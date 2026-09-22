Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях. То заявляет, что данные о жертвах, об их именах есть, но ими нельзя делиться, то утверждает, что такой информации нет. (...) И это поразительный факт.

Генсек ООН Антониу Гуттериш так и не дал нормального ответа на запрос российского МИДа о событиях в Буче и откровенно путается в своих показаниях. Об этом заявил Сергей Лавров на открытии международного форума «Диалог о фейках 4.0».Россия неоднократно запрашивала у ООН данные по провокации в Буче, глава МИД России даже написал специальное письмо, в котором задал 12 конкретных вопросов. Но в ответ получил какую-то формальную отписку. Как подчеркнул Лавров, генсек НАТО «путается в показаниях». То у него информация по жертвам есть, но ей нельзя делиться, то её нет совсем, то родственники просили её не разглашать. Причём имена родственников тоже никому не известны.Ранее российский МИД заявил о том, что ООН не потрудилось проверить представленную киевским режимом сфабрикованную информацию по Буче, сразу же заняв антироссийскую позицию. При этом никаких доказательств у ООН нет, отсюда и все эти отписки и попытки уйти от разговора.Минобороны РФ ещё в апреле 2022 года назвала сфабрикованную Киевом с помощью британцев информацию по Буче фейком, заявив, что ни один местный житель при нахождении российских войск не пострадал. А на возведённый мемориал нанесены имена солдат ВСУ, Нацгвардии, СБУ и т. д., которых выдают за мирных жителей.