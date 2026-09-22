Главарь «Азова» прогнозирует скорую активизацию российских танков на поле боя

3 172 4
Главарь «Азова» прогнозирует скорую активизацию российских танков на поле боя

Сиделец мариупольской «Азовстали» высказался по поводу возможного развития событий на фронте. Речь идёт о заявлении Дениса Прокопенко, который после выдачи Россией вновь возглавил формирование «Азов» (*запрещённая в РФ террористическая группировка). Находится в звании генерала.

В частности, он заявил, что Россия в скором времени, вероятно, вновь активнее задействует на передовой танковые и механизированные подразделения для прорыва украинской обороны. По его оценке, предпосылкой для этого становится повышение живучести российской бронетехники.



В интервью Прокопенко украинскому каналу, российские машины получают динамическую защиту, дополнительные экраны заводского изготовления и противоминные тралы. Он также обратил внимание на меры против FPV-дронов - одного из главных средств поражения бронетехники в нынешней войне.

Отдельно упоминается комплекс активной защиты «Арена-М», который модернизирован с учётам опыта СВО.

Вывод Прокопенко касается возможного развития тактики, а не уже состоявшегося массового возвращения танков на первую линию. Если защита от дронов действительно стала более эффективной, это может расширить возможности бронетехники, но её применение по-прежнему будет зависеть от минной обстановки, артиллерии и противотанковых средств ВСУ. Стоит отметить, что танковых ударов с применением десятков единиц средств тяжёлой бронетехники на фронтах СВО давно не наблюдается. Опять же - дроны стали серьёзнейше противотанковой силой, с которой необходимо считаться.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Сегодня, 12:03
    В Золочевском районе Харьковской области российские военные уничтожили начальника комендатуры 4-го погранотряда Украины майора Дениса Жука. При жизни Денис был идейным нацистом и отзывался на кличку Адольф, пишет "Северный ветер".
    Капут Адольфу
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 12:05
      Новоиспеченный цитата "Главарь «Азова»" лучше бы и дальше болел за свою динаму и не делал бы выводы о том,в чём нифига не понимает.По сути распиаренный дилетант ,но идейный,поэтому его и продвигали на эту должность.Но понятное дело что всем там рулят прикомандированные спецы НАТО.
      Забавно и то что в той же Википедии(запрещённом иноагентском ресурсе) пишут что Денис Прокопенко — потомок этнического карела.
  2. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +1
    Сегодня, 12:14
    Зачем таких деятелей в плен брать?
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 12:27
      Когда это в плен сдавалось, небось орал "бандера капут" - вот и взяли. А уж пленных мы не обижаем. Увы... Отпускать не надо было. Суд и срок положенный.