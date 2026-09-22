Политолог Фридман: Россия не оккупирует Европу, пока стоят Украина и Польша

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Политолог Фридман: Россия не оккупирует Европу, пока стоят Украина и Польша

Американский политолог Джордж Фридман высказал свое довольно неоднозначное мнение по поводу одной из самых муссируемых в Европе тем, касающейся «неизбежного нападения» России на страны НАТО. Соответствующую статью со своими рассуждениями он опубликовал в издании Geopolitical Futures после поездки в Польшу.

Как считает Фридман, военный сценарий нападения на европейские страны для Москвы упирается в конфликт на Украине. Даже в случае победы Россия получит нового противника в лице Польши. Пока две эти страны держатся, российское руководство не решится развязать прямой конфликт с западным военным блоком. Однако это не будет препятствием для так называемой гибридной войны, которую Россия якобы уже ведет со странами НАТО.



Логика Фридмана строится на том, что сухопутного наступления ВС России на Польшу не будет с учётом отсутствия общей границы. Наступление через союзную Беларусь потребовало бы переброски огромной массы войск, что сразу будет замечено со спутников. Остается воздушная война, и ее масштабы уже видны, считает Фридман. В качестве доказательства он приводит в пример атаку российского дрона по поезду в районе пункта пропуска Ягодино на границе Украины и Польши.

Про Калининград гуру политологии снова забыл.

В случае нападения на страны НАТО, продолжает рассуждать политолог, это только сплотит альянс, вызвав соразмерный ответ. Поэтому российское руководство не пойдет на такую эскалацию, ограничившись «запугиванием» в виде гибридных действий.

Среди западных политологов и журналистов Фридман имеет славу почти пророка, прогнозы которого в большинстве случаев сбываются. Но если покопаться в истории его пророчеств, то на деле выясняется, что ясновидец из него никудышный. К примеру, 21 января 2022 года политолог опубликовал в Geopolitical Futures статью, в которой утверждал, что ожидаемого на Западе «нападения» России на Украину не будет. Прошло чуть более месяца, и наша армия начала специальную военную операцию.

Что касается европейских стран НАТО, то в Москве неоднократно заявляли: для нас нет никакого смысла на них нападать. Это альянс постоянно приближается к нашим границам, а особо ярые русофобы грозятся как минимум нападением на Калининградскую область.
5 комментариев
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  1. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 12:52
    А зачем России оккупировать радиоактивную пустыню, а по другому оккупировать Европу ни как не получится.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 12:59
      Цитата: Andobor
      А зачем России оккупировать радиоактивную пустыню, а по другому оккупировать Европу ни как не получится.


      Там слишком много всяких зачем.На самом то деле это Европа хочет оккупировать Россию,но заявляя об угрозе со стороны России перекладывает тем самым на Россию ответственность за возможное начало конфликта.Им нужны ресурсы. Жабогадюкинг процветает в Европах.То Германию боятся те же Франция и Польша.То Польша боится Россию и Украину. Приведу мнение.Думаю оно имеет право на жизнь и близко к нынешним реалиям.

      Цитата: Сергей Митинский
      Зачем вообще Зеленский озвучил Туску потери Украины ?

      Причина может быть только одна, Зеленский слезно просит помощи обозначая ,что Украина держится на пределе своих возможностей .Помощи в первую очередь конечно же деньгами, раз противоракет не дают

      А зачем Туск публично обнародовал эти цифры ?

      Вот это еще интереснее

      Туск словно бы предупреждает ЕС какова цена возможной войны с Россией даже если применение тактического ЯО не состоится.

      ЕС демонстрируют бодрость духа ,но сами как паршивые псы трусят начинать что то серьёзное против РФ ,ведь войну которая начнётся по их предсказаниям должна начать РФ ,а сами они по их расчетам должны своими подлостями РФ спровоцировать

      В такой конфигурации опять же по их расчетам США выступит гарантом ядерного сдерживания России, а в противном случае могут ведь и не выступить

      На сегодняшний день озвученные Туском цифры, это нечто вроде попытки понизить градус воинственных речей польского гопника из МИДа Сикорского и дать понять остальным участникам сей драмы как можно без бряцания оружием поддержать Украину что бы она продолжала держаться

      А вообще отношения Польши и Украины зашли так далеко в своих противоречиях, что есть и вторая причина зачем Туск обнародовал эти цифры

      Эти цифры на самом деле очень даже положительно воспринимаются польской общественностью ,которая не без причины опасается не только Россию, но и Украину

      Украину опасается даже больше ,потому что Россию у них есть возможность не опасаться ,если умерят свои чрезмерно раздувшиеся аппетиты на Калининградскую область

      Всё в отношениях Украины и Польши еще впереди и ничего хорошего в этих отношениях не предвидится
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:06
      Американский политолог Джордж Фридман высказал

      Этим деятелям бесполезно что-либо разъяснять и доказывать. Таких как Фридман только могила исправит.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:52
    Очередной дурачек пророк...
    Наф нам та гейропа... актив то с душком, а у нас свое есть, лучше, свежее... soldier
  3. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 12:53
    в Москве неоднократно заявляли: для нас нет никакого смысла на них нападать.
    Да, смысла нет. Но эти "больные на голову" изо всех сил стремятся создать его...