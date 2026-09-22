Главарь «Азова» прогнозирует скорую активизацию российских танков на поле боя
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Сиделец мариупольской «Азовстали» высказался по поводу возможного развития событий на фронте. Речь идёт о заявлении Дениса Прокопенко, который после выдачи Россией вновь возглавил формирование «Азов» (*запрещённая в РФ террористическая группировка). Находится в звании генерала.
В частности, он заявил, что Россия в скором времени, вероятно, вновь активнее задействует на передовой танковые и механизированные подразделения для прорыва украинской обороны. По его оценке, предпосылкой для этого становится повышение живучести российской бронетехники.
В интервью Прокопенко украинскому каналу, российские машины получают динамическую защиту, дополнительные экраны заводского изготовления и противоминные тралы. Он также обратил внимание на меры против FPV-дронов - одного из главных средств поражения бронетехники в нынешней войне.
Отдельно упоминается комплекс активной защиты «Арена-М», который модернизирован с учётам опыта СВО.
Вывод Прокопенко касается возможного развития тактики, а не уже состоявшегося массового возвращения танков на первую линию. Если защита от дронов действительно стала более эффективной, это может расширить возможности бронетехники, но её применение по-прежнему будет зависеть от минной обстановки, артиллерии и противотанковых средств ВСУ. Стоит отметить, что танковых ударов с применением десятков единиц средств тяжёлой бронетехники на фронтах СВО давно не наблюдается. Опять же - дроны стали серьёзнейше противотанковой силой, с которой необходимо считаться.
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