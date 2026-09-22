Дефицит локомотивов растёт: на Украине задержки поездов достигают 11 часов

1 942 21
Дефицит локомотивов растёт: на Украине задержки поездов достигают 11 часов

«Укрзализныця» фиксирует масштабные задержки поездов по всей Украине. Из-за постоянных воздушных тревог и растущего дефицита подвижного состава поезда опаздывают по всей Украине. Наибольшие задержки фиксируются на маршрутах Днепропетровск — Ужгород и Запорожье — Перемышль. Отдельные составы отстают от графика на 10-11 часов.

По данным «Укрзализныци», только за период с начала текущего года атакам подверглись более 1700 объектов железнодорожной инфраструктуры. При этом около 80% ударов по локомотивам нанесены в течение последних двух месяцев. Чем сильнее повреждается пропускная способность сети, тем дороже становится перевозка каждой тонны товара и тем сложнее оставшимся украинским предприятиям сохранять возможность экспортировать свою продукцию. По мере роста интенсивности ударов по транспортной инфраструктуре на Украине нарастает логистический и экономический кризис: экспорт теряет пропускную способность, импорт дорожает, а налоговая база сжимается.



Украинский министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник рассказал, что за время с начала СВО Украина уже лишилась 533 локомотивов «Укрзализныци» и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. В попытке хотя бы частично нивелировать острую нехватку подвижного состава, во время недавней встречи так называемой «Карпатской восьмерки» было решено создать еще один международный формат в дополнение к «коалиции желающих» и «коалиции возможностей» — «железнодорожную коалицию». Предполагается, что основной задачей очередной «коалиции» станет поддержка «Укрзализныци», а ключевым направлением работы — модернизация украинского парка локомотивов.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 12:07
    Десоветизация и Люстрация - путь к гужевым повозкам скорее. 404е и паравозов не делали. СКоро на железных дорогах 404 мы увидим грузовой транспорт ставший на рельсы -вангую!
    Картинки из фильмов про апокалипсис близятся.
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +4
      Сегодня, 12:16
      У них на быках хорошо получается, чисто рагульский транспорт
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Zaurbek
      СКоро на железных дорогах 404 мы увидим грузовой транспорт ставший на рельсы -вангую!

      «Железнодорожная коалиция» сбросится и закупит для Украины пару тысяч быков, которых впрягут в составы, вместо локомотивов.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +4
        Сегодня, 12:17
        Они уже и КРАЗ не смогут поставить на рельсы. Нету КраЗа!
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +4
          Сегодня, 12:21
          Цитата: Zaurbek
          Нету КраЗа!

          Чем больше "нету", тем лучше для нас.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Zaurbek
      Картинки из фильмов про апокалипсис близятся.

      Всегда нравился этот момент из мультфильма. Шла-шла - а шпалы внезапно закончились...
      Хороший мультик заиграл новыми красками, похоже на сегодняшнюю Украину - ехала-ехала в светлое европейское будущее, а рельсы заканчиваются...

      Вопрос чисто теоретический - а сколько нужно лошадей, чтобы привезти топлива на два часа работы "Абрамса"?
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +2
        Сегодня, 12:18
        Ну, танковых колонны мы не наблюдаем...И современные Фуры, по 30тн возят.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:22
        Цитата: Zoldat_A
        ехала-ехала в светлое европейское будущее, а рельсы заканчиваются..

        ... а впереди телега и пара запряжённых быков.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:38
        Цитата: Zoldat_A
        а сколько нужно лошадей, чтобы привезти топлива на два часа работы "Абрамса"?

        При тяжёлых боевых условиях, "Дракула" жрёт за час 200-300 литров, по максиму на 2 часа 600 литров, или три бочки влезают на телегу и двух быков достаточно ( скорость бычьей упряжки 3 км. в час)
    4. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Zaurbek
      путь к гужевым повозкам скорее.
    5. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 12:19
      Хорошо бы выбивать локомотивы прямо в депо, как говорится 2 в 1.... Временной график регламента обслуживания локомотива расписан в любом учебнике. Лови их на входе, выходе из депо и да будет селюкам кирдык вместе с депо.... negative
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 12:21
        Да при любом из раскладов убывает по 2 локомотива в день. В среднем. Думаю, что 404е не держат локомотивы в Депо.
        1. майор Юрик Звание
          майор Юрик
          0
          Сегодня, 12:31
          Zaurbek hi депо осуществляет все виды заправки локомотива, топливо, масла, гидравлика, песок и проч. Плюс техосмотр локомотива, колесных пар, системы пневмоторможения. На всё про всё не менее 2-3 часов по-минимуму. Вот тут и... yes
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 12:52
        Цитата: майор Юрик
        Хорошо бы выбивать локомотивы прямо в депо, как говорится 2 в 1.... Временной график регламента обслуживания локомотива расписан в любом учебнике. Лови их на входе, выходе из депо и да будет селюкам кирдык вместе с депо.... negative

        Если уничтожать локомотив на путях, то гибнет и экипаж, так что тут двойная выгода.
  2. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 12:21
    ЕС будет сбрасывать Украине изношенные локомотивы - доживать остатки. Недорого, ненадолго и не жалко. Обновление своего парка. Плясуны же будут иметь подвижку на уровне Индии или Бангладеш - и радоваться wassat
    1. Dima68 Звание
      Dima68
      +2
      Сегодня, 12:35
      В ЕС другая колея, они могут "сбрасывать Украине изношенные локомотивы" из Прибалтики, но там их немного. Или купить в Казахстане и попытаться доставить на Украину.
      1. Glagol1 Звание
        Glagol1
        0
        Сегодня, 12:51
        Вы правы, колея меньше. Остаются прибалты и финны - но это копейки.
    2. Дмитрий356 Звание
      Дмитрий356
      0
      Сегодня, 12:48
      А с колеей проблем не будет? Она в СССР и Европе разной ширины.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:22
    11 часов - слишком быстро, должно быть 11 дней
  4. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 12:31
    Паралич сельского хозяйства и угроза голода: нехватка дизельного топлива и бензина привела к остановке сельскохозяйственного транспорта, техники и ирригационных систем. Урожай (например, манго и рис) буквально гниет на полях, поскольку его невозможно доставить в города. Независимые исследования показывают, что уровень бедности на Кубе резко вырос: с 45% в середине 2025 года до 66%. Правительство было вынуждено радикально сократить систему нормированного распределения и отказаться от принципа всеобщности: теперь она доступна лишь наиболее уязвимым группам населения.
    Украина эпохи турбокапитализма неспособна производить локомотивы, тогда как социалистическая Куба лишь сейчас оказалась на грани краха под гнетом убийственных санкций американских террористов, которые с присущим им коварством винят в кубинском кризисе социализм.
    1. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      0
      Сегодня, 12:35
      Итак, что произошло бы, если бы к Украине с её турбокапитализмом применили блокаду, подобную той, что была введена против Кубы?
      А ведь трубопроводы, построенные в советское время, до сих пор функционируют и транспортируют сырьё.