Макрон объявил об усилении ПВО Украины в преддверии зимы и ударов России
79311
Франция усилит противовоздушную оборону Украины в преддверии зимы. С таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.
Прибывший на Генассамблею в Нью-Йорк Макрон провёл встречу с Зеленским, обсудив российские удары по украинской энергетике. Как подчеркнул француз, это было главной темой обсуждения. Французский президент пообещал поддержку Киеву и усиление украинской ПВО в преддверии зимы. Также он пообещал помощь и от других членов G7.
Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины угрожают лишить миллионы семей отопления и электроэнергии. Франция будет рядом с Украиной этой зимой, а страны G7 в сфере энергетики также будут мобилизованы на её поддержку.
В рамках помощи Франция поставит Украине радары и ракеты-перехватчики. Контракт уже подписан.
Стоит отметить, что ничего нового Макрон не сказал, а его заявление было сделано на рублику. Всё дело в том, что контракт на радары и системы ПВО был подписан ещё в августе. Согласно ему, осенью Киев получит несколько радаров и одну систему ПВО SAMP/T, и, возможно, потом ещё одну. Тут тоже всё упирается в производство зенитных ракет Aster 30, их у французов мало.
Ранее Макрон заявил, что обсудил с Трампом усиление поддержки Украины на фоне российских ударов по энергетике.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация