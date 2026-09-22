Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами

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Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами

Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами. Более двенадцати тысяч граждан РФ разного пола и возраста подали соответствующие заявки в ответ на объявление о наборе в отряд космонавтов. Оно было опубликовано национальным космическим агентством ГК «Роскосмос» на едином портале «Госуслуги».

О таком результате сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что открытый отбор в отряд покорителей космоса в нашей стране проводился впервые и сразу дал феноменальный результат.



Важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале Госуслуг разместили оповещение.

И это не просто рекламная акция. Руководитель ГК «Роскосмос» подчеркнул, что из более чем 12 000 подавших заявки россиян 350 человек уже прошли первичный отбор, тем самым реально приблизившись к реализации мечты стать покорителями космического пространства. Среди них на конкурсной основе будут отобраны наиболее подходящие кандидаты. Их имена станут известны до конца нынешнего года, пообещал Баканов.

Открытый набор в отряд космонавтов был начат 12 апреля нынешнего года и продлился по 30 июня включительно. Среди критериев отбора учитывалось в первую очередь состояние здоровья кандидатов, наличие высшего образования в области точных, естественных или медицинских наук и владение иностранными языками. Возраст претендентов не должен был превышать 35 лет, рассказал глава космического агентства РФ.