Мадьяр сравнил «Карпатскую восьмёрку» с деревенской футбольной командой

1 209 6
Мадьяр сравнил «Карпатскую восьмёрку» с деревенской футбольной командой


Петер Мадьяр, премьер Венгрии, жёстко отреагировал на слова Андрея Сибиги, возглавляющего МИД Украины. Он объяснил, почему Будапешт не стал вступать в «Карпатскую восьмёрку». В своём посте Мадьяр сравнил это с футбольной командой из соседней деревни:

Привет, мы собрали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч.

Он подчеркнул, что включать Венгрию – как и любую другую страну – в международное объединение без предварительных консультаций или согласия самой страны недопустимо.

Ранее Сибига говорил, что Киев озадачен излишне конфронтационными высказываниями Мадьяра в адрес Украины. По его словам, «карпатская интеграция» задумана ради развития региона, а почему Венгрия отказывается (в том числе от совместного хранения топлива), остаётся непонятным.

Глава МИД Украины также написал, что ещё одним удивительным моментом стали заявления, которые ставят под сомнение прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество украинских и венгерских энергокомпаний, закреплённое в двустороннем меморандуме.

Ранее Мадьяр сообщил, что Венгрия не разрешит строить у себя хранилище нефтепродуктов для Украины – по сути, он отменил меморандум между «Нафтогазом» и венгерской MOL. По его словам, глава правления MOL Жолт Эрнади вёл переговоры без согласия правительства, а оно контролирует 25% компании.

«Карпатская восьмёрка» представляет собой межгосударственное объединение регионального уровня, куда входят страны Карпат. Появилось оно в сентябре 2026 года по инициативе украинской стороны. Участниками стали Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия. Венгрия, как теперь выяснилось, вступать не захотела.

Этот формат замышлялся не как военный блок, а как место, где можно согласовывать вопросы безопасности и энергетики, развивать транспортные коридоры, приграничную торговлю, инвестиции и помогать местным общинам. Первая встреча C8 состоялась 18-20 сентября в Карпатах на украинской территории.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 14:54
    Предусмотрительный, знает что любая ассоциация с хутором превращается в их кормушку. А прокормить эту прорву не реально... laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:02
      А что там Сербия и Словакия забыли ? what
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Uncle Lee
        А что там Сербия и Словакия забыли ?

        Балансируют, изображают единение с ЕС.
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 15:02
    «Карпатская восьмёрка» представляет собой межгосударственное объединение регионального уровня, куда входят страны Карпат. Появилось оно в сентябре 2026 года по инициативе украинской стороны. Участниками стали Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия. Венгрия, как теперь выяснилось, вступать не захотела.

    В этом сборище лузеров лишь один игрок выбивается из общей массы - Австрия, а остальные статисты.
    По исторической географии границы этого сборища очень близки к границам бывшей Австро-Венгерской империи, осталось только отпрыска Гогенцоллернов поставить во главе и Австро-Венгрия возродиться снова. wassat
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:03
    "..... прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество украинских и венгерских энергокомпаний...."
    Сибига решил,что нашёл дурней себя.Сплавив нефтехранилища с территории краины,втравив мадьяр в конфликт на своей стороне. crying
  4. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 15:14
    Рыбак рыбака видит издалека как говорится. Венгрия недалеко ушла от хутора по соседству, такое же захолустье если честно