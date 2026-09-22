Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским НПЗ после просьб Трампа

2 662 11
Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским НПЗ после просьб Трампа

Украина наносила удары по российским НПЗ уже после просьб Трампа не делать этого, атаки на российские топливно-энергетические объекты подтвердил Генштаб ВСУ.

По данным украинского Генштаба, после телефонного разговора Трампа и Зеленского, в котором американский лидер настойчиво просил не бить по российским НПЗ, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Уфе и Самаре. То есть ударили по двум НПЗ, что подтверждается соответствующим заявлением:



Заявлено поражение сегодня ночью «Башнефть-УНПЗ» в Башкортостане и Куйбышевского НПЗ в Самаре.

Как предполагалось, Зеленский просто проигнорировал просьбу Трампа, заявив, что готов остановить удары по России, но только после того, как это сделает Москва. В ином случае он делать этого не будет. С другой стороны, Трамп мог бы не утруждать себя просьбами, а просто прекратить поддержку Украины, перестав передавать ей разведывательную информацию, в том числе данные о пусках российских ракет.

А Зеленский продолжит выпрашивать у Трампа энергетическое и морское перемирие, Киеву срочно нужна оперативная пауза, чтобы пережить зиму и подготовиться к очередному этапу войны. На условия Москвы киевский клоун не пойдёт.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 11:27
    ...и даже уже наркоша игнорирует заявления Дони. какой позор для Дони.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Nexcom
      ...и даже уже наркоша игнорирует заявления Дони. какой позор для Дони.

      Это потому что приказа нет. Трамп просит Зеленского не бить по российским НПЗ, а надо чтобы Трамп приказал Зеленскому прекратить атаки на российские топливно-энергетические объекты!
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 13:00
        Цитата: Розмари
        Цитата: Nexcom
        ...и даже уже наркоша игнорирует заявления Дони. какой позор для Дони.

        Это потому что приказа нет. Трамп просит Зеленского не бить по российским НПЗ, а надо чтобы Трамп приказал Зеленскому прекратить атаки на российские топливно-энергетические объекты!

        Что вы все от Трампа ждете помощи, он наш враг, он на стороне Укры, он пустобрех, как можно ему верить, надо самим бить так, чтоб визжали и просили пощады, а не ждать мифической помощи.
    2. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +2
      Сегодня, 11:58
      Да нет доня разыгрывает из себя миротворца, а зеля типа торгуется......
  2. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 11:31
    Опять сказки про белого бычка пишут. У Укры нет возможности без США и старлинка атаковывать цели в России. Эти афторы Як дити в самом деле. Ну кто вас и где учил. Включайте мозг пожалуйста. Трампа представляют миротворцем, такого волка в овечьей шкуре. Самим то не смешно бред такой писать?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: Игнатий555
      Трампа представляют миротворцем, такого волка в овечьей шкуре.

      Думаю, миротворцем Трампа представляет только он сам. Ну, ещё дяди, надышавшиеся "вонью Анкориджа". Всем остальным всё про его "миротворчество" ясно.
  3. Crazy Pilot Звание
    Crazy Pilot
    0
    Сегодня, 11:33
    Неужели рыжий повелитель Всея озер и самой Луны выдержит болт положенный на него криворожским обдолбышем?
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 11:42
      Трамп и Зеля работают в паре. США уже потратила сотни млрд $ на Укру и потратят еще столько же. Ведь цель на кону серьезная наклонить и подоить Россию по полной программе, так что не переживайте по этому поводу.
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:34
    В отношении 404 хорошо подходит поговорка - Бей красных пока не побелеют, Бей белых пока не покраснеют.
    Вот всех на их территории нужно бить.
  5. Комментарий был удален.
  6. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 11:47
    Трамп конечно обкуренного терпеть не может, но против паствы идти нельзя - затюкают. Тем не менее, с Трампом мы получили 4 года льготного периода - денег плясунам Штаты не дают, теперь Европа в одиночку пыхтит, ракеты к Пэтриот не дают почти, разве что разведданные уцелели. Победила бы Харрис вместо Донни - все было бы по-другому, явно хуже для нас.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 11:57
    Задачи завершить конфликт перед Трампом не стоит, а есть план его заморозить для того чтобы(варианты). Исходя из этого всё что происходит есть ни что иное как распределение ролей "учитель и непослушный ученик" или "злой и добрый полицейский" чтобы сохранить статус "миротворца" за Трампом и тем самым дальше играть роль посредника в конфликте, и статус злодея за Зеленским, что бы иметь рычаг давления на позицию Москвы постепенно повышая болевой порог в надежде на то, что на определённом этапе она не выдержит примет условия матрасов.
    Надо поставить на паузу любые прямые переговорные треки с американскими челноками и делать свою работу по уничтожению бандеровской вольницы так, что бы земля горела, пока западники не поскребутся в Кремль через каких либо посредников(тот же Китай или Индию) с понятными, и что более важно, приемлемыми для России предложениями по завершению войны.