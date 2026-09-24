«Пасека» против дронов и старый отчёт ARDEC
Автомобильная подушка снова просится на башню — и на этот раз для этого появились основания
Отчёт, о котором забыли на девятнадцать лет
В апреле 2007 года группа инженеров Центра исследований и разработки вооружений Армии США (U.S. Army ARDEC) представила на международном симпозиуме по баллистике работу с длинным и скучным названием, за которым пряталась дерзкая мысль: сбивать выстрел РПГ обычной автомобильной подушкой безопасности. В опытах использовались боковые подушки от HMMWV. Подушки отстреливались от носителя. Дальше они либо сбивали выстрел с курса, уводя его от защищаемого объекта, либо заставляли кумулятивный заряд сработать раньше, на безопасном расстоянии.
— R. Fong, W. Ng, P. Rottinger, S. Tang. Application of Airbag Technology for Vehicle Protection. 23rd International Symposium on Ballistics, ARDEC, 2007
Здесь важно сразу снять недоразумение. Термин non-energetic в отчёте означает не «без пиротехники внутри модуля», а отсутствие опасного для своих взрыва и высокоэнергетических осколков в момент перехвата. Газогенератор в подушке был и остаётся. А вот того, что летит навстречу расчёту, действительно нет — и это принципиальное отличие от штатных КАЗ.
Обо что споткнулись американцы
Дальше макета дело не пошло. В самом отчёте главным препятствием названо отсутствие средств, которые позволяли бы достаточно точно определить момент раскрытия надувной преграды, чтобы перехватить подлетающий выстрел. Причём учитывать надо было не только скорость, направление и дистанцию самого выстрела, но и условия окружающей среды.
За скобками отчёта осталась вторая, не менее злая проблема — селекция цели. Система должна отличить выстрел от птицы, от комка грязи из-под гусеницы, от собственного выстрела, от машины соседа по колонне. Будь дело только в тайминге, американцы бы его дожали за пару лет. А как поведёт себя макет в жару, мороз и тряску — попросту не проверяли: опыты не вышли за пределы стенда.
Что изменилось — и при чём тут «Пасека»
Девятнадцать лет спустя эти базовые функции уже перестали быть чисто теоретическими задачами. Комплекс «Пасека» от НПЦ «Ушкуйник», показанный в сентябре 2026 года, самостоятельно распознаёт FPV-дрон и в автоматическом режиме, без участия оператора, накрывает его сетью.
- круговая защита 360°, четыре округлых модуля;
- по 12 сеткомётов на модуль — 48 пусков на комплекс;
- сеть 4×4 метра, дальность применения — до 20 метров.
«Пасека» не «закрывает вопрос» точного момента срабатывания применительно к РПГ. Она доказывает другое — но не менее важное: автоматическое обнаружение цели и своевременный пуск преграды — это уже не лабораторная фантазия, а работающее железо. Мост от сеткомёта к метаемой подушке короче, чем кажется, но пройти его ещё предстоит.
Два совершенно разных боя
Ошибка, которую легко совершить, — свалить дрон и гранату в одну кучу. А это два разных боя с разбросом требований на порядок.
Против дрона задача мягкая. Цель идёт со скоростью 15–25 м/с, времени на реакцию — вагон. Именно поэтому «Пасека» отлично прикрывает наземные робототехнические комплексы: у НРТК малая высота, и сектор перехвата небольшой. Слабое место сетки видно на роликах испытаний схожей украинской системы: часть дронов с заблокированными винтами по инерции долетала до цели. Надувная подушка за счёт массы и жёсткости увереннее ломает подлетающий аппарат или инициирует его подрыв. Модуль, направленный под углом вверх или вниз, способен сбить с траектории даже относительно тяжёлый FPV-дрон.
Против гранаты задача жёсткая. Для оценки возьмём скорость гранаты семейства ПГ-7 порядка 300 м/с. При точке перехвата в 30 метрах у системы остаётся около 100 миллисекунд — весь бюджет времени. Полное раскрытие автомобильной подушки укладывается в 20–50 мс, а серийная «Арена» отрабатывает по цели за считаные десятки миллисекунд на дистанции 20–50 м. По времени раскрытия подушка попадает в нужный порядок величин. Главные вопросы остаются к датчикам, алгоритмам и механике самого перехвата: достаточно ли формы подушки, её прочности, скорости выброса и характера контакта для устойчивого перехвата гранаты — это покажет только полноценный демонстратор.
Дешёвый напарник для «Арены-М»
Отсюда рождается самое практичное применение. Метаемые подушки могли бы стать более дешёвым дополнением к «Арене-М». Но только если кассета и её интеграция не съедят выигрыш в стоимости. Тогда такие модули можно было бы применять против сравнительно простых угроз, сохраняя штатные боеприпасы для ПТУР и тяжёлых РПГ. Подушка и газогенератор используют массовые автомобильные компоненты. На открытом рынке отдельные модули встречаются в диапазоне 20–25 тысяч рублей, однако цена полноценной кассеты будет зависеть от механизма выброса, датчиков и интеграции с системой обнаружения.
«Гирлянды» модулей размещаются на надгусеничных полках, на башне, на «козырьке» над ней. Подушка надувается широко, поэтому несколько соседних модулей перекрывают один сектор и не дают противнику бить в одну точку.
Где идея честно слаба
Три момента, которые оппоненты найдут первыми, лучше проговорить самому. Первое — одноразовость и обзорность: после срабатывания машина остаётся обвешанной сдувшимися оболочками, и что при этом с оптикой и антеннами под ними — вопрос открытый. Второе — механика подрыва: кумулятивная граната взводится ударным взрывателем, и по мягкой преграде она рискует просто продавить оболочку, не сработав. Здесь всё решает встречная скорость: скорости гранаты и выбрасываемой подушки складываются, что повышает энергию столкновения и, вероятно, шанс срабатывания взрывателя — но насколько, на макетах ARDEC не мерили. Третье и главное — юридическое. Тезис про установку на гражданскую технику «без разрешительной документации» надо снимать: типовой модуль содержит пиротехнический газогенератор и проходит как опасный груз. Без разрешений тут можно говорить разве что о гибридных холодногазовых системах, но это уже другая конструкция.
Вывод
«Пасека» ценна не как доказательство готовности перехватывать РПГ, а как публичный пример того, что автоматика уже умеет вовремя обнаруживать медленную цель и выбрасывать преграду. Но перенос этого успеха на быструю гранату пока остаётся инженерной гипотезой: селекция цели, быстродействие сенсоров и надёжность контакта на скоростях порядка 300 м/с всё ещё требуют проверки — ровно там, где споткнулся ARDEC. Сама идея не устарела, но для её практической реализации не хватало датчиков, вычислительной части и накопленного опыта автоматического перехвата. Сегодня предпосылки появились, и разговор из разряда «а вот бы» переходит в разряд «кто сделает демонстратор».
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