В Киевской области уничтожены два крупных склада Berger Cargo вместе с товарами

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В Киевской области уничтожены два крупных склада Berger Cargo вместе с товарами

Очередной крупный торгово-логистический комплекс на подконтрольной киевскому режиму территории прекратил работу после ударов российских барражирующих боеприпасов. Украинская логистическая компания Berger Cargo сообщила о закрытии ещё одного склада в Киевской области после прилётов. В общей сложности уничтожены склады площадью более сорока квадратных метров вместе с товарами, часть из которых предназначалась ВСУ.

Ранее директор Berger Cargo Валерий Барановский сообщил, что российские удары по логистической инфраструктуре влияют на маршруты доставки товаров, а стоимость доставки может возрасти. Компания вынуждена открывать новые склады на западе Украины.



Всего в Киевской области у организации было три объекта: один уничтожен полностью, два частично. До атак компания располагала 83 тыс. квадратных метров складов в столичном регионе, Одессе и Львове. Сегодняшние прилеты лишили предприятие в общей сложности почти половины складских площадей. Общие убытки одной из крупнейших логистических компаний Украины от разрушений и потери оборудования оцениваются в 65 миллионов гривен (более 122 млн рублей).

Одновременно сообщается об ударах по складам голландской логистической компании Raben Group в городе Бровары вблизи с Киевом. На месте прилетов возник пожар с густыми клубами дыма. Иностранные вывески давно перестали быть гарантией безопасности для украинских логистических хабов.

Киевляне в соцсетях жалуются, что серии атак российских дронов идут в непрерывном круглосуточном режиме. Сигналы воздушной тревоги желтого и красного уровней звучат практически не умолкая.

Серия взрывов прогремела в Одессе и области. Местные жители сообщают о сильных пожарах и едком запахе, вместе с дымом окутавшим город. В Одессе горят склады на Киевском шоссе, сообщают украинские телеграм-каналы.
5 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:43
    Западные аналитики насчитали ( на прошлую пятницу) из 5 млн кв/м восокотехнологичных мест хранения у куева осталось 2,9 млн кв/м .Так что открыток у них с пожарами будет много .Потом перейдём на погреба !?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:47
    Что такое 65 миллионов для одной из крупнейших компаний? А вот то что склады придется переносить это да,это проблема.
  3. БМС Звание
    БМС
    +2
    Сегодня, 14:47
    В общей сложности уничтожены склады площадью более сорока квадратных метров вместе с товарами

    Это что за склад такой огромный? Из глухой деревушки?
  4. eckons Звание
    eckons
    0
    Сегодня, 14:50
    Сигналы воздушной тревоги желтого и красного уровней

    Я раньше думал, что "Три красных свистка" это анекдот.
  5. 30 вис Звание
    30 вис
    0
    Сегодня, 15:11
    Интересно на бывшей есть названия на державной мове ? Или только англицизмы ? Всякие пойнты и карго ..