Лавров: генсек ООН откровенно путается даже в собственных показаниях по Буче
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Генсек ООН Антониу Гуттериш так и не дал нормального ответа на запрос российского МИДа о событиях в Буче и откровенно путается в своих показаниях. Об этом заявил Сергей Лавров на открытии международного форума «Диалог о фейках 4.0».
Россия неоднократно запрашивала у ООН данные по провокации в Буче, глава МИД России даже написал специальное письмо, в котором задал 12 конкретных вопросов. Но в ответ получил какую-то формальную отписку. Как подчеркнул Лавров, генсек НАТО «путается в показаниях». То у него информация по жертвам есть, но ей нельзя делиться, то её нет совсем, то родственники просили её не разглашать. Причём имена родственников тоже никому не известны.
Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, то утверждает, что такой информации нет. (...) И это поразительный факт.
Ранее российский МИД заявил о том, что ООН не потрудилось проверить представленную киевским режимом сфабрикованную информацию по Буче, сразу же заняв антироссийскую позицию. При этом никаких доказательств у ООН нет, отсюда и все эти отписки и попытки уйти от разговора.
Минобороны РФ ещё в апреле 2022 года назвала сфабрикованную Киевом с помощью британцев информацию по Буче фейком, заявив, что ни один местный житель при нахождении российских войск не пострадал. А на возведённый мемориал нанесены имена солдат ВСУ, Нацгвардии, СБУ и т. д., которых выдают за мирных жителей.
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