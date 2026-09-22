НАТО призывает страны альянса готовить население к «большой войне» с Россией

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НАТО призывает страны альянса готовить население к «большой войне» с Россией

Руководство НАТО призывает страны альянса провести подготовку к возможной «большой войне» с Россией. Соответствующий документ командование блока распространило среди правительств входящих в НАТО стран.

НАТО призвало готовить население к возможному конфликту. Правительствам необходимо составить планы массовой эвакуации гражданских лиц, сделать запасы еды, воды и энергии, подготовить специальные бункеры для государственных чиновников на случай начала ударов. Больницы должны быть готовы к наплыву тяжелораненых, для этого сделав запасы донорской крови. Порты, железнодорожные станции и автотрассы обязаны обеспечивать переброску военной техники в первую очередь.



Всё это происходит на фоне продолжающихся заявлений западных политиков о якобы готовности России к переходу от гибридных атак к «горячей фазе», т. е. прямому столкновению с НАТО. Обвинения России в якобы подготовке к «вторжению» только нарастают, Москву уже обвиняют чуть ли не во всём, что происходит в Европе.

Ранее ряд европейских военных экспертов заявили, что Россия может нанести ряд ударов по объектам в Европе, связанным с оказанием военной помощи Украине. Такой вариант наиболее вероятен.

В Москве все приготовления отрицают, но предупреждают, что в случае если Европа всё же развяжет войну, то конфликт сразу же перейдёт в статус ядерного.
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:03
    Хозяева ВПК хотят больше бабок... военные у них на подписке и всегда отзовётся, поддержат чаяния благодетеля!
    Обыватель... холодильники поменьше, пояса потуже... по другому оно НЕ БЫВАЕТ! soldier
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 15:08
      если Европа всё же развяжет войну, то конфликт сразу же перейдёт в статус ядерного.
      Такое впечатление, что НАТА прям выпрашивает набить ей моську ! angry
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:16
        Если НАТО шка сбрендит окончательно и полезет туда, куда ей запретили лезть, последствия могут быть очень печальным...
      2. ilimnoz Звание
        ilimnoz
        0
        Сегодня, 15:18
        войны не избежать однозначно. и переход в статус ядерного неизбежен. чем больше Россия мнется тем больше запад считает ее слабой. превентивный удар ТЯО сразу отрезвит запад. и будет намного эффективней сегодняшней лабуды
      3. Orange-Bigg Звание
        Orange-Bigg
        0
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Uncle Lee
        если Европа всё же развяжет войну, то конфликт сразу же перейдёт в статус ядерного.
        Такое впечатление, что НАТА прям выпрашивает набить ей моську ! angry


        Кая Каллас прямо сказала в чём цель Запада,вернее западных транснациональных корпораций,которые и содержат НАТО для таких случаев.А все остальные политики Запада не более чем пешки в руках транснационального капитала,уходят и приходят,а политика остаётся прежней.

        . МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Призывы главы евродипломатии Каи Каллас к разделению России на маленькие страны поражают американцев, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
        "Здесь, в США, когда мы читаем заявления этой... как там ее зовут? Каллас. Каллас, да... Все только недоуменно качают головой: на какой именно планете она живет?" — отметил он. ... "Она говорила о необходимости воевать с Россией, чтобы победить Россию, и о необходимости победить Россию, чтобы разделить ее на множество маленьких стран, каждая из которых потом могла бы стать колонией Западной Европы. <…> Все это настолько покрылось коркой безумия, что до самой сути трудно добраться", — добавил аналитик.


        https://ria.ru/20260921/kallas-2119130657.html

        Над Каллас все смеются,но она на Западе ,как раньше у нас Жириновский, озвучивает то,что не могут озвучивать другие. Транснациональным корпорациям нужен ресурс. Договориться не получилось вот они и размышляют о силовом варианте.Может просто пугают, психологическое давление оказывают,а может и нет.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 15:17
      Тут вопрос в другом,пойдёт в поход обыватель? Или только ковырянием дырочек в ремешке обойдётся дело?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:07
    По их мнению когда это все им пригодятся - завтра ?Без всяких " возможно"!!!
  3. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:11
    В Москве все приготовления отрицают, но предупреждают, что в случае если Европа всё же развяжет войну, то конфликт сразу же перейдёт в статус ядерного.

    Похоже на то, что с развалом СССР политика России в международных делах свелась лишь к тому, что она, устами наших политиков, только и делает что постоянно оправдывается, а надо работать на упреждение по всем направлениям, в том числе в экономике и политике.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 15:19
      А как в экономике,когда "всё там купим"? Умерла, так умерла.
  4. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 15:12
    Russia should start preparing its citizens for war with NATO, start building Bunkers for its citizens, all military industrial complex should start going underground. It's no joke, start production of more nuclear weapons.
  5. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:15
    Похоже, гражданским лицам в Европе пора бы перечитать «Похождения бравого солдата Швейка»
  6. maxvlm Звание
    maxvlm
    0
    Сегодня, 15:15
    Россия может нанести ряд ударов по объектам в Европе, связанным с оказанием военной помощи Украине.
    Это правильно. Знает кошка, чьё мясо съела. Но мыши «плакали, кололись и продолжали есть кактус.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 15:20
      Не может. Усы совсем о другом вещает. Вряд-ли он "пургу несёт".
  7. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 15:16
    Ve vedení NATO to už nejsou lidé, ale krvelačná zvěř, která sama plánuje se před válkou ukrýt. Oni nikdy nepochopí, že ukrýt se nelze, ale až to zjistí, bude pozdě.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 15:16
      Руководство НАТО — это уже не люди, а кровожадные звери, планирующие спрятаться от войны. Они никогда не поймут, что спрятаться невозможно, но когда поймут, будет уже слишком поздно.
  8. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 15:16
    ...подготовить специальные бункеры для государственных чиновников на случай начала ударов
    Ох как удобно, те кто развяжет войну будут шнапсик попивать, а работяги будут погибать.
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:19
    Руководство НАТО призывает страны альянса провести подготовку к возможной «большой войне» с Россией.

    Вместо того, чтобы пытаться предотвратить её. Потому как на "предотвращении" откатов не получить. Значит пусть все пострадают, за то мы заработаем.
    Куда они с этими деньгами попрутся, когда всё будет в радиоактивном пепле, у них до ума не доходит. request lol