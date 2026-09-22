Однако вместо этого они продолжают подталкивать мир к новым конфликтам.

Если бы я был Делси, я бы на вашем месте созвал выборы как можно скорее.

Деньги от нефти идут в США, а США возвращают Венесуэле лишь малую толику.

Президент Бразилии подверг критике политику США в отношении Венесуэлы. Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости скорейшего проведения там президентских выборов.В интервью CNN он отметил, что супердержавы - государства, обладающие крупнейшими экономиками, технологиями, армиями и ядерными арсеналами, должны способствовать прекращению войн:Говоря о Венесуэле, Лула заявил, что оптимальным вариантом было бы развитие партнёрских отношений с Каракасом, которые позволили бы стране восстановить экономику. Обращаясь к врио президента Венесуэлы Делси Родригес, бразильский лидер сказал:При этом Лула заявил, что действия Вашингтона создают впечатление, будто США фактически руководят Венесуэлой. А ведь это и не впечатление вовсе. Так и есть. Причём Трамп об этом говорил неоднократно.По словам бразильского президента, госсекретарь США Марко Рубио демонстрирует, что именно Вашингтон определяет происходящее в стране, включая распоряжение нефтяными доходами.Заявления прозвучали накануне встречи Дональда Трампа с Делси Родригес в Нью-Йорке. Между тем сама Родригес ранее заявляла, что выборы в Венесуэле состоятся, когда страна будет к ним готова, не называя конкретной даты.