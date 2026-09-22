В Киевской области уничтожены два крупных склада Berger Cargo вместе с товарами
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Очередной крупный торгово-логистический комплекс на подконтрольной киевскому режиму территории прекратил работу после ударов российских барражирующих боеприпасов. Украинская логистическая компания Berger Cargo сообщила о закрытии ещё одного склада в Киевской области после прилётов. В общей сложности уничтожены склады площадью более сорока квадратных метров вместе с товарами, часть из которых предназначалась ВСУ.
Ранее директор Berger Cargo Валерий Барановский сообщил, что российские удары по логистической инфраструктуре влияют на маршруты доставки товаров, а стоимость доставки может возрасти. Компания вынуждена открывать новые склады на западе Украины.
Всего в Киевской области у организации было три объекта: один уничтожен полностью, два частично. До атак компания располагала 83 тыс. квадратных метров складов в столичном регионе, Одессе и Львове. Сегодняшние прилеты лишили предприятие в общей сложности почти половины складских площадей. Общие убытки одной из крупнейших логистических компаний Украины от разрушений и потери оборудования оцениваются в 65 миллионов гривен (более 122 млн рублей).
Одновременно сообщается об ударах по складам голландской логистической компании Raben Group в городе Бровары вблизи с Киевом. На месте прилетов возник пожар с густыми клубами дыма. Иностранные вывески давно перестали быть гарантией безопасности для украинских логистических хабов.
Киевляне в соцсетях жалуются, что серии атак российских дронов идут в непрерывном круглосуточном режиме. Сигналы воздушной тревоги желтого и красного уровней звучат практически не умолкая.
Серия взрывов прогремела в Одессе и области. Местные жители сообщают о сильных пожарах и едком запахе, вместе с дымом окутавшим город. В Одессе горят склады на Киевском шоссе, сообщают украинские телеграм-каналы.
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