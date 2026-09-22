«Ресурсы-то на исходе»: украинский экономист заявил о приближении конца войны

Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что война на Украине подходит к концу, потому что ресурсы для её продолжения у Киева иссякают. В том числе речь о внешней финансовой помощи – она уже урезана в три раза.По словам Куща, это будет особенно заметно в ближайшей перспективе. Он видит, как накапливаются системные повреждения, и проявляется это сразу в ряде факторов – и в экономике, и во внешней политике. Очевидно, говорит он, что ресурсы для войны заканчиваются по всем направлениям: это не только деньги или финансы, но и запас прочности инфраструктуры, и демографический потенциал, и даже потенциал ментальный.Экономист считает, что киевский режим понимает, насколько всё истощено, и в какой-то момент начнёт искать выход из войны. По его словам, до местных властей должно дойти: либо они предпримут конкретные шаги, чтобы найти решение и выбраться из этого, либо в итоге всех – включая и политические элиты – накроет обломками всей этой конструкции.Кущ также отметил, что украинская экономика уже на пороге рецессии – то есть спада, который длится больше двух кварталов подряд. По его словам, невооружённым глазом видно и сокращение помощи извне. Всё это, считает он, складывается в один общий пазл.Он подчеркнул, что страны Запада стали передавать Украине напрямую в бюджет втрое меньше денег. Если раньше речь шла о 40–50 млрд долларов ежегодно, то теперь – о 30 млрд, растянутых на два года, то есть по 15 млрд за каждый. Именно поэтому и возникла дыра в казне размером 27 млрд долларов, о которой сейчас говорят власти, хотя предугадать её можно было ещё в начале 2026 года. Такой же разрыв, скорее всего, ждёт и следующий год – в общей сложности порядка 50 млрд долларов.Экономист и раньше обращал внимание на тревожные сигналы в третичном секторе украинской экономики (сфере услуг), а он даёт около 70% ВВП. Происходит это на фоне ударов по логистической инфраструктуре. Уже тогда он предупреждал: последствия этих атак станут отчётливо видны в бюджетных цифрах по итогам сентября.