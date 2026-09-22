Подстанцию в Литве у границ РФ защитят бетоном и забором от БПЛА и диверсантов
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Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid проектирует подстанцию Гижай с учётом, как он заявляет, современных вызовов. По его словам, проектирование ведётся при учёте вероятных атак беспилотников, диверсий и других угроз критической инфраструктуре.
Объект планируют построить примерно в 30 км от границы с Калининградской областью. Подстанция должна стать одним из ключевых узлов Harmony Link - будущего соединения энергосистем Литвы и Польши. Проект рассматривается как следующий этап укрепления связей Прибалтики с континентальной европейской сетью после синхронизации региона с ней в 2025 году.
Площадь подстанции составит 35 гектаров: такая планировка должна ограничить масштаб повреждений при единичном ударе. Ключевые трансформаторы предполагается разместить в усиленных железобетонных укрытиях.
Глава Litgrid Андрюс Шемешкявичюс заявил, что проектировщики учитывают угрозу ударов нескольких дронов типа Shahed, которые могут нести до 100 кг взрывчатки.
Помимо защиты от беспилотников, проект предусматривает ограждение, способное выдержать удар грузовика со взрывчаткой, средства обнаружения возможных подземных проникновений и резервирование критически важного оборудования. Литовские вооружённые силы при этом консультируют Litgrid по физической защите энергетических объектов.
Дополнительные меры безопасности заметно увеличат стоимость проекта: Litgrid оценивает дополнительные расходы как минимум в 48 млн евро и намерен добиваться финансирования со стороны Евросоюза.
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