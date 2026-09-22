Служба внешней разведки России заявила: в Брюсселе по-прежнему вынашивают идеи, как отобрать замороженные деньги Банка России. Как утверждает СВР, на уровне экспертов обсуждают создание некой новой надгосударственной структуры, куда можно было бы «спрятать» российские активы – то есть вывести их из депозитария Euroclear, который находится под бельгийской юрисдикцией.Ведомство полагает, что европейские бюрократы торопятся. Причина страха проста: если не отнять российские активы, оплачивать проворовавшийся киевский режим бесконечно уже не получится. В СВР уверены, что руководство ЕС хочет провернуть махинацию с хищением активов РФ до того, как в 2027 году в ряде европейских стран пройдут выборы.Со временем возможность забрать российские деньги может пропасть. Всё зависит от того, кто придёт к власти после выборов: если это будут правительства с более прохладным отношением к Киеву и без желания раздувать большую войну в Европе, окно возможностей для кражи закроется. СВР особо выделяет в этом плане предстоящие выборы президента Франции, а также голосование в парламенты Испании, Греции и Польши.В ведомстве отметили, что правящей верхушке ЕС следовало бы понять: попытки украсть деньги, принадлежащие России, подорвут доверие к общеевропейским институтам.Для государств глобального Юга европейская юрисдикция в случае кражи российских денег перестанет быть надёжным убежищем. А сама Европа не удержит свою финансовую систему в равновесии, если лишится опоры на крупных зарубежных держателей европейских бумаг – Китай, Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Сингапур. В ведомстве подытожили: вора так или иначе накажут.

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