Мадьяр сравнил «Карпатскую восьмёрку» с деревенской футбольной командой

Привет, мы собрали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч.

Петер Мадьяр, премьер Венгрии, жёстко отреагировал на слова Андрея Сибиги, возглавляющего МИД Украины. Он объяснил, почему Будапешт не стал вступать в «Карпатскую восьмёрку». В своём посте Мадьяр сравнил это с футбольной командой из соседней деревни:Он подчеркнул, что включать Венгрию – как и любую другую страну – в международное объединение без предварительных консультаций или согласия самой страны недопустимо.Ранее Сибига говорил, что Киев озадачен излишне конфронтационными высказываниями Мадьяра в адрес Украины. По его словам, «карпатская интеграция» задумана ради развития региона, а почему Венгрия отказывается (в том числе от совместного хранения топлива), остаётся непонятным.Глава МИД Украины также написал, что ещё одним удивительным моментом стали заявления, которые ставят под сомнение прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество украинских и венгерских энергокомпаний, закреплённое в двустороннем меморандуме.Ранее Мадьяр сообщил, что Венгрия не разрешит строить у себя хранилище нефтепродуктов для Украины – по сути, он отменил меморандум между «Нафтогазом» и венгерской MOL. По его словам, глава правления MOL Жолт Эрнади вёл переговоры без согласия правительства, а оно контролирует 25% компании.«Карпатская восьмёрка» представляет собой межгосударственное объединение регионального уровня, куда входят страны Карпат. Появилось оно в сентябре 2026 года по инициативе украинской стороны. Участниками стали Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия. Венгрия, как теперь выяснилось, вступать не захотела.Этот формат замышлялся не как военный блок, а как место, где можно согласовывать вопросы безопасности и энергетики, развивать транспортные коридоры, приграничную торговлю, инвестиции и помогать местным общинам. Первая встреча C8 состоялась 18-20 сентября в Карпатах на украинской территории.