Лула: супердержавы должны способствовать прекращению войн, а не наоборот

552 8
Лула: супердержавы должны способствовать прекращению войн, а не наоборот

Президент Бразилии подверг критике политику США в отношении Венесуэлы. Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости скорейшего проведения там президентских выборов.

В интервью CNN он отметил, что супердержавы - государства, обладающие крупнейшими экономиками, технологиями, армиями и ядерными арсеналами, должны способствовать прекращению войн:



Однако вместо этого они продолжают подталкивать мир к новым конфликтам.

Говоря о Венесуэле, Лула заявил, что оптимальным вариантом было бы развитие партнёрских отношений с Каракасом, которые позволили бы стране восстановить экономику. Обращаясь к врио президента Венесуэлы Делси Родригес, бразильский лидер сказал:

Если бы я был Делси, я бы на вашем месте созвал выборы как можно скорее.

При этом Лула заявил, что действия Вашингтона создают впечатление, будто США фактически руководят Венесуэлой. А ведь это и не впечатление вовсе. Так и есть. Причём Трамп об этом говорил неоднократно.

По словам бразильского президента, госсекретарь США Марко Рубио демонстрирует, что именно Вашингтон определяет происходящее в стране, включая распоряжение нефтяными доходами.

Деньги от нефти идут в США, а США возвращают Венесуэле лишь малую толику.

Заявления прозвучали накануне встречи Дональда Трампа с Делси Родригес в Нью-Йорке. Между тем сама Родригес ранее заявляла, что выборы в Венесуэле состоятся, когда страна будет к ним готова, не называя конкретной даты.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 11:28
    Не супердержавЫ, а супердержавА.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      0
      Сегодня, 11:41
      Цитата: knn54
      Не супердержавЫ, а супердержавА.

      А после позора в заливе она точно «супер»? request
      У меня есть такая шапка tongue как у президента Лулы!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 12:06
        А после позора в заливе она точно «супер»?

        Ну в Латинской Америке - всё ещё да, творят что хотят. Там привыкли в рот американцам смотреть, а армия Бразилии - просто смех
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:32
    А зачем? А если Супердержаве хочется есть?! А условные жиреющие страны среднего калибра(разбогатевшие) начинают через губу разговаривать? Или притаскивать твоих врагов тебе под бок?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:33
    Ассамблея ООН будет "зажигатльной".Украина - Россия ," нас " не касается .Израиль - Иран - хуситы да ну ,нас не касается .Но тут влез Трамп коснулось всех .Ох и истерик наслушаемся и казуистических предложений .Но будут и здравые мысли вслух .
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 11:41
    Я понимаю, что Венесуэла от Москвы далеко. И, если бы президент Бразилии жил в Москве, то я просто сказал бы, что говорит он всё верно и правильно.
    Но от Бразилии Венесуэла "за соседним лесочком", и поэтому я скажу: "Ну, слава богу... Дошло... Привет от Эстонии..."

    Отдельный вопрос в том, что смотрятся его слова в сегодняшнем мире так, как смотрелись бы слова Л.Толстого о непротивлении злу в криминальной хронике по телевизору.
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 11:44
    он прав. только наша планета никогда не будет жить без войн. всегда сильный будет жрать слабого. пока на планете на образуется одно единое правительство
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 12:08
    Когда у одной супердержавы долг больше 40 трлн.долларов, у нее есть сотни военных баз по всей планете, годовой бюджет на войну больше триллиона долларов и от неё смердит трупным ядом, то призывать её к миру пустая трата времени.