Лула: супердержавы должны способствовать прекращению войн, а не наоборот
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Президент Бразилии подверг критике политику США в отношении Венесуэлы. Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости скорейшего проведения там президентских выборов.
В интервью CNN он отметил, что супердержавы - государства, обладающие крупнейшими экономиками, технологиями, армиями и ядерными арсеналами, должны способствовать прекращению войн:
Однако вместо этого они продолжают подталкивать мир к новым конфликтам.
Говоря о Венесуэле, Лула заявил, что оптимальным вариантом было бы развитие партнёрских отношений с Каракасом, которые позволили бы стране восстановить экономику. Обращаясь к врио президента Венесуэлы Делси Родригес, бразильский лидер сказал:
Если бы я был Делси, я бы на вашем месте созвал выборы как можно скорее.
При этом Лула заявил, что действия Вашингтона создают впечатление, будто США фактически руководят Венесуэлой. А ведь это и не впечатление вовсе. Так и есть. Причём Трамп об этом говорил неоднократно.
По словам бразильского президента, госсекретарь США Марко Рубио демонстрирует, что именно Вашингтон определяет происходящее в стране, включая распоряжение нефтяными доходами.
Деньги от нефти идут в США, а США возвращают Венесуэле лишь малую толику.
Заявления прозвучали накануне встречи Дональда Трампа с Делси Родригес в Нью-Йорке. Между тем сама Родригес ранее заявляла, что выборы в Венесуэле состоятся, когда страна будет к ним готова, не называя конкретной даты.
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