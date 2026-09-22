Подстанцию в Литве у границ РФ защитят бетоном и забором от БПЛА и диверсантов

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Подстанцию в Литве у границ РФ защитят бетоном и забором от БПЛА и диверсантов

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid проектирует подстанцию Гижай с учётом, как он заявляет, современных вызовов. По его словам, проектирование ведётся при учёте вероятных атак беспилотников, диверсий и других угроз критической инфраструктуре.

Объект планируют построить примерно в 30 км от границы с Калининградской областью. Подстанция должна стать одним из ключевых узлов Harmony Link - будущего соединения энергосистем Литвы и Польши. Проект рассматривается как следующий этап укрепления связей Прибалтики с континентальной европейской сетью после синхронизации региона с ней в 2025 году.



Площадь подстанции составит 35 гектаров: такая планировка должна ограничить масштаб повреждений при единичном ударе. Ключевые трансформаторы предполагается разместить в усиленных железобетонных укрытиях.

Глава Litgrid Андрюс Шемешкявичюс заявил, что проектировщики учитывают угрозу ударов нескольких дронов типа Shahed, которые могут нести до 100 кг взрывчатки.

Помимо защиты от беспилотников, проект предусматривает ограждение, способное выдержать удар грузовика со взрывчаткой, средства обнаружения возможных подземных проникновений и резервирование критически важного оборудования. Литовские вооружённые силы при этом консультируют Litgrid по физической защите энергетических объектов.

Дополнительные меры безопасности заметно увеличат стоимость проекта: Litgrid оценивает дополнительные расходы как минимум в 48 млн евро и намерен добиваться финансирования со стороны Евросоюза.
6 комментариев
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  1. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 14:42
    Подстанцию в Литве ... защитят бетоном и забором

    Железобетонными лбами трибалтийских политических гигантов (из микромира) надежнее всего будет - уж их лбы точно непробиваемы - ни одна толковая мысль так и не нашла туда дорогу за много десятилетий!
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 14:50
      Строить забор на придомовом огородике, зная что сверху упадёт балкон, это сильно. Но они не унывают в своей глупости. laughing ..
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:54
      ...уж их лбы точно непробиваемы - ни одна мысль так и не нашла туда дорогу - ни одной щелочки за много десятилетий!

      Ну одна то мысль у них оказывается все годы жила в период нахождения Литвы, Латвии и Эстонии в составе СССР.
      И эту мысль они реализовали в 1989 году в виде т.н. "Балтийской цепи", протяжённостью 670 км от Вильнюса (русского Вильно) до Таллина (построенного совсем не эстонцами).

      Теперь у них другая цель в жизни, но врага они видят всё равно с одной стороны, так может именно и в этом состоит их смысл жизни.
  2. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 14:47
    Конечно, деньги не пахнут. Чем больше наворотит "защиты" на подстанции, тем больше ее стоимость.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:50
    Ключевое ,финансирование проекта с стороны Брюсселя .У литовцев денег - короче оставить всё как есть ,не сахарная не растает . laughing
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 14:58
    Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid проектирует подстанцию Гижай с учётом, как он заявляет, современных вызовов. По его словам, проектирование ведётся при учёте вероятных атак беспилотников, диверсий и других угроз критической инфраструктуре.

    Удар ракеты ПТРК или с ТББ выдержит?
    А если проверим? fellow laughing