Литовский Сейм одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия

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Литовский Сейм одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия

Парламент Литвы (Сейм) одобрил инициативу, предусматривающую отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Теперь соответствующая поправка передана на рассмотрение профильных комитетов. Для ее принятия Сейм проведет еще два голосования с интервалом в три месяца. По словам спикера парламента Юозаса Олекаса, первое голосование по поправке запланировано на 6 октября, а ее окончательное принятие - на 12 января 2027 года.

Принятое Сеймом постановление предусматривает, что из конституции республики будет вычеркнута 137-я статья, согласно которой запрещается размещение на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного. За одобрение поправки проголосовали 99 депутатов парламента, еще 13 - высказались против. Пять членов Сейма воздержались от голосования.

Литовские власти связывают эту весьма неоднозначную инициативу с изменением геополитической ситуации и необходимостью усиления сдерживания. При этом отмена запрета сама по себе не означает размещения ядерного оружия в стране - для этого потребуется отдельное решение.

Между тем эта поправка имеет особое значение из-за соседства прибалтийской республики с Калининградской областью России и Белоруссией, где в рамках Союзного государства размещена российская военная инфраструктура. Таким образом, Прибалтика все больше становится еще одной зоной напряженности между Россией и НАТО.
10 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 14:57
    Литовский Сейм одобрил отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия

    Другими словами Литовский Сейм одобрил обозначить своих граждан для цели ракетно-ядерного удара.
    Ну, каждый чел "кузнец своего счастья". yes fellow laughing
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 15:02
      К-50 hi ,да они просто ответки не боятся,вот и весь сказ.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 15:14
        из конституции республики будет вычеркнута 137-я статья

        Пусть вычеркивают, это их право. Это дает право вычеркнуть саму Литву с политической карты мира.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 15:18
        да они просто ответки не боятся,вот и весь сказ.

        У них просто отсутствуют мозги. Что касается "не боятся". Более ссыкливых ещё нужно поискать.
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 15:07
      Такие законы в стране, с очень скромной экономикой и туманными перспективами развития, могут принимать лишь те, кто от её исчезновения ничего не потеряют, потому что у них есть запасной аэродром за тысячи километров. fool
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 15:19
      Цитата: К-50
      Ну, каждый чел "кузнец своего счастья".

      ̶"̶П̶о̶л̶е̶з̶н̶ы̶е̶ бесполезные uдuoты"! ДБ, прости мя грешного, Господи.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:59
    первое голосование по поправке запланировано на 6 октября, а ее окончательное принятие - на 12 января 2027 года.
    Дуже швидко !
  3. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:08
    Не значит ли это, что болезным уже можно отправить боеголовку? Одной им должно хватить.
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:12
    Так по этому закону выходит что переселяться в Польшу уже надо сейчас,не дожидаясь "агрессии"....такие чудаки....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:13
    Хотел на NUKEMAPE бонбу сбросить на Литву ,мегатонн 100 .Сайт не работает .
    Умрут все ,кроме депутатов сейма .Ядерное оружие бессильно против тупости - только прямое попадание .