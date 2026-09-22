Лавров: генсек ООН откровенно путается даже в собственных показаниях по Буче

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Лавров: генсек ООН откровенно путается даже в собственных показаниях по Буче

Генсек ООН Антониу Гуттериш так и не дал нормального ответа на запрос российского МИДа о событиях в Буче и откровенно путается в своих показаниях. Об этом заявил Сергей Лавров на открытии международного форума «Диалог о фейках 4.0».

Россия неоднократно запрашивала у ООН данные по провокации в Буче, глава МИД России даже написал специальное письмо, в котором задал 12 конкретных вопросов. Но в ответ получил какую-то формальную отписку. Как подчеркнул Лавров, генсек НАТО «путается в показаниях». То у него информация по жертвам есть, но ей нельзя делиться, то её нет совсем, то родственники просили её не разглашать. Причём имена родственников тоже никому не известны.



Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, то утверждает, что такой информации нет. (...) И это поразительный факт.

Ранее российский МИД заявил о том, что ООН не потрудилось проверить представленную киевским режимом сфабрикованную информацию по Буче, сразу же заняв антироссийскую позицию. При этом никаких доказательств у ООН нет, отсюда и все эти отписки и попытки уйти от разговора.

Минобороны РФ ещё в апреле 2022 года назвала сфабрикованную Киевом с помощью британцев информацию по Буче фейком, заявив, что ни один местный житель при нахождении российских войск не пострадал. А на возведённый мемориал нанесены имена солдат ВСУ, Нацгвардии, СБУ и т. д., которых выдают за мирных жителей.
15 комментариев
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  1. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +10
    Сегодня, 13:14
    "Лавров: генсек ООН откровенно путается даже в собственных показаниях по Буче"

    Не путается , а откровенно лжет! Все надо называть своим именем.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Сегодня, 13:29
      А по моему лгать может только тот, кто имеет свой интерес и влияние. А этот просто читает текст по бумажке.
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 13:42
      "... то родственники просили её не разглашать. Причём имена родственников тоже никому не известны."
      ******************************************************
      Странные какие-то у украинецьЕВ бандеро-нациков "родственники"...

      Вот, например, когда т.н. "запад" вопил и верещал исключительно о некоем "негоциде" Башара в Сирии или "сербском" геноциде в Боснии, Сараево (или Косово...), пресловутые "родственники жертв" сами, чуть-ли не напролом, лезли отсвечивать фейсами пред объективами. И даже "выжившие жертвы" своих рож и имен не скрывали...

      А у украинецьЕВ, на тебе, - "застеснялись"...
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 13:45
        Ну, МИД России вполне мог бы поставить вопрос и по другому...

        Скажем, Пусть Генсек ООН, покажет хоть копию ТЕКСТА написанного ему обращения с помянутой "просьбой родственников". А данные самих "родственников" пусть "замажет тушью"...
        1. usr01 Звание
          usr01
          +1
          Сегодня, 13:52
          Цитата: ABC-schütze
          Пусть ... покажет хоть копию ТЕКСТА

          Вам какой текст распечатать на принтере? wink
          (без фамилий, дат и фактов событий) это ж не доказательсво будет... request
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 13:18
    Давно ясно, что им не нужны доказательства. Есть команда "фас" на Россию, вот и понеслось... Не мучайте уже грустного ослика гуттериша, он в стойле на кормлении последние месяцы... laughing
    1. eon eon Звание
      eon eon
      +1
      Сегодня, 13:46
      Нужно пользовать этого осла и в хвост и в гриву- такова его участь!
  3. Жнец Звание
    Жнец
    -2
    Сегодня, 13:19
    ООН не потрудилось проверить представленную киевским режимом сфабрикованную информацию по Буче, сразу же заняв антироссийскую позицию

    В таком случае может нафиг это ООН? Вышли же из враждебных пасе и ес, что нам оон даёт, окромя блокировок санкций против наших союзников?
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +4
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Жнец
      что нам оон даёт, окромя блокировок санкций против наших союзников?

      Трибуна. Многие наши и союзные медиаресурсы их цензура блокирует.
      1. Panin (michman) Звание
        Panin (michman)
        0
        Сегодня, 14:05
        Цитата: JcVai
        Цитата: Жнец
        что нам оон даёт, окромя блокировок санкций против наших союзников?

        Трибуна. Многие наши и союзные медиаресурсы их цензура блокирует.

        Право вето в совете безопасности
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 14:06
        Цитата: JcVai
        Цитата: Жнец
        что нам оон даёт, окромя блокировок санкций против наших союзников?

        Трибуна. Многие наши и союзные медиаресурсы их цензура блокирует.

        А то они у себя в странах показывают наши выступления, так же не показывают и гонят свою пропаганду.
  4. engy Звание
    engy
    0
    Сегодня, 13:26
    Ну, по хорошему, на суд за глумление над трупами они уже себе заработали. Люди и так пострадали, расстались с жизнью, так потом их трупы ещё и канатами тягали, раскладывая вдоль дороги. Ужас.
    1. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 13:40
      Вы до конца читали?
      Минобороны РФ ещё в апреле 2022 года назвала сфабрикованную Киевом с помощью британцев информацию по Буче фейком, заявив, что ни один местный житель при нахождении российских войск не пострадал. А на возведённый мемориал нанесены имена солдат ВСУ, Нацгвардии, СБУ и т. д., которых выдают за мирных жителей.
      1. engy Звание
        engy
        0
        Сегодня, 13:52
        Я не понял вашей претензии.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:42
    Полосатики контролируют ООН овскую бюрократию/чиновников... как и многие другие, международные организации...