Важно отметить, что в этом году у нас был открытый набор космонавтов, и мы побили рекорд благодаря тому, что на едином портале Госуслуг разместили оповещение.

Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами. Более двенадцати тысяч граждан РФ разного пола и возраста подали соответствующие заявки в ответ на объявление о наборе в отряд космонавтов. Оно было опубликовано национальным космическим агентством ГК «Роскосмос» на едином портале «Госуслуги».О таком результате сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что открытый отбор в отряд покорителей космоса в нашей стране проводился впервые и сразу дал феноменальный результат.И это не просто рекламная акция. Руководитель ГК «Роскосмос» подчеркнул, что из более чем 12 000 подавших заявки россиян 350 человек уже прошли первичный отбор, тем самым реально приблизившись к реализации мечты стать покорителями космического пространства. Среди них на конкурсной основе будут отобраны наиболее подходящие кандидаты. Их имена станут известны до конца нынешнего года, пообещал Баканов.Открытый набор в отряд космонавтов был начат 12 апреля нынешнего года и продлился по 30 июня включительно. Среди критериев отбора учитывалось в первую очередь состояние здоровья кандидатов, наличие высшего образования в области точных, естественных или медицинских наук и владение иностранными языками. Возраст претендентов не должен был превышать 35 лет, рассказал глава космического агентства РФ.