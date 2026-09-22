Престолонаследие после Петра I: кто правил Россией с 1725 по 1762 годы
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Первый российский император Петр Великий провел огромное количество реформ, заложив новый фундамент государственности, который в модифицированном виде существует и поныне в нашей стране. Помимо прочего, 5 (16) февраля 1722 года тогда уже император Пётр I подписал «Устав о наследии престола». Этот документ отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривал назначение престолонаследника по воле монарха.
Однако никаких распоряжений относительно своего преемника Петр I не сделал до самой своей кончины. Есть версия, что такие документы были уничтожены ближайшим окружением императора. После смерти государя вдовствующая императрица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II.
После коронации он был обручен с дочерью светлейшего князя Меншикова Марией. Регентшами при малолетнем императоре были объявлены дочери Петра I Анна и Елизавета. Но положение о наследии престола оказалось коварным в будущем. Именно на почве указа 1722 года были основаны дворцовые перевороты, один за другим прошедшие в 18 веке. Неразбериха во власти империи продлилась до воцарения Екатерины II.
За период со смерти Петра I до воцарения Екатерины II на российском престоле сменилось шесть правителей, вместе с которыми на политической арене появлялись и исчезали их фавориты. Немногие из них после очередного дворцового переворота могли сохранить свое положение во власти. Зачастую решающую роль прихода к власти очередного самодержца играла созданная Петром Великим гвардия.
За каждым кандидатом на престол стояла группа влиятельных сановников со своими целями. Со смертью Петра I исчезла нить, которая связывала между собой его окружение. Правящая верхушка раскололась на множество, как бы сейчас сказали, партий, каждая из которых преследовала сугубо личные интересы. В этой ситуации претендент на престол зачастую становился выразителем меркантильных чаяний и стремлений небольшой группы сторонников, помогал им удовлетворять их личные интересы, а не решать государственные задачи.
Эпоха дворцовых переворотов стала важной страницей в истории России. При этом, несмотря на некоторую политическую нестабильность, не следует рассматривать ее как период упадка российского государства. Петр Первый заложил столь мощные основы страны, что их не могли разрушить политические дрязги и борьба за власть различных группировок.
Кто на деле правил огромной страной в период с 1725 (год смерти Петра Первого) по 1762, когда Екатерина II взошла на престол, к слову, тоже в результате дворцового переворота против своего мужа Петра III при решающей роли гвардейцев, рассказывается в видеолекции.
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