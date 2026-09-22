Эр-Рияд рассчитывает в ближайшее время восстановить морские поставки нефти

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Эр-Рияд рассчитывает в ближайшее время восстановить морские поставки нефти

По информации западной прессы, саудовская нефтяная компания Saudi Aramco рассчитывает уже в ближайшее время частично восстановить поставки нефти в Азию через Красное море.

В частности, как сообщает Bloomberg, Saudi Aramco неформально уведомила несколько азиатских нефтеперерабатывающих компаний о возможности в скором времени получать нефть из порта Янбу на Красном море.​ Ранее этот порт подвергся атакам йеменских повстанцев-хуситов. Кроме того, Saudi Aramco уведомила два НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре из-за ударов хуситов по трубопроводу.



В то же время, по словам главы евродипломатии Каи Каллас, военно-морской миссии Евросоюза Aspides, обеспечивающей защиту судоходства в Красном море, требуется более 10 военных кораблей. По ее словам, миссии необходимы дополнительные военно-морские и авиационные силы, чтобы противостоять возросшему уровню угроз в регионе. В настоящее время в составе миссии находятся 6 кораблей. По некоторым данным, Брюссель уже направил письменный запрос государствам-членам Евросоюза с просьбой выделить дополнительно военно-морские и военно-воздушные средства. Помимо обеспечения беспрепятственного судоходства в Красном море, в ЕС также рассчитывают задействовать миссию Aspides для разминирования Ормузского пролива.
1 комментарий
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:54
    Вопрос, так оно будет/получится или нет... пока нет ответа... будем посмотреть, а потом выводы делать.... все потом.