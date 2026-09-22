ВС РФ полностью уничтожили объект нефтегазового комплекса в Полтавской области
3 29220
Украинский «Нафтогаз» сообщает, что в результате ночных ударов баллистическими ракетами объект нефтегазового комплекса в Полтавской области окончательно выведен из строя. В компании пожаловались, что восстановление объекта невозможно из-за критических разрушений.
Кроме того, минувшей ночью были поражены Кременчугский НПЗ и промышленные предприятия в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде. В то же время одна из крупнейших украинских логистических компаний Berger Cargo закрывает свои склады под Киевом. Компания сообщает, что в результате атак ВС РФ потеряла более 40 тысяч квадратных метров складских площадей. На фоне продолжающихся потерь Berger Cargo переносит часть логистической инфраструктуры в западные регионы Украины, где намеревается открыть новые складские площади.
Между тем премьер-министр Венгрии Мадьяр заявил, что Будапешт не допустит строительства у себя хранилища нефтепродуктов для Украины, анонсированного ранее Киевом. По словам Мадьяра, хранилище, строительство которого предусматривалось в рамках меморандума, подписанного компанией MOL с украинским «Нафтогазом», не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще.
Таким образом, Украина может уже ближайшей зимой остаться не только без электроэнергии и нефтепродуктов, но и без газа. Ситуацию усугубляет нарастающий энергетический кризис в Европе, вызванный обострением ближневосточного кризиса.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация