непосильный груз, а боеспособность флота по всему миру падает. С января, когда военно-морскую группировку начали наращивать, общие траты одних только ВМС перевалили за 7,1 млрд долларов.
В операции занято свыше 22 кораблей – это больше 30% всего корабельного состава американских ВМС. Причём некоторые из них провели в море почти столько же времени, сколько авианосец «Авраам Линкольн», который недавно закончил самый долгий поход со времён войны во Вьетнаме.
Бюджетное управление конгресса подсчитало: к 1 августа общие расходы на войну дошли примерно до 38 млрд долларов. Если конфликт будет идти в относительно вялом темпе, траты могут составлять от 2 до 3 млрд долларов в месяц.
Начальник штаба ВМС рассказал, что в этом году в бюджете флота может образоваться дыра в 8 млрд долларов. Закрывать её придётся за счёт денег, заложенных на ремонт зданий и сооружений. Миллиарды долларов уже перекидывают из других статей, включая научно-исследовательские работы.
Блокада ещё и «выедает» запасы высокоточного оружия. Бюджетное управление конгресса подсчитало: с июня 2025 года США потратили две трети всех ракет-перехватчиков ПРО. В докладе отмечается, что такая нехватка станет особенно болезненной, если начнётся конфликт с противником, у которого в арсенале много баллистических и крылатых ракет.
Вдобавок некоторые ключевые базы США в регионе, включая пункт тылового обеспечения ВМС в Бахрейне, сильно пострадали от иранских ударов и сейчас использовать их нельзя.
Самые тяжёлые последствия, как считают источники, ждут в кадровой сфере. Из-за затяжных морских походов нарушаются графики ремонта и обслуживания, которые расписаны на годы вперёд. Один из собеседников издания полагает, что проблемы с боеготовностью ВМС начнутся уже в ближайшие два года.
Хотя флоту приходится несладко, в администрации США утверждают, что блокаду смогут держать столько, сколько понадобится.
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