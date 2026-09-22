Роскосмос продлит эксплуатацию МКС ещё на два года

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Роскосмос продлит эксплуатацию МКС ещё на два года

Россия продлит эксплуатацию международной космической станции ещё на два года, такое решение принято по просьбе США, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Работу МКС принято продлить до 2030 года, к «Роскосмосу» обратились американцы из NASA, у которых возникли некоторые проблемы. Россия пошла навстречу, поскольку станция состоит из двух сегментов. В то же время продление эксплуатации МКС никак не повлияет на планы «Роскосмоса» по созданию российской орбитальной станции.



К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу МКС.

Как подчеркнул Баканов, продление работы МКС позволит продолжить важные научные исследования, а сроки создания новой орбитальной станции сдвигаться не будут, эти процессы будут идти параллельно.

Ранее планировалось, что Россия завершит работу на МКС к 2028 году, после чего сосредоточится на вводе в эксплуатацию уже российской орбитальной станции.
16 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 11:45
    У кого сейчас развитие космонавтики/тайконавтики идёт полным ходом, причём типа курьерского...
    Посмотреть по сторонам и что мы видим?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 11:52
      Цитата: rocket757
      У кого сейчас развитие космонавтики/тайконавтики идёт полным ходом, причём типа курьерского...
      Посмотреть по сторонам и что мы видим?

      Мы видим, что кто-то в 1989-м понял про свободу и демократию в западном толковании гораздо больше, чем мы в 1991-м...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:00
        Тоже верно...
        Увы, когда верх ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ и СМОГЛИ... а низы ни фига не понимали, да и понять пытались далеко не все... вот такое и происходит...
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:52
      -после чего сосредоточится...
      К следующим выборам.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:03
        Выборы, это... результат процессов происходящих в стране...
        Поскольку процессы идут по накатаной , ничего и никак не меняется, выборы, следующие, будут тааими же, как предыдущие...
        Кстати, само меняется никогда не будет...
    3. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 12:43
      Видим, что кто-то и в 2026 году не может самостоятельно построить орбитальную станцию...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:54
    Решение обоюдно выгодно и США и России .А то в космосе постоянно будут только тейконавты.Мы кстати что то мутим по космосу с КНР,но это к специалистам кто в теме ,в прямом контакте с КНР.До сми не всё доходит.
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 11:55
    Чем быстрей затопят МКС тем быстрей будет российская орбитальная станция. Как говорится Буцефал двоих не потянет.
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +3
      Сегодня, 11:58
      Буцефал двоих потянет, Боливар - нет
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +1
        Сегодня, 12:01
        Спасибо, конечно Боливар из О" Генри.
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 11:58
    .Ранее планировалось, что Россия завершит работу на МКС к 2028 году, после чего сосредоточится на вводе в эксплуатацию уже российской орбитальной станции.

    Ну, исходя из сегодняшней ситуации, это к лучшему. Во первых нас попросили, (учёные, как правило, друг друга понимают лучше чем политики) во вторых можно спокойно "допилить" свою станцию.
  5. Lako Звание
    Lako
    -1
    Сегодня, 12:05
    А вообще, у Роскосмоса, хоть в проекте, есть космические модули, новой российской станции? Или над этим начнут думать когда эту затопят? Как бы не вышло, как с авианесущим крейсером.
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 12:48
      Российская орбитальная станция будет создаваться на основе модулей, изначально предназначавшихся для МКС: «НЭМ», «МЛМ» и «УМ» (последние два — аналоги запущенных в 2021 году модулей МКС).
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:10
    Кстати ,случайно узнал в Максе ,сегодня у Маска Шоу ,Старшип будет пытаться впервые выйти на орбиту земли .Высота 275 км .
    1. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: tralflot1832
      Кстати ,случайно узнал в Максе ,сегодня у Маска Шоу ,Старшип будет пытаться впервые выйти на орбиту земли .Высота 275 км .

      Ситуация пока непонятная.
      По состоянию на сейчас FAA ещё не выдала окончательную лицензию на Flight 14. SpaceX назначила запуск на 22 сентября, но во всех официальных анонсах стоит формулировка "pending final FAA approval" - "при условии окончательного одобрения FAA".
      Но есть свежая новость: сегодня утром запуск уже перенесли. SpaceX больше не целится в 22 сентября - теперь ориентир 28 сентября. Причину компания публично не объяснила.
      Надо ждать.
  7. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 13:01
    Ну так и продлили бы за счет 1досов ,они хохлам все для войны с нами ,а жирафы их в ж целовать не устают ...