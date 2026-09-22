Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским НПЗ после просьб Трампа
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Украина наносила удары по российским НПЗ уже после просьб Трампа не делать этого, атаки на российские топливно-энергетические объекты подтвердил Генштаб ВСУ.
По данным украинского Генштаба, после телефонного разговора Трампа и Зеленского, в котором американский лидер настойчиво просил не бить по российским НПЗ, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Уфе и Самаре. То есть ударили по двум НПЗ, что подтверждается соответствующим заявлением:
Заявлено поражение сегодня ночью «Башнефть-УНПЗ» в Башкортостане и Куйбышевского НПЗ в Самаре.
Как предполагалось, Зеленский просто проигнорировал просьбу Трампа, заявив, что готов остановить удары по России, но только после того, как это сделает Москва. В ином случае он делать этого не будет. С другой стороны, Трамп мог бы не утруждать себя просьбами, а просто прекратить поддержку Украины, перестав передавать ей разведывательную информацию, в том числе данные о пусках российских ракет.
А Зеленский продолжит выпрашивать у Трампа энергетическое и морское перемирие, Киеву срочно нужна оперативная пауза, чтобы пережить зиму и подготовиться к очередному этапу войны. На условия Москвы киевский клоун не пойдёт.
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