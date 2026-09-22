Макрон объявил об усилении ПВО Украины в преддверии зимы и ударов России

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Макрон объявил об усилении ПВО Украины в преддверии зимы и ударов России

Франция усилит противовоздушную оборону Украины в преддверии зимы. С таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Прибывший на Генассамблею в Нью-Йорк Макрон провёл встречу с Зеленским, обсудив российские удары по украинской энергетике. Как подчеркнул француз, это было главной темой обсуждения. Французский президент пообещал поддержку Киеву и усиление украинской ПВО в преддверии зимы. Также он пообещал помощь и от других членов G7.



Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины угрожают лишить миллионы семей отопления и электроэнергии. Франция будет рядом с Украиной этой зимой, а страны G7 в сфере энергетики также будут мобилизованы на её поддержку.

В рамках помощи Франция поставит Украине радары и ракеты-перехватчики. Контракт уже подписан.

Стоит отметить, что ничего нового Макрон не сказал, а его заявление было сделано на рублику. Всё дело в том, что контракт на радары и системы ПВО был подписан ещё в августе. Согласно ему, осенью Киев получит несколько радаров и одну систему ПВО SAMP/T, и, возможно, потом ещё одну. Тут тоже всё упирается в производство зенитных ракет Aster 30, их у французов мало.

Ранее Макрон заявил, что обсудил с Трампом усиление поддержки Украины на фоне российских ударов по энергетике.
11 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 12:33
    Франция будет рядом с Украиной этой зимой

    Ну, дай Бог. Голыми задницами друг к другу, так теплее.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:35
      ..а если ещё и потрутся друг о друга - совсем согреются... lol
      1. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        +1
        Сегодня, 12:37
        Голландский штурвал предлагаете им освоить?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:38
          так оне сами кого хочешь этому "мореходству" обучат. yes
          "грамотные" поди. wassat
          1. Dead Мороз Звание
            Dead Мороз
            +1
            Сегодня, 12:39
            Согласен. Те ещё затейники-распутники.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 12:41
              ага, "рулевые" со стажем. wassat
      2. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Сегодня, 12:46
        Дмитрий, моё почтение. Это как в старом анекдоте про волков и зайца: волки зимой, чтобы не отморозить себе причиндалы решили друг другу присунуть. На поляну выскочил заяц и заорал дескать голуби. Волки естественно догоним, порвём. Но догнать не могут. И тут вожак говорит: надо бежать в ногу, а то точно не догоним.
  2. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    +2
    Сегодня, 12:34
    Геронтофил, гомосексуалист и свистун, три в одном и это презерватив Франции. Поистаскалась родина д'Артаньяна.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 12:37
    Согласно ему, осенью Киев получит несколько радаров и одну систему ПВО SAMP/T, и, возможно, потом ещё одну

    А поточнее об объёмах и составе поставок средств ПВО можно раскрыть тему. hi
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 12:40
      И адреса в студию, было бы нелишним знать явки. Пароли не к чему, ракеты читать не умеют.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:50
    Объективно... спонсорская помощ со стороны становится все скуднее...