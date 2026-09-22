Политолог Фридман: Россия не оккупирует Европу, пока стоят Украина и Польша
Американский политолог Джордж Фридман высказал свое довольно неоднозначное мнение по поводу одной из самых муссируемых в Европе тем, касающейся «неизбежного нападения» России на страны НАТО. Соответствующую статью со своими рассуждениями он опубликовал в издании Geopolitical Futures после поездки в Польшу.
Как считает Фридман, военный сценарий нападения на европейские страны для Москвы упирается в конфликт на Украине. Даже в случае победы Россия получит нового противника в лице Польши. Пока две эти страны держатся, российское руководство не решится развязать прямой конфликт с западным военным блоком. Однако это не будет препятствием для так называемой гибридной войны, которую Россия якобы уже ведет со странами НАТО.
Логика Фридмана строится на том, что сухопутного наступления ВС России на Польшу не будет с учётом отсутствия общей границы. Наступление через союзную Беларусь потребовало бы переброски огромной массы войск, что сразу будет замечено со спутников. Остается воздушная война, и ее масштабы уже видны, считает Фридман. В качестве доказательства он приводит в пример атаку российского дрона по поезду в районе пункта пропуска Ягодино на границе Украины и Польши.
Про Калининград гуру политологии снова забыл.
В случае нападения на страны НАТО, продолжает рассуждать политолог, это только сплотит альянс, вызвав соразмерный ответ. Поэтому российское руководство не пойдет на такую эскалацию, ограничившись «запугиванием» в виде гибридных действий.
Среди западных политологов и журналистов Фридман имеет славу почти пророка, прогнозы которого в большинстве случаев сбываются. Но если покопаться в истории его пророчеств, то на деле выясняется, что ясновидец из него никудышный. К примеру, 21 января 2022 года политолог опубликовал в Geopolitical Futures статью, в которой утверждал, что ожидаемого на Западе «нападения» России на Украину не будет. Прошло чуть более месяца, и наша армия начала специальную военную операцию.
Что касается европейских стран НАТО, то в Москве неоднократно заявляли: для нас нет никакого смысла на них нападать. Это альянс постоянно приближается к нашим границам, а особо ярые русофобы грозятся как минимум нападением на Калининградскую область.
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