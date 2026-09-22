«Ресурсы-то на исходе»: украинский экономист заявил о приближении конца войны

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«Ресурсы-то на исходе»: украинский экономист заявил о приближении конца войны


Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что война на Украине подходит к концу, потому что ресурсы для её продолжения у Киева иссякают. В том числе речь о внешней финансовой помощи – она уже урезана в три раза.



По словам Куща, это будет особенно заметно в ближайшей перспективе. Он видит, как накапливаются системные повреждения, и проявляется это сразу в ряде факторов – и в экономике, и во внешней политике. Очевидно, говорит он, что ресурсы для войны заканчиваются по всем направлениям: это не только деньги или финансы, но и запас прочности инфраструктуры, и демографический потенциал, и даже потенциал ментальный.

Экономист считает, что киевский режим понимает, насколько всё истощено, и в какой-то момент начнёт искать выход из войны. По его словам, до местных властей должно дойти: либо они предпримут конкретные шаги, чтобы найти решение и выбраться из этого, либо в итоге всех – включая и политические элиты – накроет обломками всей этой конструкции.

Кущ также отметил, что украинская экономика уже на пороге рецессии – то есть спада, который длится больше двух кварталов подряд. По его словам, невооружённым глазом видно и сокращение помощи извне. Всё это, считает он, складывается в один общий пазл.

Он подчеркнул, что страны Запада стали передавать Украине напрямую в бюджет втрое меньше денег. Если раньше речь шла о 40–50 млрд долларов ежегодно, то теперь – о 30 млрд, растянутых на два года, то есть по 15 млрд за каждый. Именно поэтому и возникла дыра в казне размером 27 млрд долларов, о которой сейчас говорят власти, хотя предугадать её можно было ещё в начале 2026 года. Такой же разрыв, скорее всего, ждёт и следующий год – в общей сложности порядка 50 млрд долларов.

Экономист и раньше обращал внимание на тревожные сигналы в третичном секторе украинской экономики (сфере услуг), а он даёт около 70% ВВП. Происходит это на фоне ударов по логистической инфраструктуре. Уже тогда он предупреждал: последствия этих атак станут отчётливо видны в бюджетных цифрах по итогам сентября.
7 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Сегодня, 11:31
    Пускай Дания даст-ей Гренландию субсидировать уже не надо.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 11:58
      Понёсся поросячий визг - Дайте грошей! Чуткое европеоидное сердце должно откликнуться, но у них с денюшкой тоже беда.... Вот так и живут.... laughing
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 11:35
    Сегодняшний отчёт МО РФ с указанием поражённых объектов.
    ❗️Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

    В результате удара поражены:

    📍 в городе Киеве:

    ▪️промышленное предприятие (ООО «Файер Поинт»), производившее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго»;

    ▪️склад горюче-смазочных материалов (ООО «Грандтерминал»), используемый ВСУ в качестве логистического узла для приема и распределения дизельного топлива;

    📍 в Днепропетровской области:

    ▪️металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускавший металлургическую продукцию для военного производства;

    ▪️трубопрокатный завод («Интерпайп Сталь») в Днепропетровске, являющийся производителем и поставщиком металлопроката для производства комплектующих (фюзеляжей, силовых установок, крыльев и других элементов) для БПЛА большой дальности;

    ▪️предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов (ЧАО «Соврахим») в н.п. Павлоград, осуществлявшее производство боевых частей и компонентов ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт»;

    ▪️три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске, осуществлявших хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ;

    📍 в Винницкой области:

    ▪️объект железнодорожной инфраструктуры в Виннице;

    📍 в Полтавской области:

    ▪️нефтеперерабатывающий завод в н.п. Кременчуг – ключевое предприятие топливно-энергетического комплекса Украины, осуществлявшее первичную переработку нефти и выпуск топлива для обеспечения потребностей ВСУ;

    ▪️табачная фабрика «JTI Украина» в н.п. Кременчуг, на производственных мощностях которой организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ;

    📍 в Одесской области:

    ▪️два логистических центра в Одессе и логистический центр «Новая Почта» в н.п. Ильичевск, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ;

    ▪️в порту Рени Одесской области объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинской армии.

    💥 Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.

    Дополнение:

    Расчеты БПЛА-К «Герань-4 сикер» поразили три радиолокационные станции и радиорелейную станцию связи ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях.

    #ВойскаБПС
    Минобороны России
  3. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    Сегодня, 11:38
    Врёте найдёте, запад вам поможет даст парабелум и всё отживет наверное.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: VOENOBOZ
      Врёте найдёте, запад вам поможет даст парабелум и всё отживет наверное.

      У Запада всё просчитано, ещё до начала войны. Когда война началась, шинкарь называл цифру и незамедлительно получал, но сейчас когда фронт трещит по всем швам, то положение изменилось. У запада хватает оружия и денег для Украины, да и на долго хватит. Но есть одно НО, когда война идёт 4 года и 7 месяцев, российский солдат выбил основную массу военнообязанного электората и покрыть эту нехватку нечем, по заявлению хунты, что не устраивает Запад, которому нужна война, как минимум ещё три года.
      Шинкарю и его подручным, не один и не два раза обозначили, что у них имеется как минимум 500 000 рекрутов в возрасте от 25 лет до 18 лет, а тек же такое количество женщин, а это уже 1 миллион штыков, которых хватит на три года.
      У запада тоже всё просто, нет штыков, нет вам денег и оружия.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:47
    политические элиты – накроет обломками всей этой конструкции.
    как тут не помочь, не подтолкнуть в нужную сторону .... wink
  5. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 12:16
    Этот экономист не в курсе. ЕС выделил Украине 90 млрд на 2026 и 2027. Помощь поступает траншами. Но это не все деньги! Еще дают канадцы, британцы, норвеги, японцы, юкорейцы и австралийцы. Это еще до 20 млрд на два года. Итого 55 млрд в год складывается. Можно подворовывать, допускается. Генеральное условие одно - продолжение войны. Придет мир - сразу деньгам капут. Плясуны в курсе. Видимо стране все таки будет финиш - на одних деньгах такую историю не вытащить, но гадить будут еще долго. И до последнего, а потом - бизнес-джет и к накопленным капиталам подальше от Украины.