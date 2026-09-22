Руководство НАТО призывает страны альянса провести подготовку к возможной «большой войне» с Россией. Соответствующий документ командование блока распространило среди правительств входящих в НАТО стран.НАТО призвало готовить население к возможному конфликту. Правительствам необходимо составить планы массовой эвакуации гражданских лиц, сделать запасы еды, воды и энергии, подготовить специальные бункеры для государственных чиновников на случай начала ударов. Больницы должны быть готовы к наплыву тяжелораненых, для этого сделав запасы донорской крови. Порты, железнодорожные станции и автотрассы обязаны обеспечивать переброску военной техники в первую очередь.Всё это происходит на фоне продолжающихся заявлений западных политиков о якобы готовности России к переходу от гибридных атак к «горячей фазе», т. е. прямому столкновению с НАТО. Обвинения России в якобы подготовке к «вторжению» только нарастают, Москву уже обвиняют чуть ли не во всём, что происходит в Европе.Ранее ряд европейских военных экспертов заявили, что Россия может нанести ряд ударов по объектам в Европе, связанным с оказанием военной помощи Украине. Такой вариант наиболее вероятен.В Москве все приготовления отрицают, но предупреждают, что в случае если Европа всё же развяжет войну, то конфликт сразу же перейдёт в статус ядерного.

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