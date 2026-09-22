Россия выступает за прочный мир навсегда, а не за временное перемирие, которое ничего не даст.

Очередное предложение Киева о перемирии продиктовано ухудшением ситуации как на поле боя, так и в экономике. Киевскому режиму срочно нужна передышка. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал заявление Зеленского о готовности Украины к перемирию без каких-либо условий. По словам Пескова, это противоречит его же словам о запуске новой операции по «разгрому России». Киев желает получить передышку на фоне ухудшения ситуации, но России перемирие не нужно, оно нам ничего не даст, Москва выступает за «прочный мир навсегда».Как подчеркнул Песков, если Киеву нужен устойчивый мир, то там знают, что нужно для этого делать.Ранее Зеленский заявил, что Украина готова ввести перемирие и остановить огонь по всей линии фронта без каких-либо предварительных условий, чтобы начать подготовку уже к переговорам о мирном урегулировании. А для этого всего лишь нужно, чтобы Россия тоже согласилась на перемирие. Предложение «нелегитимного» звучит красиво, особенно для Запада, выставляя его этаким «миротворцем». Но всё дело в том, что это предложение выгодно только Украине, поскольку позволяет решить сразу множество проблем, начиная от энергетики и запуска морских перевозок зерна, до восстановления армии. Тогда как России оно не даёт ничего. Так что перемирия не будет, переговоры можно вести и во время боёв.