Роскосмос продлит эксплуатацию МКС ещё на два года

К нам обратились наши американские коллеги, поскольку сегодня Международная космическая станция состоит из двух сегментов, российского и американского, продлить ее эксплуатацию с 2028 до 2030 года. Мы пошли навстречу и еще на два года продлим работу МКС.

Россия продлит эксплуатацию международной космической станции ещё на два года, такое решение принято по просьбе США, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Работу МКС принято продлить до 2030 года, к «Роскосмосу» обратились американцы из NASA, у которых возникли некоторые проблемы. Россия пошла навстречу, поскольку станция состоит из двух сегментов. В то же время продление эксплуатации МКС никак не повлияет на планы «Роскосмоса» по созданию российской орбитальной станции.Как подчеркнул Баканов, продление работы МКС позволит продолжить важные научные исследования, а сроки создания новой орбитальной станции сдвигаться не будут, эти процессы будут идти параллельно.Ранее планировалось, что Россия завершит работу на МКС к 2028 году, после чего сосредоточится на вводе в эксплуатацию уже российской орбитальной станции.