ВС РФ полностью уничтожили объект нефтегазового комплекса в Полтавской области

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ВС РФ полностью уничтожили объект нефтегазового комплекса в Полтавской области

Украинский «Нафтогаз» сообщает, что в результате ночных ударов баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области окончательно выведен из строя. В компании пожаловались, что восстановление объекта невозможно из-за критических разрушений.

Кроме того, минувшей ночью были поражены Кременчугский НПЗ и промышленные предприятия в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде. В то же время одна из крупнейших украинских логистических компаний Berger Cargo закрывает свои склады под Киевом. Компания сообщает, что в результате атак ВС РФ потеряла более 40 тысяч квадратных метров складских площадей. На фоне продолжающихся потерь Berger Cargo переносит часть логистической инфраструктуры в западные регионы Украины, где намеревается открыть новые складские площади.

Между тем премьер-министр Венгрии Мадьяр заявил, что Будапешт не допустит строительства у себя хранилища нефтепродуктов для Украины, анонсированного ранее Киевом. По словам Мадьяра, хранилище, строительство которого предусматривалось в рамках меморандума, подписанного компанией MOL с украинским «Нафтогазом», не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще.

Таким образом, Украина может уже ближайшей зимой остаться не только без электроэнергии и нефтепродуктов, но и без газа. Ситуацию усугубляет нарастающий энергетический кризис в Европе, вызванный обострением ближневосточного кризиса.
20 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 14:06
    Таким образом, Украина может уже ближайшей зимой остаться не только без электроэнергии и нефтепродуктов, но и без газа
    Поживем увидим,а то уже три прошлых зимы были подобные прогнозы.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Ропот 55
      Таким образом, Украина может уже ближайшей зимой остаться не только без электроэнергии и нефтепродуктов, но и без газа
      Поживем увидим,а то уже три прошлых зимы были подобные прогнозы.

      Не останутся они без энергии, т.к. украинская атомная отрасль вырабатывает примерно 50–55 миллиардов киловатт-часов в год, доля АЭС в общем производстве электроэнергии в Украине достигает до 60%.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 14:24
        Можно подстанции "отключить"
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: ARIONkrsk
        Не останутся они без энергии, т.к. украинская атомная отрасль вырабатывает примерно 50–55 миллиардов киловатт-часов в год, доля АЭС в общем производстве электроэнергии в Украине достигает до 60%.

        Если прилетит, наконец-то, по подстанциям 750 кВ, которые при этих АЭС, то с электроэнергетикой на Украине будет огромная проблема.
      3. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:40
        Не останутся они без энергии, т.к. украинская атомная отрасль вырабатывает примерно 50–55 миллиардов киловатт-часов в год, доля АЭС в общем производстве электроэнергии в Украине достигает до 60%.

        Вчера мною предлагалось именно эти три АЭС отключить от сети, сделать классический останов реакторов и воочию убедиться как большинство объектов промышленности и быта встанут на Украине, но предполагаю что наша власть не пойдёт на это из-за гуманистических принципов.

        Не знаю в чём заключается гуманизм вести войну пять лет, нести потери в экономике и живой силе, если принудить врага можно было раньше к капитуляции или худому миру. НАТО помнится с Югославией не церемонились и сразу начали бить по объектам жизнедеятельности, что возымело определённый эффект. Надо и нам учиться у врага. soldier
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:20
      -поражены Кременчугский НПЗ
      ТРИСТА какой то раз, в т.ч баллистикой. Из них. более 250 ударов дронами
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -1
        Сегодня, 14:31
        Цитата: knn54
        -поражены Кременчугский НПЗ

        Это такая забава - поражать (удивлять) Кременчугский НПЗ request
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 14:38
        Цитата: knn54
        поражены Кременчугский НПЗ
        ТРИСТА какой то раз

        Будут украинцы пытаться что-нибудь опять там оживить, то и в триста первый раз прилетит. Это же не торговый центр - территория огромная, под ноль выжечь всё, что там находится, можно только ТЯО.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 15:00
          Цитата: Монтесума
          Будут украинцы пытаться что-нибудь опять там оживить, то и в триста первый раз прилетит.

          Производства там нет, они его как логистический центр используют, там сотни ёмкостей, где можно нефтепродукты хранить, доставлять по железной дороге, в автоцистерны переливать.
      3. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        +1
        Сегодня, 14:44
        -поражены Кременчугский НПЗ
        ПисАли, что сам завод уже давно не работает. Но его площади можно использовать для хранения и перевалки нефтепродуктов. Там есть подъездные ж/д пути, есть ёмкости для хранения. Нефтепродукты могут доставлять до Кременчуга из Европы ж/д транспортом, а там уже перекачивать в бензовозы. Т. о. время от времени по заводу надо бить.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:35
      Ропот 55
      Сегодня, 14:06

      hi Если Кремль опять не пойдёт на поводу рыжего педофила и военного преступника из Фашингтона устройством перемирий и посиделками с сионистами зятькоффым-витькоффым, то вполне реально закрепить и развить накопительный эффект от всех многолетних атак на инфраструктуру.
      Кроме обрезания российского Причерноморья с Придунаем необходимо посадить на шпагат порядка 5 основных пропускных пунктов с поленьями, мадъярами, словаками.
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 14:11
    Украинский «Нафтогаз» сообщает, что в результате ночных ударов баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области окончательно выведен из строя.

    Какой-то серьёзный объект попал под удар, пяти баллистических ракет не пожалели. А вообще, Полтавская область является одним из основных газодобывающих регионов Украины - на её долю приходится порядка 40% газодобычи в стране, к тому же, там находятся десятки месторождений углеводородов.
    Фото от "Нафтогаза" прилагается.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:11
    Дональд Трамп на фоне наши ударов по Украине умаляет Зелю заключить энергетическое перемирие с Россией хотябы на 50 дней.Одностороннее- согласен ,мы бьём ,зеля нет .А тут ещё Канада уменьшила долю нефтяного экспорта в США с 95 % до 65%.Догадайтесь с одного раза куда пошли эти 30% .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:19
      Цитата: tralflot1832
      Догадайтесь с одного раза куда пошли эти 30% .

      В одну большую страну, где живут сплошь китайцы. smile

      Приветствую, Андрей! hi
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 14:24
    Пока не будет проявлена железная политическая воля, никакого топливного кризиса на Украине не будет. Все упирается исключительно в четкий недвусмысленный приказ.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Пока не будет проявлена железная политическая воля, никакого топливного кризиса на Украине не будет. Все упирается исключительно в четкий недвусмысленный приказ.

      Не только. А еще и в наше народное согласие затянуть пояса, ввести режим жесткой экономии, отдать всё для победы и тд и тп.
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 14:30
    Цитата: knn54
    -поражены Кременчугский НПЗ
    ТРИСТА какой то раз, в т.ч баллистикой. Из них. более 250 ударов дронами

    МО видимо знает только один термин " ганесено пооажение" а каков процент этого самого пооажения, узнаем на протяжении 5 лет. Нет бы сксзать, объект полностью уничтожен.
  6. Everevil Звание
    Everevil
    0
    Сегодня, 14:30
    На фоне продолжающихся потерь Berger Cargo переносит часть логистической инфраструктуры в западные регионы Украины, где намеревается открыть новые складские площади

    Кажется, они ничего так и не поняли. Ну что ж, пусть открывают. Как заполнят склады, пусть сразу и координаты нашему МО вышлют yes
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:31
    Цитата: Монтесума
    Цитата: tralflot1832
    Догадайтесь с одного раза куда пошли эти 30% .

    В одну большую страну, где живут сплошь китайцы. smile

    Приветствую, Андрей! hi

    Александр добрый день ! Я всё жду когда они начнут говорить правду ,кому надо это перемирие не Украине и России , а только Украине и Трампу.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 14:38
    Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, где осуществлялась первичная переработка нефти и выпуск топлива для обеспечения потребностей ВСУ, сообщили в Минобороны России.
    Мутота какая-то. Уничтожен в 100500-й раз