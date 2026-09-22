Литовский Сейм одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия
43010
Парламент Литвы (Сейм) одобрил инициативу, предусматривающую отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Теперь соответствующая поправка передана на рассмотрение профильных комитетов. Для ее принятия Сейм проведет еще два голосования с интервалом в три месяца. По словам спикера парламента Юозаса Олекаса, первое голосование по поправке запланировано на 6 октября, а ее окончательное принятие - на 12 января 2027 года.
Принятое Сеймом постановление предусматривает, что из конституции республики будет вычеркнута 137-я статья, согласно которой запрещается размещение на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного. За одобрение поправки проголосовали 99 депутатов парламента, еще 13 - высказались против. Пять членов Сейма воздержались от голосования.
Литовские власти связывают эту весьма неоднозначную инициативу с изменением геополитической ситуации и необходимостью усиления сдерживания. При этом отмена запрета сама по себе не означает размещения ядерного оружия в стране - для этого потребуется отдельное решение.
Между тем эта поправка имеет особое значение из-за соседства прибалтийской республики с Калининградской областью России и Белоруссией, где в рамках Союзного государства размещена российская военная инфраструктура. Таким образом, Прибалтика все больше становится еще одной зоной напряженности между Россией и НАТО.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация