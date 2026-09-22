СВР: в Брюсселе придумали новый способ изъять замороженные активы России

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СВР: в Брюсселе придумали новый способ изъять замороженные активы России


Служба внешней разведки России заявила: в Брюсселе по-прежнему вынашивают идеи, как отобрать замороженные деньги Банка России. Как утверждает СВР, на уровне экспертов обсуждают создание некой новой надгосударственной структуры, куда можно было бы «спрятать» российские активы – то есть вывести их из депозитария Euroclear, который находится под бельгийской юрисдикцией.



Ведомство полагает, что европейские бюрократы торопятся. Причина страха проста: если не отнять российские активы, оплачивать проворовавшийся киевский режим бесконечно уже не получится. В СВР уверены, что руководство ЕС хочет провернуть махинацию с хищением активов РФ до того, как в 2027 году в ряде европейских стран пройдут выборы.

Со временем возможность забрать российские деньги может пропасть. Всё зависит от того, кто придёт к власти после выборов: если это будут правительства с более прохладным отношением к Киеву и без желания раздувать большую войну в Европе, окно возможностей для кражи закроется. СВР особо выделяет в этом плане предстоящие выборы президента Франции, а также голосование в парламенты Испании, Греции и Польши.

В ведомстве отметили, что правящей верхушке ЕС следовало бы понять: попытки украсть деньги, принадлежащие России, подорвут доверие к общеевропейским институтам.

Для государств глобального Юга европейская юрисдикция в случае кражи российских денег перестанет быть надёжным убежищем. А сама Европа не удержит свою финансовую систему в равновесии, если лишится опоры на крупных зарубежных держателей европейских бумаг – Китай, Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Сингапур. В ведомстве подытожили: вора так или иначе накажут.
7 комментариев
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  1. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:43
    Российские активы в Европе это долги европейских стран России, оформленные в Брюсселе, что бы их изьять их нужно из бюджетов этих стран вынуть, - а кому это надо.
  2. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 12:51
    СВР бы озаботиться вопросом ликвидации инициаторов подобных инициатив и лично Усрули фон дер Дрянь. Пусть деньги потерянны, но такая акция отбила бы охоту на будущее у других. sad
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:56
    Гейробюрократия... вот уж у кого полная лафа...
    Ни перед кем, ни за что не отвечают, зато всем указывают... ах да, им за это ещё и платят!
  4. GrandDao Звание
    GrandDao
    0
    Сегодня, 12:58
    В общем европейцы = воры. Доказано публично.
  5. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 13:00
    В ведомстве подытожили: вора так или иначе накажут.

    Как? Очередная красная линия
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:01
    СВР занимается какой-то непрофильной ерундой, активами должен заниматься ЦБ, СК, четвертая служба ФСБ.
  7. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:02
    Необходимо исходить из того, что замороченные активы России вряд ли вернут, о чём свидетельствуют кражи не джентльменами у других суверенных стран.
    По иску ЦБ к депозитарию Euroclear в сумме 18,2 трильярдов деревянных, сопоставимых 200 лярдов эвриков Международный арбитражный суд в Москве вынес решение в пользу истца.
    По данным экспертов на территории РФ находятся активы гейропейских стран много выше этой суммы, пришло время действий.