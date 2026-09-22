Песков: России предложенное Зеленским перемирие не нужно, оно нам ничего не даст

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Песков: России предложенное Зеленским перемирие не нужно, оно нам ничего не даст

Очередное предложение Киева о перемирии продиктовано ухудшением ситуации как на поле боя, так и в экономике. Киевскому режиму срочно нужна передышка. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление Зеленского о готовности Украины к перемирию без каких-либо условий. По словам Пескова, это противоречит его же словам о запуске новой операции по «разгрому России». Киев желает получить передышку на фоне ухудшения ситуации, но России перемирие не нужно, оно нам ничего не даст, Москва выступает за «прочный мир навсегда».



Россия выступает за прочный мир навсегда, а не за временное перемирие, которое ничего не даст.

Как подчеркнул Песков, если Киеву нужен устойчивый мир, то там знают, что нужно для этого делать.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова ввести перемирие и остановить огонь по всей линии фронта без каких-либо предварительных условий, чтобы начать подготовку уже к переговорам о мирном урегулировании. А для этого всего лишь нужно, чтобы Россия тоже согласилась на перемирие. Предложение «нелегитимного» звучит красиво, особенно для Запада, выставляя его этаким «миротворцем». Но всё дело в том, что это предложение выгодно только Украине, поскольку позволяет решить сразу множество проблем, начиная от энергетики и запуска морских перевозок зерна, до восстановления армии. Тогда как России оно не даёт ничего. Так что перемирия не будет, переговоры можно вести и во время боёв.
17 комментариев
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 13:40
    Перемирие должно чего то стоить. Отдал ДНР - разговаривай пока не стрельнешь. Стрельнул, отдал ДНР все равно они хотят, как с ОБСЕ - мозги пудрить и жить не давать??
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:26
      Zaurbek
      Сегодня, 13:40
      Перемирие должно чего то стоить. Отдал ДНР - разговаривай пока не стрельнешь. Стрельнул, отдал ДНР все равно они хотят, как с ОБСЕ - мозги пудрить и жить не давать??

      hi Неужели для осознания Кремлём простой истины во вреде перемирий понадобилось более 4 лет СВО с перемириями по просьбе военного преступника и педофила из Фашингтона?
      Ложь и угрозы являются атрибутами наглосаксов на всём протяжении истории, поэтому противоядием от них должны быть сила и вера в успех и Победу наших ВС РФ в СВО-КТО!
      am angry
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 14:28
        ВВП у нас демократ. А наличие в РФ ЭхоМосквы вас не удивляло? С финансированием от Газпроммедиа?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 14:42
          Zaurbek
          Сегодня, 14:28

          hi Не отношу себя к поклонникам "Эха", как и другому наследию от либерастов с 90-х годов после развала СССР, некоторые из них до сих пор функционируют в РФ, как и новые хозяева Мах, ВК и др. наживаются, используя родственные связи и кумовство среди высшего эшелона чиновников.
          1. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            +1
            Сегодня, 14:50
            Сейчас можно закрыть любого. Значит это кому то нужно.
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              0
              Сегодня, 15:11
              Zaurbek
              Сегодня, 14:50
              Сейчас можно закрыть любого. Значит это кому то нужно.

              hi Вопрос блокирования - закрытия должен вестись грамотно с объяснением всей правды людям и обществу, но не так, как поступают Минцифры и Роспотребнадзор с позорными пояснениями при блокировании Телеги, YouTube, WhatsApp и других ресурсов.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 14:30
      Это хорошо, что на верху стали более конкретно выражаться и не покупаться на лживые обещания.
      Бескоит только то, что "наша бизнес-элита" и чиновничья кодла разнокалиберного разлива, имеющая активы как на Украине так и во враждебных России странах, периодически подаёт голос о скорейшем окончании СВО на любых условиях.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +1
        Сегодня, 14:32
        Их лишили активов там, часть уехала к активам, с 14 года и с 22го приходят люди и бизнесмены в новой реальности. Чвсть научилась делать на войне деньги.....

        Страна меняется. Но НВП в школах с 22 года так и не ввели, Фильмы робко появляются....Сидят враги еще, сидят.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 13:41
    оно нам ничего не даст
    это как то... не то, о чем нам надо думать, рассуждать в данный момент времени, в нашей ситуации...
    На этом ВСЕ... soldier
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 13:44
    Зеленский это "маленький гитлер", с ним невозможно договориться, он все равно будет нападать на нас, т.к. такова его сущность. Его можно только уничтожить, победить, разгромить его силы, заставить капитулировать
  4. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 13:44
    Навсегда это когда живое закапывают на 3м в глубину и сверху заливают бетоном. Вот тогда только навсегда.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 13:54
    — Будет ли перемирие? — Нет, будет борьба за мир, но такая, что камня на камне не останется!
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 14:02
    Как интересно - на всех укроканалах идёт очередное успешное принуждение России к миру, красивые картинки перемог публикуются, и вдруг опять Зеля захотел перемирия. Напрасные надежды, этот номер от "Квартала -95" не пройдёт.
  7. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 14:19
    Так что перемирия не будет, переговоры можно вести и во время боёв.

    Это не только точка зрения Кремля!
    Это чаяние всего народа России!
    Никакого перемирия!
    Только полная, и безоговорочная капитуляция!
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 14:29
      Посмотрите в реестр повесток - к вам пришла уже.
  8. Aлеkc Звание
    Aлеkc
    0
    Сегодня, 14:34
    У Зеленского всегда есть в запасе вариант с эмиссарами мира, по приезду которых будет прекращение огня. При желании, их можно гонять нон-стопом.
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 14:55
      Они бесполезны. У Западных стран не помелся подход к миру с РФ. Они понесли затараы большие и хотят окупить с прибылью.
      РФ не предлагают пока ничего путного. А Режим- РФ не хочет отдавать власть и ресурсы.