Путина не будет на саммите G20 во Флориде, но туда желает попасть Зеленский

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Путина не будет на саммите G20 во Флориде, но туда желает попасть Зеленский

Путина не будет на саммите G20 в декабре, российский президент не собирается ехать во Флориду, куда его пригласил Трамп. Об этом сообщает Bloomberg.

Американское агентство со ссылкой на некие источники, «близкие к Кремлю», утверждает, что российский лидер не планирует поездку во Флориду в декабре на саммит G20, так что встречи Путина и Трампа там не будет. Зато во Флориду рвётся Зеленский, который очень любит находиться рядом с мировыми лидерами, там он чувствует себя якобы причастным к происходящему.



Путин, в свою очередь, посетит саммит АТЭС в Китае под председательством президента Си Цзиньпина в ноябре, а вот туда может приехать Трамп, и там может состояться встреча американского и российского президентов. Но всё будет зависеть от промежуточных выборов в США.

По версии Bloomberg, Россия до конца года не ожидает никакого прогресса в ситуации с переговорами по Украине, несмотря на попытки Трампа остановить удары. Да и Уиткофф с Кушнером приезжали в Москву за энергетическим перемирием, которое нужно Украине и США, и вообще не нужно России. Так что Россия предпочитает воевать дальше.

Путин по-прежнему полон решимости установить контроль над всей Донецкой областью и считает, что российская армия сможет достичь этой цели в течение ближайших шести месяцев.
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:13
    Я подозреваю что после выступления Лаврова на асаблее ООН зеле ни куда не надо будет стремится.,кроме как в Куев.У G20 своих проблем хватает Ни чёсе ,Россия увеличила экспорт дизтоплива в Среднюю Азииюи Монголию .Какое горе для зели ,туз у него краплёный .
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:50
      tralflot1832
      Сегодня, 12:13

      hi С какого буя порядочные лидеры суверенных и независимых стран должны ездить для встреч с шулерами и лжецами из банды не джентльменов после объявления адских санкций?
      Вплоть до отмены санкций встречи международных представителей проводить на уровне членов правительственных комиссий по сотрудничеству.
      С вопросом реформирования ООН подобрать передислокацию штаба ООН, к пример, в Африку для более эффективной работы без дискриминации делегаций стран.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 12:56
        подобрать передислокацию штаба ООН

        В Телеграмм, самое удобное место
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 12:13
    А вот зачем ему туда ехать? смотреть на макрошу или доню?
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 12:17
    Ну, "пианисту" Зеле не важно куда, лишь бы покормили и на карманные расходы было у кого выпрашивать. Мусор- одно слово.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:20
    С каких пор Блюмберг начал говорить правду :Россия не ожидает ни какого прогресса. Что случилось ?
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 12:35
    Зато во Флориду рвётся Зеленский, который очень любит…
    …бренчать на рояле.